Top-seed Megh Bhargav sails into last 16 in junior nationals

Chennai, Aug 14 (PTI) Top-seeded Megh Bhargav Kumar Patel of Gujarat sailed into the last 16 of the junior boys singles in the adidas-MCC Junior National Clay Court under-18) tennis championship with a 6-2, 6-3 win over local lad Yeshwanth Loganathan here today.

On another rain-affected day, Atharva Sharma of Maharashtra, the no.16 seed and Jagtar Arora of Haryana advanced to the pre-quarters, while second-seed Calvin Gomes stormed into the second round with a straight sets win over Kushan Shah (Gujarat).

Arora posted a 6-2, 6-3 win over 12th-seeded Aaryan Mehul Zaveri of Gujarat.

Results: Boys singles: Second Round: Megh Bhargav Kumar Patel (1) bt Yeswanth Loganathan 6-2, 6-3; Atharva Sharma (16) bt Naresh Badgujar (Har) 6-4, 6-3; Jagtar Arora bt Aaryan Mehul Zaveri (12) 6-2, 6-3.

First round: Kabir Hans (Odisha) bt Ricky Choudary (Del) 6-1, 6-1; Nikit M Reddy (AP-S6) bt Ashutosh Tiwari (UP) 6-4, 6-4; Sukanthan E bt Hitesh P (TN) 6-1, 3-6, 6-4; Sushant Dabas(Har-S9) bt Abhishek Amit Shukla (Mah) 6-0, 6-1; Deepak Senthil Kumar (TN-S15) bt Aakash Ahlawat (Har) 7-5, 6-0.

Nikhil Thirumale Niranjan (Kar) bt Devarapalli Akhil Kumar Reddy (Telangana) 6-0, 6-3; Vansh Kapoor (Del) bt Aman Ayub Khan (TS) 6-2, 6-4; Rhythm Malhotra (Del-S4) bt Chetan Prashant Gadiya (Guj) 6-3 6-4; Denim Yadav (MP) bt Udit Kamboj(Har-S8) 6-3, 5-7, 6-4; Krishna Teja Raja (TN) bt Iqbal Mohd Khan 7-6(6) 6-1.

Girls singles: First round: Bhakti Shah (TS) bt Hrudaya Kaustubh Shah (Mah) 6-3, 6-2; Tejashvi Nandakumar (Mah) bt Kundana Sri Bandaru (TN) 6-2, 6-3; Ishita Sing (Har) bt Farhat Aleen Qamar (Raj) 6-3, 7-5; Sunskrithi Damera (TS) bt Riti Agarwal (Kar) 6-4, 6-3.

Kashish Bhatia (Del) bt Sanvi Ahluwalia (Del) 6-3, 3-6, 6-1; Renee Singh (Raj) bt Ritu Rai (Del) 6-2, 6-1; Srujana Rayarala (TS) bt Mirudula Palinivel (TN) 6-0, 7-6(1); Sudipta Senthil Kumar (Mah) bt Raina Zaffar (Asm) 6-4, 6-1; Gnanita Asapu (AP) bt Ishita Dnyaneshwar Jadhav (Mah) 6-3, 6-1; Vanshika Choudhary (UP) bt Veda Varshita Ranabo (TS) 6-2, 6-3; Kanika Sivaraman (TN) bt Shefali Arora (Del) 6-2, 6-2; Sara Yadav (MP) bt Lagan Bidhan (Har) 6-1, 6-2