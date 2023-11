ECS Spain 2023: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details

The European Cricket Series moves to Spain, with ECS Spain starting on Monday, November 27. The summit clash of the tournament will take place on Saturday, December 16.

Ten teams will compete in the ECS Spain 2023 at the Montjuïc Olympic Ground in Barcelona, with a total of 98 games scheduled to take place across 20 days. The knockouts stage will commence on Friday, December 15, including four eliminators, two semi-finals and a final.

Bengal CC, Pak I Care Badalona, Badalona CC, Barcelona International, Catalunya Jaguar, Catalunya Red, Royal Barcelona, Sohal Hospitalet, Spartans Hospitalet, and Magic CC are the 10 teams in this year's ECS Spain.

The Catalunya Tigers won the previous edition of the tournament, defeating Gracia in the final by five wickets. ECS Spain 2022 notably saw 16 teams compete for the silverware.

ECS Spain 2023: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Match 1: Spartans Hospitalet vs Catalunya Red - November 27, 1:00 PM

Match 2: Magic CC vs Catalunya Red - November 27, 3:00 PM

Match 3: Spartans Hospitalet vs Magic CC - November 27, 5:00 PM

Match 4: Badalona CC vs Catalunya CC - November 27, 7:00 PM

Match 5: Spartans Hospitalet vs Badalona CC - November 27, 9:00 PM

Match 6: Catalunya Red vs Pak I Care Badalona - November 28, 1:00 PM

Match 7: Royal Barcelona vs Sohal Hospitalet - November 28, 3:00 PM

Match 8: Catalunya Red vs Royal Barcelona - November 28, 5:00 PM

Match 9: Pak I Care Badalona vs Sohal Hospitalet - November 28, 7:00 PM

Match 10: Catalunya Red vs Sohal Hospitalet - November 28, 9:00 PM

Match 11: Spartans Hospitalet vs Catalunya Red - November 29, 1:00 PM

Match 12: Magic CC vs Catalunya Red - November 29, 3:00 PM

Match 13: Spartans Hospitalet vs Magic CC - November 29, 5:00 PM

Match 14: Badalona CC vs Catalunya Red - November 29, 7:00 PM

Match 15: Spartans Hospitalet vs Badalona CC - November 29, 9:00 PM

Match 16: Catalunya Jaguar vs Royal Barcelona - November 30, 1:00 PM

Match 17: Catalunaya Jaguar vs Catalunya Red - November 30, 3:00 PM

Match 18: Badalona CC vs Sohal Hospitalet - November 30, 5:00 PM

Match 19: Catalunya Jaguar vs Royal Barcelona - November 30, 7:00 PM

Match 20: Badalona CC vs Sohal Hospitalet - November 30, 9:00 PM

Match 21: Barcelona International vs Magic CC - December 1, 1:00 PM

Match 22: Magic CC vs Pak I Care Badalona - December 1, 3:00 PM

Match 23: Barcelona International vs Spartans Hospitalet - December 1, 5:00 PM

Match 24: Spartans Hospitalet vs Pak I Care Badalona - December 1, 7:00 PM

Match 25: Barcelona International vs Pak I Care Badalona - December 1, 9:00 PM

Match 26: Catalunya Jaguar vs Spartans Hospitalet - December 2, 1:00 PM

Match 27: Spartans Hospitalet vs Sohal Hospitalet - December 2, 3:00 PM

Match 28: Catalunya Jaguar vs Magic CC - December 2, 5:00 PM

Match 29: Magic CC vs Sohal Hospitalet - December 2, 7:15 PM

Match 30: Catalunya Jaguar vs Sohal Hospitalet - December 2, 9:15 PM

Match 31: Barcelona International vs Magic CC - December 3, 1:00 PM

