FACTBOX - Roger Federer v Rafa Nadal head-to-head results

by Reuters 28 Jan 2017, 12:42 IST

UAE Royals' Roger Federer (L) of Switzerland and Indian Aces' Rafael Nadal of Spain watch during their men's singles match in the International Premier Tennis League (IPTL) in New Delhi, December 12, 2015. REUTERS/Anindito Mukherjee/Files

MELBOURNE (Reuters) - Following is a list of the previous matches between Switzerland's Roger Federer and Spain's Rafa Nadal ahead of their meeting in the title decider at the Australian Open on Sunday:

OVERALL

In 34 matches, Federer has won 11, Nadal 23

Nadal leads 6-2 in grand slam finals

YEAR TOURNAMENT ROUND WINNER SCORE

2015 Basel F Federer 6-3 5-7 6-3

2014 Australian Open SF Nadal 7-6(4) 6-3 6-3

2013 ATP World Tour Finals SF Nadal 7-5 6-3

2013 Cincinatti Masters QF Nadal 5-7 6-4 6-3

2013 Rome Masters F Nadal 6-1 6-3

2013 Indian Wells QF Nadal 6-4 6-2

2012 Indian Wells SF Federer 6-3 6-4

2012 Australian Open SF Nadal 6-7(5) 6-2 7-6(5) 6-4

2011 ATP World Tour Finals RR Federer 6-3 6-0

2011 French Open F Nadal 7-5 7-6(3) 5-7 6-1

2011 Madrid Masters SF Nadal 5-7 6-1 6-3

2011 Miami Masters SF Nadal 6-3 6-2

2010 ATP World Tour Finals F Federer 6-3 3-6 6-1

2010 Madrid Masters F Nadal 6-4 7-6(5)

2009 Madrid Masters F Federer 6-4 6-4

2009 Australian Open F Nadal 7-5 3-6 7-6(3) 3-6 6-2

2008 Wimbledon F Nadal 6-4 6-4 6-7(5) 6-7(8) 9-7

2008 French Open F Nadal 6-1 6-3 6-0

2008 Hamburg Masters F Nadal 7-5 6-7(3) 6-3

2008 Monte Carlo Masters F Nadal 7-5 7-5

2007 Tennis Masters Cup SF Federer 6-4 6-1

2007 Wimbledon F Federer 7-6(7) 4-6 7-6(3) 2-6 6-2

2007 French Open F Nadal 6-3 4-6 6-3 6-4

2007 Hamburg Masters F Federer 2-6 6-2 6-0

2007 Monte Carlo Masters F Nadal 6-4 6-4

2006 Tennis Masters Cup SF Federer 6-4 7-5

2006 Wimbledon F Federer 6-0 7-6(5) 6-7(2) 6-3

2006 French Open F Nadal 1-6 6-1 6-4 7-6(4)

2006 Rome Masters F Nadal 6-7(0) 7-6(5) 6-4 2-6 7-6(5)

2006 Monte Carlo Masters F Nadal 6-2 6-7(2) 6-3 7-6(5)

2006 Dubai Open F Nadal 2-6 6-4 6-4

2005 French Open SF Nadal 6-3 4-6 6-4 6-3

2005 Miami Masters F Federer 2-6 6-7(4) 7-6(5) 6-3 6-1

2004 Miami Masters R32 Nadal 6-3 6-3

(Compiled by Simon Jennings in Bengaluru)