Buick LPGA Shanghai, Round 4 tee time times and pairings explored 

Minami Katsu solidified her lead at the Buick LPGA Shanghai after shooting 4-under 68 in the third round. Following 54 holes, she was at 17-under and had a two-shot lead over Minjee Lee and Jeeno Thitikul.
The final round of the Buick LPGA Shanghai will begin on Saturday, October 11 at 7:15 pm ET. Ruoning Yin, Julia Lopez Ramirez, and Manon De Roey will tee off from Hole 1. Simultaneously, Gaby Lopez, Cassie Porter, and Gurleen Kaur will begin from the tenth tee.
The leaders group featuring Minami Katsu, Minjee Lee, and Jeeno Thitikul will be the last group of the day. The trio will tee off from Hole 1 at 9:38 pm ET, while Chih Yen Chang, Angel Yin, and Yahui Zhang will be the last group from the tenth tee.
Buick LPGA Shanghai, Round 4 tee time details explored
Here's a look at the tee time details for the Buick LPGA Shanghai, Round 4 (all times ET)
Hole 1
- 7:15 pm: Ruoning Yin (CHN), Julia Lopez Ramirez (ESP), Manon De Roey (BEL)
- 7:26 pm: Hira Naveed (AUS), Stephanie Kyriacou (AUS), Yan Liu (CHN)
- 7:37 pm: Robyn Choi (AUS), Mary Liu (CHN), Gemma Dryburgh (SCO)
- 7:48 pm: Rio Takeda (JPN), Yijia Ren (a) (CHN), Paula Reto (RSA)
- 7:59 pm: Lilia Vu (USA), Esther Henseleit (GER), Lucy Li (USA)
- 8:10 pm: Wei-Ling Hsu (TPE), Menghan Li (a) (CHN), Carlota Ciganda (ESP)
- 8:21 pm: Ruixin Liu (CHN), Nasa Hataoka (JPN), Xiaowen Yin (CHN)
- 8:32 pm: Hye-Jin Choi (KOR), Arpichaya Yubol (THA), Ariya Jutanugarn (THA)
- 8:43 pm: Shiyuan Zhou (a) (CHN), Pauline Roussin-Bouchard (FRA), Nanna Koerstz Madsen (DEN)
- 8:54 pm: Auston Kim (USA), Sarah Schmelzel (USA), Jin Hee Im (KOR)
- 9:05 pm: A Lim Kim (KOR), Lindy Duncan (USA), Ina Yoon (KOR)
- 9:16 pm: Sei Young Kim (KOR), Jenny Shin (KOR), Miyu Yamashita (JPN)
- 9:27 pm: Somi Lee (KOR), Jenny Bae (USA), Ying Xu (a) (CHN)
- 9:38 pm: Minami Katsu (JPN), Minjee Lee (AUS), Jeeno Thitikul (THA)
Hole 10
- 7:15 pm: Gaby Lopez (MEX), Cassie Porter (AUS), Gurleen Kaur (USA)
- 7:26 pm: Allisen Corpuz (USA), Muni He (CHN), Patty Tavatanakit (THA)
- 7:37 pm: Ashleigh Buhai (RSA), Leona Maguire (IRL), Weiwei Zhang (CHN)
- 7:48 pm: Yuri Yoshida (JPN), Albane Valenzuela (SUI), Gabriela Ruffels (AUS)
- 7:59 pm: Kristen Gillman (USA), Nataliya Guseva (UNA), Karis Davidson (AUS)
- 8:10 pm: Saki Baba (JPN), Yu Liu (CHN), Jennifer Kupcho (USA)
- 8:21 pm: Aditi Ashok (IND), Emily Kristine Pedersen (DEN), Yuai Ji (CHN)
- 8:32 pm: Brooke Matthews (USA), Narin An (KOR), Haeji Kang (KOR)
- 8:43 pm: Shuying Li (CHN), Pajaree Anannarukarn (THA), Runzhi Pang (CHN)
- 8:54 pm: Yujie Liu (a) (CHN), Benedetta Moresco (ITA), Miranda Wang (CHN)
- 9:05 pm: Yu Yuan Jiang (a) (CHN), Zining An (a) (CHN), Celine Borge (NOR)
- 9:16 pm: Danielle Kang (USA), Zixuan Wang (CHN), Sherman Santiwiwatthanaphong (THA)
- 9:27 pm: Chih Yen Chang (TPE), Angel Yin (USA), Yahui Zhang (CHN)