Inside the Field: 2017 PGTI Qualifying School - Final Stage

The final stage of the 2017 Qualifying School series will go down to the wire with limited tour cards available for the 2017 season.

by Sameer Bahl Analysis 17 Jan 2017, 08:20 IST

A look at the names who will be fighting it out for their tour cards in the closely contested final stage of the 2017 PGTI Qualifying School series this week:

1 VIJAY KUMAR

2 ARJUN PRASAD (A)

3 RAJESH KUMAR RAWAT

4 RAJU SINGH

5 RAJIV KUMAR JATIWAL

6 NUR HOSSAIN SARDAR

7 GAURAV GHEI

8 ADITYA RAJ KUMAR CHAUHAN

9 HARISH K

10 MANOJ KUMAR

11 VISHNOO SEENEEVASSEN

12 NAMAN DAWAR

13 MD ISLAM

14 MANAV JAINI

15 GULFAM

16 HIMMAT SINGH RAI

17 GURKI SHERGILL

18 KUNAL BHASIN

19 RAJU ALI MOLLAH

20 ARJUN SINGH CHAUDHRI

21 PRADEEP KUMAR (N)

22 PRAVIN J PATHARE

23 DIPANKAR KAUSHAL

24 RUDRESH SHARMA

25 K RAGHAV BHANDARI

26 ADITYA BHANDARKAR

27 MOINUDDIN MALAK

28 KARAN VASUDEVA

29 PRANAV KAUL

30 VIKRAM RANA

31 C G SOMIAH

32 SAHIL KULKARNI

33 PAWAN VERMA

34 KUNAAL BHATIA

35 SAMEER M SHAIKH

36 R PATHMANATHAN

37 ABHISHEK KUHAR

38 ARJUN SHARMA

39 HUSNI UWISE

40 NAYAZ PASHA B

41 KUSHAL SINGH

42 CHANDARJEET YADAV

43 SHIVAAM A TIBREWAL

44 GUNVIR RANA

45 ARJUN SINGH

46 TORAN BIKRAM SHAHI

47 KPS SEKHON

48 AJAY BAISOYA

49 RAVI KUMAR

50 JAIBIR SINGH (A)

51 BHAWANI SINGH PARMAR

52 SHAURYA SINGH

53 MOHD EZZAZ (A)

54 VENKKAT GAUTHAM (A)

55 IKRAMUDDIN SHAH

56 SACHIN CHOUHAN

57 MD NAWAB

58 PETER CHERIAN (A)

59 AAKASH BAMNE(A)

60 SHANKAR HALDAR

61 HARI OM

62 KHUSHMANRAJ SINGH SANDHU (A)

63 DHRUV SHEORAN (A)

64 TINKU BADLIYA

65 RAJARAM BABURAO SHINDE

66 BHARAT THAPAR

67 MANJU B H

68 ARJUN CHADHA

69 PUNEET DHIMAN (A)

70 GAGAN DEEP GHOTRA

71 AKASH MODI (A)

72 BHANU PRATAP SINGH

73 SUNIL BABURAO GALFADE

74 PRIANT SINGH RANDHAWA

75 DAMODAR KUMAWAT

76 RAJA B R

77 SENTHIL KUMAR RAMDAS

78 SAURABH BHADURI

79 RAM PAL

80 SURYAVIJAI SINGH

81 MINTU BANIK

82 VARUN SAHAY

83 DEVENDRA PATEL

84 ARSHPREET SINGH THIND

85 INDRAJIT BHALOTIA

86 VINAY KUMAR GUPTA

87 WILSON RAJ D MELLO

88 SHIVNEEL BERY

89 DAMIAN NAICKER

90 GURKIRAT SINGH (A)

91 TAPENDRA GHAI (A)

92 ARJUN SINGH (AS)

93 SAMARESH SARDAR

94 P PRABHU

95 SULEMAN ALI

96 S.N.L.G.V RAJU (A)

97 SHUBHAM NARAIN (A)

98 ARTHUR HORNE

99 RAMESH KUMAR

100 VIRAJ MADAPPA (A)

101 AKBAR PASHA

102 ABDUL RAHEEM K H

103 VIJITHA BANDARA

104 PRADEEP KUMAR (C)

105 RAHUL MALIK

106 GAURAV VERMA

107 MADHUSUDAN C S

108 LAKSHYA DEV MUDGIL

109 KUMAR R

110 AJAY SINGH

111 HAIDER HUSSAIN (A)

112 IKRAB GHAI (A)

113 SANDEEP RAMDAS RAMTEKE

114 RISHI

115 ARYAVIR KUMAR (A)

116 RAJESH KUMAR (S)

117 AMAR JEET BAISOYA

118 BHUVAN SINGH RATHORE

119 MANISH GOYAL

120 SAGAR RAGHUVANSHI

121 ROHIT SINGH

122 SURESH C

123 VASHISTA S PAWAR

124 ALBIE HANEKOM

125 KULDEEP SINGH

126 BHOOP SINGH

127 SHEERAZ KALRA

128 RAJ RANDHAWA

129 M NAZIR ALI

130 SRIKANTA M

131 SATYAVIR SINGH