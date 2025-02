Who is leading the 2025 Mexico Open at VidantaWorld after round 1? Leaderboard explored

The first round of the 2025 Mexico Open at VidantaWorld concluded on Thursday, February 20. One hundred and thirty-two of the world's best golfers are going head-to-head at Vidanta Vallarta to compete for a slice of the $7 million purse prize and 500 FedEx Cup points.

Three players lead the 2025 Mexico Open following the completion of 18 holes. Harry Hall, Jeremy Paul, and Kris Ventura share the early lead with a score of 7 under par 64.

Isaiah Salinda and Alejandro Tosti follow tied for fourth place with a score of 6 under par 65. Brian Campbell, Patrick Fishburn, and Aldrick Potgeiter also share the position at the 2025 Mexico Open.

Stephan Jaeger and Akshay Bhatia posted a 5 under par 66 score for the opening round of the 2025 Mexico Open. They share the position with Francesco Molinari and five other golfers.

Here's a look at the top 18 players at the 2025 Mexico Open (via PGA Tour):

T1 - Harry Hall (-7)

T1 - Jeremy Paul (-7)

T1 - Kris Ventura (-7)

T4 - Isaiah Salinda (-6)

T4 - Alejandro Tosti (-6)

T4 - Brian Campbell (-6)

T4 - Patrick Fishburn (-6)

T4 - Aldrich Potgeiter (-6)

T9 - Ryo Hisatsune (-5)

T9 - Chandler Phillips (-5)

T9 - Francesco Molinari (-5)

T9 - Takumi Kanaya (-5)

T9 - William Mouw (-5)

T9 - Stephan Jaeger (-5)

T9 - Akshay Bhatia (-5)

T9 - Sami Valimaki (-5)

T9 - Ryan Gerard (-5)

T18 - Matt McCarty (-4)

T18 - Kevin Yu (-4)

T18 - Chad Ramey (-4)

T18 - Ben Griffin (-4)

T18 - Henrik Norlander (-4)

T18 - Aaron Baddeley (-4)

T18 - Will Gordon (-4)

T18 - Victor Perez (-4)

T18 - Aaron Rai (-4)

T18 - Jake Knapp (-4)

T18 - Vincent Norrman (-4)

T18 - Patrick Rodgers (-4)

T18 - Santiago de la Fuente (-4)

Leandro Mihaich sits in last place 132nd. The amateur golfer posted a score of 10 over par 81 for the 2025 Mexico Open's first round.

2025 Mexico Open at VidantaWorld Leaders' Scorecards

Here's a look at the leaders' of the 2025 Mexico Open's scorecards for Thursday's round (via PGA Tour):

Harry Hall

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 4) - 3

Hole 5 (par 3) - 3

Hole 6 (par 5) - 3

Hole 7 (par 4) - 3

Hole 8 (par 4) - 4

Hole 9 (par 3) - 3

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 5) - 5

Hole 13 (par 3) - 3

Hole 14 (par 5) - 4

Hole 15 (par 4) - 4

Hole 16 (par 4) - 3

Hole 17 (par 3) - 3

Hole 18 (par 5) - 4

Jeremy Paul

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 4) - 3

Hole 5 (par 3) - 2

Hole 6 (par 5) - 4

Hole 7 (par 4) - 2

Hole 8 (par 4) - 5

Hole 9 (par 3) - 3

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 5) - 3

Hole 13 (par 3) - 3

Hole 14 (par 5) - 5

Hole 15 (par 4) - 4

Hole 16 (par 4) - 3

Hole 17 (par 3) - 3

Hole 18 (par 5) - 5

Kris Ventura

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 3) - 3

Hole 6 (par 5) - 4

Hole 7 (par 4) - 3

Hole 8 (par 4) - 3

Hole 9 (par 3) - 4

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 3) - 2

Hole 12 (par 5) - 4

Hole 13 (par 3) - 3

Hole 14 (par 5) - 4

Hole 15 (par 4) - 4

Hole 16 (par 4) - 3

Hole 17 (par 3) - 3

Hole 18 (par 5) - 4