Match 32: Magic CC vs Pak I Care Badalona - December 3, 3:00 PM

Match 33: Barcelona International vs Spartans Hospitalet - December 3, 5:00 PM

Match 34: Spartans Hospitalet vs Pak I Care Badalona - December 3, 7:15 PM

Match 35: Barcelona International vs Pak I Care Badalona - December 3, 9:15 PM

Match 36: Catalunya Red vs Pak I Care Badalona - December 4, 1:00 PM

Match 37: Royal Barcelona vs Sohal Hospitalet - December 4, 3:00 PM

Match 38: Catalunya Red vs Royal Barcelona - December 4, 5:00 PM

Match 39: Pak I Care Badalona vs Sohal Hospitalet - December 4, 7:00 PM

Match 40: Catalunya Red vs Sohal Hospitalet - December 4, 9:00 PM

Match 41: Catalunya Jaguar vs Spartans Hospitalet - December 5, 1:00 PM

Match 42: Spartans Hospitalet vs Sohal Hospitalet - December 5, 3:00 PM

Match 43: Catalunya Jaguar vs Magic CC - December 5, 5:00 PM

Match 44: Magic CC vs Sohal Hospitalet - December 5, 7:00 PM

Match 45: Catalunya Jaguar vs Sohal Hospitalet - December 5, 9:00 PM

Match 46: Royal Barcelona vs Pak I Care Badalona - December 6, 1:00 PM

Match 47: Badalona CC vs Magic CC - December 6, 3:00 PM

Match 48: Royal Barcelona vs Pak I Care Badalona - December 6, 5:00 PM

Match 49: Badalona CC vs Magic CC - December 6, 7:00 PM

Match 50: Badalona CC vs Pak I Care Badalona - December 6, 9:00 PM

Match 51: Badalona CC vs Barcelona International - December 7, 1:00 PM

Match 52: Bengali CC vs Catalunya Jaguar - December 7, 3:00 PM

Match 53: Badalona CC vs Bengali CC - December 7, 5:00 PM

Match 54: Barcelona International vs Catalunya Jaguar - December 7, 7:00 PM

Match 55: Badalona CC vs Catalunya Jaguar - December 7, 9:00 PM

Match 56: Bengali CC vs Catalunya Red - December 8, 1:00 PM

Match 57: Catalunya Red vs Barcelona International - December 8, 3:00 PM

Match 58: Bengali CC vs Sohal Hospitalet - December 8, 5:00 PM

Match 59: Sohal Hospitalet vs Barcelona International - December 8, 7:00 PM

Match 60: Bengali CC vs Barcelona International - December 8, 9:00 PM

Match 61: Bengali CC vs Magic CC - December 9, 1:00 PM

Match 62: Magic CC vs Royal Barcelona - December 9, 3:00 PM

Match 63: Bengali CC vs Spartans Hospitalet - December 9, 5:00 PM

Match 64: Spartans Hospitalet vs Royal Barcelona - December 9, 7:00 PM

Match 65: Bengali CC vs Royal Barcelona - December 9, 9:00 PM

Match 66: Badalona CC vs Royal Barcelona - December 10, 1:00 PM

Match 67: Catalunya Jaguar vs Pak I Care Badalona - December 10, 3:00 PM

Match 68: Badalona CC vs Royal Barcelona - December 10, 5:00 PM

Match 69: Catalunya Jaguar vs Pak I Care Badalona - December 10, 7:00 PM

Match 70: Badalona CC vs Pak I Care Badalona - December 10, 9:00 PM

Match 71: Bengali CC vs Magic CC - December 11, 1:00 PM

Match 72: Magic CC vs Royal Barcelona - December 11, 3:00 PM

Match 73: Bengali CC vs Spartans Hospitalet - December 11, 5:00 PM

Match 74: Spartans Hospitalet vs Royal Barcelona - December 11, 7:00 PM

Match 75: Bengali CC vs Royal Barcelona - December 11, 9:00 PM

Match 76: Badalona CC vs Barcelona International - December 12, 1:00 PM

Match 77: Bengali CC vs Catalunya Jaguar - December 12, 3:00 PM

Match 78: Badalon CC vs Bengali CC - December 12, 5:00 PM

