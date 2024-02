SEC Track and Field Indoor Championships 2024 results: Arkansas glitters in gold, securing both men's and women's titles

The 2024 SEC Track and Field Indoor Championships was an electrifying and unmissable spectacle, with the Arkansas Track and Field clinching both men's and women's SEC Indoor Track and Field titles.

The two-day action unfolded at the Randal Tyson Track Center in Fayetteville, Arkansas, between February 23 and 24.

The Arkansas Track and Field women's team topped the table with a substantial gap of 131 points ahead of the Florida Gators, who collected 80 points. The Lousiana State University squad finished in third place with 68.5 points.

Moreover, the Arkansas Track and Field men's team also displayed an exceptional record after collecting 163 points to lead the table ahead of the Gators (106 points) and Texas A&M (71 points).

Final event results at the SEC Track and Field Indoor Championships 2024

Top 3 finishers of 5000m at the SEC Indoor Championships

Men:

Peter Maru - 13:31.11 Toby Gillen - 13:32.66 Kirami Yego - 13:33.12

Women:

Sydney Thorvaldson - 15:42.45 Brenda Tuwei - 15:53.86 Amelia Mazza-Downie - 16:00.49

Top 3 finishers of Distance Medley Relay at the SEC Indoor Championships

Men:

South Carolina - 9:43.50 Auburn - 9:35.06 Arkansas - 9:38.43

Women:

Florida - 10:53.29 (MR) Alabama - 11:04.27 Vanderbilt - 11:15.13

Top 3 finishers of 1 Mile at SEC Indoor Championships

Men:

Parvej Khan - 4:00.18 Anass Essayi - 4:00.76 Ben Shearer - 4:01.27

Women:

Flomena Asekol - 4:38.35 Lorena Rangel Batres - 4:39.51 Tiana Lostracco - 4:39.57

Top 3 finishers of 60m at SEC Indoor Championships

Men:

Kanyinsola Ajayi - 6.60 Wanya McCoy - 6.63 Myles Thomas - 6.64

Women:

Brianna Lyston - 7.08 (MR) Jacious Sears - 7.12 Kalla Jackson - 7.18

Top 3 finishers in 400m at SEC Indoor Championships

Men:

Christopher Morales Williams - 44.49 (MR) Je Vaughn Powell - 45.61 Chris Robinson - 45.62

Women:

Ambel Anning - 50.43 Nickisha Pryce - 50.83 Kaylyn Brown -50.83

Top 3 finishers 800m

Men:

Sam Whitmarsh - 1:47.39 Tyrese Reid - 1:47.55 Sam Austin - 1:48.00

Women:

Michaela Rose - 1:59.25 Sanu Jallow - 2:02.76 Judy Kosgei - 2:02.87

Top 3 finishers in 60m hurdles

Men:

Connor Schulman - 7.59 Jaqualon Scott - 7.60 Tai Brown - 7.73

Women:

Grace Stark - 7.90 Alia Armstrong - 7.96 Leah Phillips - 8.03

Top 3 finishers in 200m

Men:

Wanya McCoy - 20.29 Robert Gregory - 20.31 Kennedy Lightner - 20.51

Women:

JaMeesia Ford - 22.36 Rosey Effiong - 22.51 McKenzie Long - 22.60

Top 3 finishers in 3000m

Men:

Peter Maru - 7:47.26 Yaseen Abdalla - 7:52.32 Victor Kiprop - 7:52.87

Women:

Parker Valby - 8:42.29 Doris Lemgole - 9:06.21 Hilda Olemomoi - 9:06.39

Top 3 finishers in 4X400m relay

Men:

Arkansas - 3:03.07 Texas A&M - 3:03.62 Florida Gators - 3:03.87

Women:

South Carolina - 3:26.05 Arkansas - 3:26.33 Texas A&M - 3:28.77

Top 3 finishers in Pole vault

Men:

Keaton Daniel - 5.62m Nikolai Van Hyussteen - 5.35m Jack Mann III - 5.35m

Women:

Heather Abadie - 4.32m Sarah Schmitt - 4.22m Marin Chamberlin - 4.22m

Top 3 finishers in Weight

Men:

Tarik Robinson-O-Hagan - 23.55m Ruben Banks - 22.54m Dennis Ohene-Adu - 22.40m

Women:

Jalani Davis - 25.09m Jasmine Mitchell - 23.73m Giavonna Meeks - 23.04m

Top 3 finishers in the Long Jump

Men:

Wayne Pinnock - 8.28m Malcolm Clemons - 8.22m Caleb Foster - 8.00m

Women:

Claire Bryant - 6.72m Nia Robinson - 6.44m Joniar Thomas - 6.40m

Top 3 finishers in the High Jump

Men:

Romaine Beckford - 2.25m Sherman Hawkins - 2.16m Ushan Perera - 2.11m

Women:

Lamara Distin - 2.00m Rachel Glenn - 1.94m Elena Kulichenko - 1.91m

Top 3 finishers in the Shot Put

Men:

Tarik Robinson- 20.38m Dylan Targgart - 19.99m Roje Stona- 19.94m

Women:

Jalani Davis - 18.61m Alida Van Daalen - 18.59m Sarah Omoregie - 17.11m

Top 3 finishers in the Triple Jump

Men:

Luke Brown - 16.59m Sean Dixon-Bodie - 16.22m Sterling Scott - 16.14m

Women:

Mikeisha Welcome - 13.44m Taylor Fingers - 13.07m Simone Johnson - 13.06m

Top 3 finishers in men's Heptathlon

Yariel Soto Torrado - 6017 Marcus Weaver - 5970 Daniel Spejcher - 5965

Top 3 finishers in women's Pentathlon

Charity Hufnagel - 4098 Paula Grauvogel - 4011 Joniar Thomas - 3997