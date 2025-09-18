Walmart NW Arkansas Championship 2025 Round 1 tee times and pairings explored

The Walmart NW Arkansas Championship 2025 begins on Friday, September 19, at Pinnacle Country Club in Rogers, Arkansas. World No. 2 Nelly Korda, Hannah Green, and Lottie Woad are some of the biggest names in the 54-hole event's playing field.
The opening round of the Walmart NW Arkansas Championship 2025 will tee off on Thursday at 7:10 am ET. A total of 144 players are divided into 48 groups and will play on split tees.
Ilhee Lee, Yahui Zhang, and Ssu-Chia Cheng will begin as the first group on Tee 1 at the Walmart NW Arkansas Championship 2025. Pornanong Phatlum, Madison Young, and Brianna Do will be the first threesome from the 10th tee.
Walmart NW Arkansas Championship 2025 Round 1 pairings explored
Here's a look at the pairings for the Walmart NW Arkansas Championship 2025 Round 1:
Hole 1
- 7:10 am: Ilhee Lee, Yahui Zhang, Ssu-Chia Cheng
- 7:21 am: Aditi Ashok, Karis Davidson, Wichanee Meechai
- 7:32 am: Muni He, Emily Kristine Pedersen, Azahara Munoz
- 7:43 am: Cassie Porter, Auston Kim, Somi Lee
- 7:54 am: Stephanie Kyriacou, Bailey Tardy, Ingrid Lindblad
- 8:05 am: Minami Katsu, Rio Takeda, Anna Nordqvist
- 8:16 am: Leona Maguire, Mi Hyang Lee, Sarah Schmelzel
- 8:27 am: Allisen Corpuz, Jenny Bae, Wei-Ling Hsu
- 8:38 am: Eun-Hee Ji, Maude-Aimee Leblanc, Celine Borge
- 8:49 am: Jeongeun Lee6, Alexa Pano, Yu Liu
- 9:00 am: Maria Marin (a), Robyn Choi, Sophia Popov
- 9:11 am: Sung Hyun Park, Kendall Todd, Xiaowen Yin
- 12:10 pm: Alison Lee, Arpichaya Yubol, Gabriela Ruffels
- 12:21 pm: Lauren Morris, Bianca Pagdanganan, Jodi Ewart Shadoff
- 12:32 pm: Yuri Yoshida, Amanda Doherty, Nataliya Guseva
- 12:43 pm: Stacy Lewis, Nelly Korda, Lauren Coughlin
- 12:54 pm: Akie Iwai, Linn Grant, Grace Kim
- 1:05 pm: Hannah Green, Chanettee Wannasaen, Chisato Iwai
- 1:16 pm: Megan Khang, Haeran Ryu, Miranda Wang
- 1:27 pm: Andrea Lee, Nasa Hataoka, Esther Henseleit
- 1:38 pm: Pauline Roussin-Bouchard, Soo Bin Joo, Jiwon Jeon
- 1:49 pm: Sofia Garcia, Hinako Shibuno, Perrine Delacour
- 2:00 pm: Bronte Law, Mary Liu, Caroline Masson
- 2:11 pm: Daniela Darquea, Hira Naveed, Savannah Grewal
Hole 10
- 7:10 am: Pornanong Phatlum, Madison Young, Brianna Do
- 7:21 am: Jessica Porvasnik, In Gee Chun, Morgane Metraux
- 7:32 am: Yuna Nishimura, Caroline Inglis, Brittany Altomare
- 7:43 am: Lottie Woad, Mao Saigo, Lilia Vu
- 7:54 am: Lexi Thompson, Maja Stark, Miyu Yamashita
- 8:05 am: Jin Young Ko, Yealimi Noh, Jasmine Suwannapura
- 8:16 am: Sei Young Kim, Madelene Sagstrom, Celine Boutier
- 8:27 am: A Lim Kim, Hyo Joo Kim, Jennifer Kupcho
- 8:38 am: Benedetta Moresco, Brooke Matthews, Dewi Weber
- 8:49 am: Kate Smith-Stroh, Hyo Joon Jang, Mariel Galdiano
- 9:00 am: Weiwei Zhang, Frida Kinhult, Danielle Kang
- 9:11 am: Jeongeun Lee5, Ruixin Liu, Kumkang Park
- 12:10 pm: Saki Baba, Paula Reto, Narin An
- 12:21 pm: Mirim Lee, Lucy Li, Ina Yoon
- 12:32 pm: Kristen Gillman, Olivia Cowan, Lauren Hartlage
- 12:43 pm: Julia Lopez Ramirez, Patty Tavatanakit, Pajaree Anannarukarn
- 12:54 pm: Yan Liu, Amy Yang, Yuka Saso
- 1:05 pm: Gaby Lopez, Jenny Shin, Ayaka Furue
- 1:16 pm: Jin Hee Im, Hye-Jin Choi, Linnea Strom
- 1:27 pm: Carlota Ciganda, Manon De Roey, Lindy Duncan
- 1:38 pm: Gemma Dryburgh, Ryann O'Toole, Maria Fassi
- 1:49 pm: Ana Belac, Caley McGinty, Stephanie Meadow
- 2:00 pm: Haeji Kang, Gurleen Kaur, Aline Krauter
- 2:11 pm: Gigi Stoll, Adela Cernousek, Peiyun Chien