Match 79: Barcelona International vs Catalunya Jaguar - December 12, 7:00 PM

Match 80: Badalona CC vs Catalunya Jaguar - December 12, 9:00 PM

Match 81: Bengali CC vs Catalunya Red - December 13, 1:00 PM

Match 82: Catalunya Red vs Barcelona International - December 13, 3:00 PM

Match 83: Bengali CC vs Sohal Hospitalet - December 13, 5:00 PM

Match 84: Sohal Hospitalet vs Barcelona International - December 13, 7:00 PM

Match 85: Bengali CC vs Barcelona International - December 13, 9:00 PM

Match 86: Barcelona International vs Royal Barcelona - December 14, 1:00 PM

Match 87: Bengali CC vs Pak I Care Badalona - December 14, 3:00 PM

Match 88: Barcelona International vs Royal Barcelona - December 14, 5:00 PM

Match 89: Bengali CC vs Pak I Care Badalona - December 14, 7:00 PM

Match 90: Catalunya Jaguar vs Catalunya Red - December 14, 9:00 PM

Eliminator 1 - December 15, 1:00 PM

Eliminator 2 - December 15, 3:00 PM

Eliminator 3 - December 15, 5:00 PM

Eliminator 4 - December 15, 7:00 PM

Semi-Final 1 - December 16, 1:00 PM

Semi-Final 2 - December 16, 3:00 PM

Bronze Final - December 16, 6:00 PM

Final - December 16, 8:00 PM

ECS Spain 2023: Telecast & Live-Streaming Details

ECS Spain 2023 will be live-streamed on the FanCode App and Website. However, there is no live telecast of the tournament for fans in India.

ECS Spain 2023: Full Squads

Badalona CC

Adnan Arshad, Ali Hamza, Allahdita Ali, Amarjeet Singh, Anitya Srivastava, Arman Akhter, Ayaan Khan, Eshuk Khan, Gaurang Mahyavanshi, Hasan Bin Hakim, Kamil Ahmed, Lewis Broomfield, MD Rahul, Maaz Abbasi, Mamun Ashraful, Manish Manwani, Moshiur Rahman, Naresh Kumar, Omar Ali, Omar Faruk, Rahat Ahsanul, Rakib Mohamed, Riaz Howlader, Sahil Masand, Shahedur Rahman, Shakil Mia, Shanto Ifratul, Shoel Chowdhury, Shubhdeep Deb, Sofiqul Islam, Sourabh Tiwari, Surya Balu

Barcelona International

Ali Osama, Anish Shindore, Anton Kritzinge,r Bruce Allen, Burhan Ejaz, Dave Martin, Devakumaran Mahadevan, Heshan Rukunayake, Hiro Lalwani, Imran Fareed, Jack Jewson, James Bentley, James Smith, Jon Wong, Joseph Danam, Kieran Odonnell, Maroof Shaikh, Maxi Hoeck, Mohsin Nawaz, Nathan Blyth, Pep Gonzalez, Ravindu Maduranga, Sagar Vig, Sam Phillipps, Shriram Bhosale, Simon Eldridge, Supun Shalitha, Tim Lee, Tom Coulthard, Umer Razi, Vishesh Gajjar, Vrishab Kandral, William Camfield.

Bengali CC

Abdud Thayean, Abdullah, Al Mamun, Abdus Samad, Ahammad Ullah, Foysol Suvo, Francoise Stoman, Hardeep Singh, Hossain Ikbal, Kazi Arfan, Kazi Kadir, Mahdi Al Mahmud, Mayank Darji, Mohsin Ahmed, Nazrul Islam, Rakibul Rayhan, Rasel Chowdhury, Rayhan Remon, Riasat Sourav, Ripon Ahmed, Ruhul Amin, Shahidul Alam, Shayaddur Rahman, Shayek Ahmed, Tahimdur Mahin, Toriqul Islam, Tuhin Motalab, Ubaydur Rahman, Zahid Hasan.

Catalunya Jaguar

Abdul Haseeb, Abu Bakar Siddique, Aizaz Sadiq, Ameer Hamzah, Ameer Khan, Awais Ahmed, Bilal Aslam, Faisal Sarfraz, Farrukh Sohail, Ghulam Dastgeer, Hamza Saleem Dar, Hardev Singh, Humayun Ishtiaq, Husnain Tufail, MD Umar Waqas, Moazzam Rasul, Mudassar Zia, Muhammad Asif, Muhammad Azam, Mujahid Muhammad, Mustafa Ghulam, Mustansar Iqbal, Raja Adeel, Sheraz Iqbal, Sohaib Ahmed, Waseem Abbas, Yasir Ali, Zulqarnain Haider.

