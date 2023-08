Who is leading the 2023 AIG Women's Open after Round 1? Day 1 leaderboard explored

American golfer Ally Ewing is leading the AIG Women's Open at the end of the first round. Ewing had a solid day in which she carded a score of 4-under 68.

Ally Ewing had a quiet front nine at the AIG Women's Open, with two birdies and one bogey. On the back nine, she had to recover from two consecutive bogeys on the 13th and 14th holes, and she did so with a birdie on the 15th hole and an eagle on the 16th.

The AIG Women’s Open is wide open heading into Friday, as Ally Ewing leads.

Ewing, 30, arrived at the AIG Women's Open with three LPGA Tour victories to her name, with the most recent coming in 2022.

It was an extremely competitive opening round at the AIG Women's Open. Five players (Amy Yang, Jeongeun Lee6, Emily Kristine Pedersen, Perrine Delacour, and Jaravee Boonchant) were just one stroke behind the leader, with 12 others two strokes behind Ewing.

AIG Women's Open leaderboard

Here is the AIG Women's Open leaderboard after the first round:

1 Ally Ewing -4

T2 Amy Yang -3

T2 Jeongeun Lee6 -3

T2 Emily Kristine Pedersen -3

T2 Perrine Delacour -3

T2 Jaravee Boonchant -3

T7 Morgane Metraux -2

T7 Kokona Sakurai -2

T7 Carlota Ciganda -2

T7 Gaby Lopez -2

T7 Nasa Hataoka -2

T7 Yu Liu -2

T7 Hyo Joo Kim -2

T7 In Gee Chun -2

T7 Megan Khang -2

T7 Allisen Corpuz -2

T7 Minami Katsu -2

T7 Lala Anai -2

T19 Albane Valenzuela -1

T19 Andrea Lee -1

T19 Yuna Nishimura -1

T19 Grace Kim -1

T19 Stephanie Meadow -1

T19 Miyu Yamashita -1

T19 Caroline Hedwall -1

T19 Charley Hull -1

T19 Yan Liu -1

T19 Alison Lee -1

T19 Chisato Iwai -1

T19 Klara Davidson Spilkova -1

T19 Jenny Shin -1

T19 Sarah Kemp -1

T33 Manon De Roey E

T33 Ayaka Furue E

T33 Haeran Ryu E

T33 Mel Reid E

T33 A Lim Kim E

T33 Leona Maguire E

T33 Anna Nordqvist E

T33 Stacy Lewis E

T33 Danielle Kang E

T33 Minjee Lee E

T33 Aditi Ashok E

T33 Ruoning Yin E

T33 Eun-Hee Ji E

T33 Ryann O'Toole E

T33 Angel Yin E

T33 Jodi Ewart Shadoff E

T33 Xiyu Janet Lin E

T33 Rose Zhang E

T33 Hye Jin Choi E

T33 Maja Stark E

T33 Lilia Vu E

T33 Olivia Cowan E

T33 Esther Henseleit E

T33 Lindsey Weaver-Wright E

T33 Lindy Duncan E

T33 Arpichaya Yubol E

T33 Kelsey Bennett (a) E

T33 Haruka Kawasaki E

T60 Johanna Gustavsson +1

T60 Wei-Ling Hsu +1

T60 Linnea Strom +1

T60 Narin An +1

T60 Hannah Green +1

T60 Linn Grant +1

T60 Angela Stanford +1

T60 Jin Young Ko +1

T60 Gemma Dryburgh +1

T60 Nelly Korda +1

T60 Valentina Rossi (a) +1

T60 Marina Alex +1

T60 Stephanie Kyriacou +1

T60 Charlotte Heath (a) +1

T60 Cheyenne Knight +1

T60 Nanna Koerstz Madsen +1

T60 Ji-Yai Shin +1

T60 Julia Lopez Ramirez (a) +1

T60 Ana Peláez Triviño +1

T60 Gina Kim +1

T81 Emma Grechi +2

T81 Meghan Maclaren +2

T81 Diksha Dagar +2

T81 Yuri Yoshida +2

T81 Lee-Anne Pace +2

T81 Trichat Cheenglab +2

T81 Ayako Kimura +2

T81 In Kyung Kim +2

T81 Savannah De Bock (a) +2

T81 Cara Gainer +2

T81 Lauren Coughlin +2

T81 Eila Galitsky (a) +2

T81 Lydia Ko +2

T81 Yuka Saso +2

T81 Celine Boutier +2

T81 Georgia Hall +2

T81 Atthaya Thitikul +2

T81 Ashleigh Buhai +2

T81 Mina Harigae +2

T81 Paula Reto +2

T81 Pajaree Anannarukarn +2

T81 Celine Herbin +2

T103 Nicole Broch Estrup +3

T103 Brooke M. Henderson +3

T103 Kylie Henry +3

T103 Ariya Jutanugarn +3

T103 Daniela Darquea +3

T103 Catriona Matthew +3

T103 Liz Young +3

T103 Akie Iwai +3

T103 Hinako Shibuno +3

T103 Nuria Iturrioz +3

T103 Mao Saigo +3

T114 Lisa Pettersson +4

T114 Bailey Tardy +4

T114 Magdalena Simmermacher +4

T114 Ingrid Lindblad (a) +4

T114 Moriya Jutanugarn +4

T114 Lexi Thompson +4

T114 Saki Baba (a) +4

T114 Tiia Koivisto +4

T114 Madelene Sagstrom +4

T122 Peiyun Chien +5

T122 Alice Hewson +5

T122 Kristyna Napoleaova +5

T122 Pauline Roussin +5

T122 Maddie Szeryk +5

T122 Mi Hyang Lee +5

T122 Matilda Castren +5

T128 Maria Fassi +6

T128 Ting-Hsuan Huang (a) +6

T128 Chiara Noja +6

T128 Hayley Davis +6

T128 Jennifer Kupcho +6

T134 Chiara Horder (a) +7

T134 Sarah Schmelzel +7

T134 Lily May Humphreys +7

T134 Sei Young Kim +7

T134 Patty Tavatanakit +7

T140 Patricia Isabel Schmidt +8

T140 Carmen Alonso +8

T140 Chloe Williams +8

143 Anna Foster (a) +15

WD Laura Davies