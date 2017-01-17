Inside the Field: 2017 PGTI Qualifying School - Final Stage
The final stage of the 2017 Qualifying School series will go down to the wire with limited tour cards available for the 2017 season.
A look at the names who will be fighting it out for their tour cards in the closely contested final stage of the 2017 PGTI Qualifying School series this week:
9.QUALIFYING SCHOOL
1 VIJAY KUMAR
2 ARJUN PRASAD (A)
3 RAJESH KUMAR RAWAT
4 RAJU SINGH
5 RAJIV KUMAR JATIWAL
6 NUR HOSSAIN SARDAR
7 GAURAV GHEI
8 ADITYA RAJ KUMAR CHAUHAN
9 HARISH K
10 MANOJ KUMAR
11 VISHNOO SEENEEVASSEN
12 NAMAN DAWAR
13 MD ISLAM
14 MANAV JAINI
15 GULFAM
16 HIMMAT SINGH RAI
17 GURKI SHERGILL
18 KUNAL BHASIN
19 RAJU ALI MOLLAH
20 ARJUN SINGH CHAUDHRI
21 PRADEEP KUMAR (N)
22 PRAVIN J PATHARE
23 DIPANKAR KAUSHAL
24 RUDRESH SHARMA
Also Read: Preview: 2017 PGTI Qualifying School - Final Stage
25 K RAGHAV BHANDARI
26 ADITYA BHANDARKAR
27 MOINUDDIN MALAK
28 KARAN VASUDEVA
29 PRANAV KAUL
30 VIKRAM RANA
31 C G SOMIAH
32 SAHIL KULKARNI
33 PAWAN VERMA
34 KUNAAL BHATIA
35 SAMEER M SHAIKH
36 R PATHMANATHAN
37 ABHISHEK KUHAR
38 ARJUN SHARMA
39 HUSNI UWISE
40 NAYAZ PASHA B
41 KUSHAL SINGH
42 CHANDARJEET YADAV
43 SHIVAAM A TIBREWAL
44 GUNVIR RANA
45 ARJUN SINGH
46 TORAN BIKRAM SHAHI
47 KPS SEKHON
48 AJAY BAISOYA
49 RAVI KUMAR
50 JAIBIR SINGH (A)
51 BHAWANI SINGH PARMAR
52 SHAURYA SINGH
53 MOHD EZZAZ (A)
54 VENKKAT GAUTHAM (A)
55 IKRAMUDDIN SHAH
56 SACHIN CHOUHAN
57 MD NAWAB
58 PETER CHERIAN (A)
59 AAKASH BAMNE(A)
60 SHANKAR HALDAR
61 HARI OM
62 KHUSHMANRAJ SINGH SANDHU (A)
63 DHRUV SHEORAN (A)
64 TINKU BADLIYA
65 RAJARAM BABURAO SHINDE
66 BHARAT THAPAR
67 MANJU B H
68 ARJUN CHADHA
69 PUNEET DHIMAN (A)
70 GAGAN DEEP GHOTRA
71 AKASH MODI (A)
72 BHANU PRATAP SINGH
73 SUNIL BABURAO GALFADE
74 PRIANT SINGH RANDHAWA
75 DAMODAR KUMAWAT
76 RAJA B R
77 SENTHIL KUMAR RAMDAS
78 SAURABH BHADURI
79 RAM PAL
80 SURYAVIJAI SINGH
81 MINTU BANIK
82 VARUN SAHAY
83 DEVENDRA PATEL
84 ARSHPREET SINGH THIND
85 INDRAJIT BHALOTIA
86 VINAY KUMAR GUPTA
87 WILSON RAJ D MELLO
88 SHIVNEEL BERY
89 DAMIAN NAICKER
90 GURKIRAT SINGH (A)
91 TAPENDRA GHAI (A)
92 ARJUN SINGH (AS)
93 SAMARESH SARDAR
94 P PRABHU
95 SULEMAN ALI
96 S.N.L.G.V RAJU (A)
97 SHUBHAM NARAIN (A)
98 ARTHUR HORNE
99 RAMESH KUMAR
100 VIRAJ MADAPPA (A)
101 AKBAR PASHA
102 ABDUL RAHEEM K H
103 VIJITHA BANDARA
104 PRADEEP KUMAR (C)
105 RAHUL MALIK
106 GAURAV VERMA
107 MADHUSUDAN C S
108 LAKSHYA DEV MUDGIL
109 KUMAR R
110 AJAY SINGH
111 HAIDER HUSSAIN (A)
112 IKRAB GHAI (A)
113 SANDEEP RAMDAS RAMTEKE
114 RISHI
115 ARYAVIR KUMAR (A)
116 RAJESH KUMAR (S)
117 AMAR JEET BAISOYA
118 BHUVAN SINGH RATHORE
119 MANISH GOYAL
120 SAGAR RAGHUVANSHI
121 ROHIT SINGH
122 SURESH C
123 VASHISTA S PAWAR
124 ALBIE HANEKOM
125 KULDEEP SINGH
126 BHOOP SINGH
127 SHEERAZ KALRA
128 RAJ RANDHAWA
129 M NAZIR ALI
130 SRIKANTA M
131 SATYAVIR SINGH