NHL starting goalies tonight: Projected starters for your fantasy hockey team feat. Filip Gustavsson | November 18

The fate of an NHL game often rests on the shoulders of one pivotal player – the goaltender. In the fast-paced world of professional hockey, the men guarding the crease are the last line of defense, the ultimate barrier between victory and defeat.

Today, we delve into the heart of the action, exploring the projected starting goalies in the NHL's upcoming games so you know who to start in fantasy hockey.

NHL starting goalies November 18

Minnesota Wild vs. Ottawa Senators

Filip Gustavsson (MIN)

Anton Forsberg (OTT)

Vegas Golden Knights vs. Philadelphia Flyers

Logan Thompson (VGK)

Carter Hart (PHI)

Chicago Blackhawks vs. Nashville Predators

Arvid Soderblom (NSH)

Juuse Saros (NSH)

Edmonton Oilers vs. Tampa Bay Lightning

Stuart Skinner (OIL)

Jonas Johansson (TBL)

Pittsburgh Penguins vs. Carolina Hurricanes

Tristan Jarry (PIT)

Antti Raanta (CAR)

Arizona Coyotes vs. Winnipeg Jets

Karel Vejmelka (ARZ)

Laurent Brossoit (WPG)

New York Rangers vs. New Jersey Devils

Igor Shesterkin (NJD)

Vitek Vanecek (NYR)

New York Islanders vs. Calgary Flames

Ilya Sorokin (NYI)

Jacob Markstrom (CGY)

Montreal Canadiens vs. Boston Bruins

Jake Allen (CAN)

Jeremy Swayman (BOS)

Columbus Blue Jackets vs. Washington Capitals

Elvis Merzlikins (CBJ)

Darcy Kuemper (WSH)

Colorado Avalanche vs. Dallas Stars

Alexandar Georgiev (COL)

Jake Oettinger (DAL)

Seattle Kraken vs. Vancouver Canucks

Philipp Grubauer (SeK)

Thatcher Demko (VAN)

St. Louis Blues vs. Los Angeles Kings

Jordan Binnington (SLB)

Cam Talbot (LAK)

Note : NHL game time decisions may vary.

NHL Goalie Ranking by Fantasy Hockey Points

Here are the goalie names and their corresponding NHL Fantasy Hockey points (FPTS):

Thatcher Demko VAN 84.4 Cam Talbot LA 82.1 Adin Hill LV 78.8 Jake Oettinger DAL 77.7 Sergei Bobrovsky FLA 74.8 Alexandar Georgiev COL 73.4 Jordan Binnington STL 69.6 Jonas Johansson TB 69.0 Connor Hellebuyck WPG 68.0 Tristan Jarry PIT 67.8 Jeremy Swayman BOS 61.8 Linus Ullmark BOS 58.6 Joonas Korpisalo OTT 55.8 Carter Hart PHI 55.0 Connor Ingram ARI 54.6 Vitek Vanecek NJ 54.4 John Gibson ANA 52.4 Ville Husso DET 51.4 Logan Thompson LV 50.4 Petr Mrazek CHI 50.2 Igor Shesterkin NYR 50.1 Ilya Sorokin NYI 49.4 Joseph Woll TOR 49.4 Jacob Markstrom CGY 48.6 Juuse Saros NSH 48.4 Lukas Dostal ANA 45.1 Elvis Merzlikins CLB 44.5 MacKenzie Blackwood SJ 42.5 Jonathan Quick NYR 40.7 Semyon Varlamov NYI 40.0 Casey DeSmith VAN 39.6 Philipp Grubauer SEA 39.5 Ukko-Pekka Luukkonen BUF 39.2 Jake Allen MON 37.0 Karel Vejmelka ARI 37.0 Sam Montembeault MON 36.6 Stuart Skinner EDM 36.0 Charlie Lindgren WAS 35.8 Darcy Kuemper WAS 33.4 Ilya Samsonov TOR 31.8 Antti Raanta CAR 31.4 Joey Daccord SEA 31.2 James Reimer DET 30.8 Frederik Andersen CAR 30.4 Joel Hofer STL 29.8 Scott Wedgewood DAL 29.6 Marc-Andre Fleury MIN 27.7 Anthony Stolarz FLA 26.5 Devon Levi BUF 26.4 Filip Gustavsson MIN 25.0 Spencer Martin CLB 23.0 Kaapo Kahkonen SJ 21.6 Akira Schmid NJ 16.8 Arvid Soderblom CHI 15.8 Hunter Shepard WAS 15.8 Pyotr Kochetkov CAR 13.8 Samuel Ersson PHI 13.6 Dan Vladar CGY 13.4 Jack Campbell EDM 12.4 Magnus Hellberg PIT 11.8 Alex Nedeljkovic PIT 11.8 Eric Comrie BUF 11.8 Cayden Primeau MON 11.4 Kevin Lankinen NSH 11.4 Matt Tomkins TB 11.0 Ivan Prosvetov COL 10.4 Calvin Petersen PHI 10.0 Anton Forsberg OTT 10.0 Louis Domingue NYR 9.0 Laurent Brossoit WPG 8.6 Dustin Wolf CGY 2.8 Alex Lyon DET 2.2 Pheonix Copley LA 1.4 Magnus Chrona SJ -1.4