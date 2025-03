2025 Ford Championship round 3 tee times and pairings explored

The final round of the 2025 Ford Championship is sure to be thrilling, with a fully stacked leaderboard. Sunday's tee times are staggered, with all players teeing off the Whirlwind Golf Club's first hole from 7:40 AM (MST) onwards.

The first group to tee off the final round of the Ford Championship will comprise Emily Kristine Pedersen and Julia Lopez Ramirez. The former sits tied for 72nd place with a total 1 under par score, while the latter is in last place, 74th, with an even par score.

The leader of the 2025 Ford Championship, Lilia Vu, will tee off the final round at 1:40 PM local time. She will be joined by Charley Hull, who is behind by two strokes with a total 16 under par score.

Here's a look at the tee times and pairings for the final round of the 2025 Ford Championship (via LPGA Tour):

7:40 AM - Emily Kristine Pedersen, Julia Lopez Ramirez

7:50 AM - Paula Reto, In Gee Chun

8:00 AM - Azahara Munoz, Sarah Kemp

8:10 AM - Jenny Shin, Hira Naveed

8:20 AM - Jasmine Suwannapura, Madison Young

8:30 AM - Moriya Jutanugarn, Dani Holmqvist

8:40 AM - Ruoning Yin, Amy Yang

8:50 AM - Leona Maguire, Bailey Tardy

9:00 AM - Pajaree Anannarukarn, Lauren Hartlange

9:10 AM - Dewi Weber, Mary Liu

9:20 AM - Savannah Grewal, Frida Kinhult

9:30 AM - Alexa Pano, Minami Katsu

9:40 AM - Elizabeth Szokol, Carlonta Ciganda

9:50 AM - Brooke M. Henderson, Esther Henseleit

10:00 AM - Lauren Coughlin, Hannah Green

10:10 AM - Lexi Thompson, Celine Boutier

10:20 AM - Akie Iwai, Sei Young Kim

10:30 AM - Peiyun Chien, Auston Kim

10:40 AM - Kate Smith-Stroh, Nataliya Guseva

10:50 AM - Gigi Stoll, Hye-Jin Choi

11:00 AM - Weiwei Zhang, Ingrid Lindblad

11:10 AM - Yu Liu, Ashleigh Buhai

11:20 AM - A Lim Kim, Nasa Hataoka

11:30 AM - Yuri Yoshida, Jennifer Kupcho

11:40 AM - Pauline Roussin-Bouchard, Chisato Iwai

11:50 AM - Nelly Korda, Patty Tavatanakit

12:00 PM - Amanda Doherty, Ina Yoon

12:10 PM - Cassie Porter, Sarah Schmelzel

12:20 PM - Mi Hyang Lee, Stephanie Kyriacou

12:30 PM - Angel Yin, Somi Lee

12:40 PM - Lydia Ko, Saki Baba

12:50 PM - Lindy Duncan, Gaby Lopez

1:00 PM - Jeeno Thitikul, Yealimi Noh

1:10 PM - Hyo Joo Kim, Allisen Corpuz

1:20 PM - Yahui Zhang, Haeran Ryu

1:30 PM - Ayaka Furue, Nanna Koerstz Madsen

1:40 PM - Lilia Vu, Charley Hull

2025 Ford Championship Round 3 Leaderboard

Here's a look at the top 19 players at the 2025 Ford Championship ahead of the final round (via LPGA Tour):

1 - Lilia Vu (-18)

2 - Charley Hull (-16)

T3 - Ayaka Furue (-15)

T3 - Nanna Koerstz Madsen (-15)

T5 - Yahui Zhang (-14)

T5 - Haeran Ryu (-14)

T5 - Hyo Joo Kim (-14)

T5 - Allisen Corpuz (-14)

T5 - Jeeno Thitikul (-14)

T10 - Yealimi Noh (-13)

T10 - Lindy Duncan (-13)

T10 - Gaby Lopez (-13)

T10 - Lydia Ko (-13)

T14 - Saki Baba(-12)

T14 - Angel Yin (-12)

T14 - Somi Lee (-12)

T14 - Mi Hyang Lee (-12)

T14 - Stephanie Kyriacou (-12)

T19 - Cassie Porter (-11)

T19 - Sarah Schmelzel (-11)

T19 - Amanda Doherty (-11)

T19 - Ina Yoon (-11)

T19 - Nelly Korda (-11)

