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Inside the Field: 2017 PGTI Qualifying School - Final Stage

The final stage of the 2017 Qualifying School series will go down to the wire with limited tour cards available for the 2017 season.

by Sameer Bahl
Analysis 17 Jan 2017, 08:20 IST

A look at the names who will be fighting it out for their tour cards in the closely contested final stage of the 2017 PGTI Qualifying School series this week:

9.QUALIFYING SCHOOL


1     VIJAY KUMAR
2     ARJUN PRASAD (A)
3     RAJESH KUMAR RAWAT
4     RAJU SINGH
5     RAJIV KUMAR JATIWAL
6     NUR HOSSAIN SARDAR
7     GAURAV GHEI
8     ADITYA RAJ KUMAR CHAUHAN
9     HARISH K
10     MANOJ KUMAR
11     VISHNOO SEENEEVASSEN
12     NAMAN DAWAR
13     MD ISLAM
14     MANAV JAINI
15     GULFAM
16     HIMMAT SINGH RAI
17     GURKI SHERGILL
18     KUNAL BHASIN
19     RAJU ALI MOLLAH
20     ARJUN SINGH CHAUDHRI
21     PRADEEP KUMAR (N)
22     PRAVIN J PATHARE
23     DIPANKAR KAUSHAL
24     RUDRESH SHARMA

Also Read: Preview: 2017 PGTI Qualifying School - Final Stage

25     K RAGHAV BHANDARI
26     ADITYA BHANDARKAR
27     MOINUDDIN MALAK
28     KARAN VASUDEVA
29     PRANAV KAUL
30     VIKRAM RANA
31     C G SOMIAH
32     SAHIL KULKARNI
33     PAWAN VERMA
34     KUNAAL BHATIA
35     SAMEER M SHAIKH
36     R PATHMANATHAN
37     ABHISHEK KUHAR
38     ARJUN SHARMA
39     HUSNI UWISE
40     NAYAZ PASHA B
41     KUSHAL SINGH
42     CHANDARJEET YADAV
43     SHIVAAM A TIBREWAL
44     GUNVIR RANA
45     ARJUN SINGH
46     TORAN BIKRAM SHAHI
47     KPS SEKHON
48     AJAY BAISOYA
49     RAVI KUMAR
50     JAIBIR SINGH (A)
51     BHAWANI SINGH PARMAR
52     SHAURYA SINGH
53     MOHD EZZAZ (A)
54     VENKKAT GAUTHAM (A)
55     IKRAMUDDIN SHAH
56     SACHIN CHOUHAN
57     MD NAWAB
58     PETER CHERIAN (A)
59     AAKASH BAMNE(A)
60     SHANKAR HALDAR
61     HARI OM
62     KHUSHMANRAJ SINGH SANDHU (A)
63     DHRUV SHEORAN (A)
64     TINKU BADLIYA
65     RAJARAM BABURAO SHINDE
66     BHARAT THAPAR
67     MANJU B H
68     ARJUN CHADHA
69     PUNEET DHIMAN (A)
70     GAGAN DEEP GHOTRA
71     AKASH MODI (A)
72     BHANU PRATAP SINGH
73     SUNIL BABURAO GALFADE
74     PRIANT SINGH RANDHAWA
75     DAMODAR KUMAWAT
76     RAJA B R
77     SENTHIL KUMAR RAMDAS
78     SAURABH BHADURI
79     RAM PAL
80     SURYAVIJAI SINGH
81     MINTU BANIK
82     VARUN SAHAY
83     DEVENDRA PATEL
84     ARSHPREET SINGH THIND
85     INDRAJIT BHALOTIA
86     VINAY KUMAR GUPTA
87     WILSON RAJ D MELLO
88     SHIVNEEL BERY
89     DAMIAN NAICKER
90     GURKIRAT SINGH (A)
91     TAPENDRA GHAI (A)
92     ARJUN SINGH (AS)
93     SAMARESH SARDAR
94     P PRABHU
95     SULEMAN ALI
96     S.N.L.G.V RAJU (A)
97     SHUBHAM NARAIN (A)
98     ARTHUR HORNE
99     RAMESH KUMAR
100     VIRAJ MADAPPA (A)
101     AKBAR PASHA
102     ABDUL RAHEEM K H
103     VIJITHA BANDARA
104     PRADEEP KUMAR (C)
105     RAHUL MALIK
106     GAURAV VERMA
107     MADHUSUDAN C S
108     LAKSHYA DEV MUDGIL
109     KUMAR R
110     AJAY SINGH
111     HAIDER HUSSAIN (A)
112     IKRAB GHAI (A)
113     SANDEEP RAMDAS RAMTEKE
114     RISHI
115     ARYAVIR KUMAR (A)
116     RAJESH KUMAR (S)
117     AMAR JEET BAISOYA
118     BHUVAN SINGH RATHORE
119     MANISH GOYAL
120     SAGAR RAGHUVANSHI
121     ROHIT SINGH
122     SURESH C
123     VASHISTA S PAWAR
124     ALBIE HANEKOM
125     KULDEEP SINGH
126     BHOOP SINGH
127     SHEERAZ KALRA
128     RAJ RANDHAWA
129     M NAZIR ALI
130     SRIKANTA M
131     SATYAVIR SINGH


Golf India PGTI 2017 PGTI Qualifying School - Final Stage
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