 Gala dei Castelli 2023: Final list of results

The 2023 Gala dei Castelli was a two-day event from September 3, 2023, held at the Stadio Comunale in Bellinzona, Switzerland.

The Gala dei Castelli is an annual track and field event and is presently categorized as the silver standard in the World Athletics Continental Tour meetings.

After securing two gold medals at the 2023 World Athletics Championships, Femke Bol returned to the track to lay her hands on another victory by securing first place in women's 400m hurdles at the 2023 Gala dei Castelli. Bol had set the meeting record in the women's 400m hurdles in 2021 with a time of 54.01 seconds, which she shattered this year by clocking 52.79 seconds.

After sealing a silver medal for the Jamaican team in the 4x100m in Budapest and making her return from injuries, Elaine Thompson-Herah won a gold medal in women's 100m at Gala dei Castelli in Bellinzona.

The top 3 at the 2023 Gala dei Castelli

The results of each event at the 2023 Gala dei Castelli are given below.

Men's 100m Final A

Oblique Seville (JAM): 10.01 Ferdinand Omanyala(KEN): 10.04 Taymir Burnet (NED): 10.12

Men's 100m Final B

Taymir Burnet (NED): 10.12 Cejhae Greene (ANT): 10.27 Eric Marek (ITA): 10.47

Men's 400m Final A

Liemarvin Bonevacia (NED): 45.43 Davide Re (ITA): 45.70 Zakhiti Nene (RSA): 45.76

Men's 400m Final B

Isaya Klein Ikkink (NED): 45.87 Isayah Boers (NED): 45.88 Lewis Davey (GBR): 46.05

Men's 1500m

Reynold Kipkorir Cheruiyot (KEN): 3:33.98 Dominic Lokinyomo Lobalu (SSD): 3:35.22 James West (GBR): 3:35.44

Men's 110m Hurdles

Jason Joseph (SUI): 13.18 Louis Francois Mendy (SEN): 13.29 Orlando Bennet (JAM): 13'40

Men's 400m Hurdles Final A

Alison Dos Santos (BRA): 47.50 Wilfried Happio (FRA): 47.58 Ludvy Vaillant (FRA): 47.92

Men's 400m Hurdles Final B

Dany Brand (SUI): 49.35 Juilen Bonvin (SUI): 49.66 Ramsey Angela (NED): 49.71

Men's High Jump

Andrii Protsenko (UKR): 2.24 Norbert Kobielski (POL): 2.24 Stefano Sottile (ITA): 2.24

Men's Discuss Throw

Daniel Stahl (SWE): 67.24 Kristjan Ceh (SLO): 67.15 Fedrick Dacres (JAM): 66.19

Women's 100m

Elaine Thompson-Herah (JAM): 10.92 Imani Lansiquot (GBR): 10.99 Gina Bass (GAM): 11.12

Women's 200m

Tamara Clark (USA): 22.64 Shashalee Forbes (JAM): 22.74 Dalia Kaddari (ITA): 22.86

Women's 800m

Natoya Goule-Toppin (JAM): 1:57.53 Addison Wiley (USA): 1:57.64 Audrey Werro (SUI): 1:58.13

Women's 100m Hurdles

Jasmine Camacho-Quinn (PUR): 12.56 Nadine Visser (NED): 12.61 Nia Ali (USA): 12.63

Women's 400m hurdles

Femke Bol (NED): 52.79 Shamier Little (USA): 53.64 Cathelijn Peeters (NED): 55.25

Women's Pole Vault

Sandi Morris (USA): 4.80 Angelica Moser (SUI): 4.58 Elisa Molinarolo (ITA): 4.58

Women's Discuss Throw

Valarie Allman (USA): 69.09 Jorinde Van Klinken (NED): 64.15 Denia Caballero (CUB): 62.66

Men's 100m U20

Jao Sepulveda Moreira (POR): 10.72 Giovanni Pirolli (SUI): 10.88 NathanCodiroli (SUI): 10.94

Women's 100m U20

Petra Crescini (SUI): 12.59 Matilda Rosa (SUI): 13.07 Alice Baggi (SUI): 13.22

Men's 100m U18

Carlo Vismara (SUI): 11.08 Giulio Fugazzi (ITA): 11.13 Leonardo Lafranchi (SUI): 11.36

Women's 100m U18

Carol Brechbuhl (SUI): 12.71 Emma Rosa (SUI): 12.78 Ivana Pirolli (SUI): 12.85

Men's 600m U16

Eric Huanca Quispe(SUI): 1:25.33 Francesco Codevilla (SUI): 1:38.85 Geremia Pontarolo (SUI): 1:39.25

Women's 600m U16

Tiziana Rosamilia (SUI): 1:35.31 Tosca Del Siro (SUI): 1:39.02 Lara Sanvito (SUI): 1:46.15