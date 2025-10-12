Buick LPGA Shanghai, Round 4 tee time times and pairings explored 

By Shobhit Kukreti
Modified Oct 12, 2025 00:40 GMT
Buick LPGA Shanghai 2025 - Round Three - Source: Getty
Stephanie Kyriacou at the Buick LPGA Shanghai 2025 (Image Source: Getty)

Minami Katsu solidified her lead at the Buick LPGA Shanghai after shooting 4-under 68 in the third round. Following 54 holes, she was at 17-under and had a two-shot lead over Minjee Lee and Jeeno Thitikul.

The final round of the Buick LPGA Shanghai will begin on Saturday, October 11 at 7:15 pm ET. Ruoning Yin, Julia Lopez Ramirez, and Manon De Roey will tee off from Hole 1. Simultaneously, Gaby Lopez, Cassie Porter, and Gurleen Kaur will begin from the tenth tee.

The leaders group featuring Minami Katsu, Minjee Lee, and Jeeno Thitikul will be the last group of the day. The trio will tee off from Hole 1 at 9:38 pm ET, while Chih Yen Chang, Angel Yin, and Yahui Zhang will be the last group from the tenth tee.

Buick LPGA Shanghai, Round 4 tee time details explored

Minami Katsu takes the lead at the Buick LPGA Shanghai 2025 (Image Source: Getty)
Here's a look at the tee time details for the Buick LPGA Shanghai, Round 4 (all times ET)

Hole 1

  • 7:15 pm: Ruoning Yin (CHN), Julia Lopez Ramirez (ESP), Manon De Roey (BEL)
  • 7:26 pm: Hira Naveed (AUS), Stephanie Kyriacou (AUS), Yan Liu (CHN)
  • 7:37 pm: Robyn Choi (AUS), Mary Liu (CHN), Gemma Dryburgh (SCO)
  • 7:48 pm: Rio Takeda (JPN), Yijia Ren (a) (CHN), Paula Reto (RSA)
  • 7:59 pm: Lilia Vu (USA), Esther Henseleit (GER), Lucy Li (USA)
  • 8:10 pm: Wei-Ling Hsu (TPE), Menghan Li (a) (CHN), Carlota Ciganda (ESP)
  • 8:21 pm: Ruixin Liu (CHN), Nasa Hataoka (JPN), Xiaowen Yin (CHN)
  • 8:32 pm: Hye-Jin Choi (KOR), Arpichaya Yubol (THA), Ariya Jutanugarn (THA)
  • 8:43 pm: Shiyuan Zhou (a) (CHN), Pauline Roussin-Bouchard (FRA), Nanna Koerstz Madsen (DEN)
  • 8:54 pm: Auston Kim (USA), Sarah Schmelzel (USA), Jin Hee Im (KOR)
  • 9:05 pm: A Lim Kim (KOR), Lindy Duncan (USA), Ina Yoon (KOR)
  • 9:16 pm: Sei Young Kim (KOR), Jenny Shin (KOR), Miyu Yamashita (JPN)
  • 9:27 pm: Somi Lee (KOR), Jenny Bae (USA), Ying Xu (a) (CHN)
  • 9:38 pm: Minami Katsu (JPN), Minjee Lee (AUS), Jeeno Thitikul (THA)
Hole 10

  • 7:15 pm: Gaby Lopez (MEX), Cassie Porter (AUS), Gurleen Kaur (USA)
  • 7:26 pm: Allisen Corpuz (USA), Muni He (CHN), Patty Tavatanakit (THA)
  • 7:37 pm: Ashleigh Buhai (RSA), Leona Maguire (IRL), Weiwei Zhang (CHN)
  • 7:48 pm: Yuri Yoshida (JPN), Albane Valenzuela (SUI), Gabriela Ruffels (AUS)
  • 7:59 pm: Kristen Gillman (USA), Nataliya Guseva (UNA), Karis Davidson (AUS)
  • 8:10 pm: Saki Baba (JPN), Yu Liu (CHN), Jennifer Kupcho (USA)
  • 8:21 pm: Aditi Ashok (IND), Emily Kristine Pedersen (DEN), Yuai Ji (CHN)
  • 8:32 pm: Brooke Matthews (USA), Narin An (KOR), Haeji Kang (KOR)
  • 8:43 pm: Shuying Li (CHN), Pajaree Anannarukarn (THA), Runzhi Pang (CHN)
  • 8:54 pm: Yujie Liu (a) (CHN), Benedetta Moresco (ITA), Miranda Wang (CHN)
  • 9:05 pm: Yu Yuan Jiang (a) (CHN), Zining An (a) (CHN), Celine Borge (NOR)
  • 9:16 pm: Danielle Kang (USA), Zixuan Wang (CHN), Sherman Santiwiwatthanaphong (THA)
  • 9:27 pm: Chih Yen Chang (TPE), Angel Yin (USA), Yahui Zhang (CHN)
Shobhit Kukreti

Shobhit Kukreti

Shobhit is one of Sportskeeda’s most seasoned golf journalists, having already authored 3600+ articles and received nearly 5.7 million reads. Prior to his current role, he worked with the Asiana Times after completing his MSc in Geology, giving him a solid foundation in understanding the terrain, variety and challenges posed by various golf courses.

He is a keen follower of the sport and keeps himself updated about the latest trends, news and updates via social media and various news platforms. Shobhit is also methodical about accuracy, going through multiple articles from leading media houses and reputed sources before writing his own. Simultaneously, he specializes in writing reader-friendly content that conveys the necessary information in simple language.

Shobhit was a fan of Tiger Woods growing up, but of late, Nelly Korda, Scottie Scheffler and Ludvig Aberg have caught his attention.

He likes to spend his downtime singing and writing, while he is also an avid watcher of cricket and tennis.

Edited by Shobhit Kukreti