Catalunya Red

Aamir Bhatti, Abid Hussain, Adeel Arif, Afaq Shah, Ali Hassan, Asif Zia, Attique Ur Rehman, Azhar Ahmad, Danyal Raza, Fakhar Nawaz, Fiaz Ahmed, Ibraheem Younas, Ijaz Ahmad, Imran Sandal, Imran Shahzad, Inshal Raza, Irfan Khan, Kashif Jonty, Kulwant Singh, Mateen Ahmad, Mohib Hussain, Muhammad Ashraf, Muhammad Nadeem, Muhammad Safi, Muhammad Sheraz, Muhammad Yaseen, Naeem Shah, Preet Singh, Qazi Ehsan, Rehman Ullah, Sarfraz Anwar, Shabaz Ahmed, Shahzad Ahmad, Touqueer Shabbir, Tufail Khan, Vijay Kumar, Zulqarnain Shah.

Magic CC

Ali Asad, Ali Mustafa, Ali Shafnan, Amir Begum, Asad Ihsan, Asad Mehmood, Babar Azam, Babar Khan, Badar Iqbal, Bilal Ahmed, Bilal Hassan, Dalip Bawa, Essa Riasat, Fahad Hassan, Faizan Ullah, Hassan Zaman, Irfan Ali, Mati Ur Rehman, Muhammad Bilal, Muhammad Kamran, Nasrullah Rehman, Ranjodh Singh, Saif Ullah, Sami Ur Rehman, Shahzaib, Shakeel Ahmed, Sufyan Anwar, Waqas Anwar, Yaqoob Aftab, Yaqoob Imran, Zain Ihsan, Zeeshan Maqbool.

Pak I Care Badalona

Abid Mahboob, Adeel Shafqat, Ali Ahmed, Asad Abbas, Asad Rabbani, Fahad Butt, Hassan Ali, Imran Muhammad, Jafar Iqbal, Khizar Ali, Khurram Shahzad, Masood Azhar, Moazzam Rafique, Muhammad Arslan, Muhammad Atif, Muhammad Babar, Muhammad Ihsan, Muhammad Mohtshim, Muhammad Yasin, Musa Mughal, Raja Nafees, Sami Ullah, Saquib Ali, Sikandar Ali, Umair Ahmed, Zain Ali.

Royal Barcelona

Adnan Haider, Ahmed Jehanzeb, Ali Hassan, Annas Sultan, Awais Raza, Gulraiz Hussain, Hamza Hashim, Mesum Abbas, Muhammad Ammar, Murad Ali, Musadiq Ahmed, Nabeel Amjad, Nabeel Qaiser, Noman Sarwar, Shahid Nazir, Sharjeel Qaiser, Suleman Asjad, Syed Ali Hussain, Taqqi Ul Mazhar, Umar Zaman, Usama Ehsan, Waleed Raza.

Sohal Hospitalet

Aamir Siddique, Aizaz Afzal, Arslan Nazar, Ashir Ali, Asim Latif, Asjad Butt, Dodo Malik, Haseeb Abid, Imtiaz Ahmed, Karamat Subhani, Kashif Afzaal, Khurram Shahzad, Moeen Safdar, Muhammad Haleem, Muhammad Waris, Qamar Shahzad, Shahzad Khan, Tassawar Hussain, Tauseef Hussain, Umair Muhammad, Umer Farooq, Umer Mughal, Uneeb Shah, Usman Raza, Waheed Elahi.

Spartans Hospitalet

Adeel Ahmed, Afaq Hussain, Ali Akhtar, Ali Imran, Atif Mehmood, Ayaz Ahmad, Fahad Iqbal, Ibrahim Hussain, Imran Mehdi, Jawad Hussain, Kashif Mehmood, Khurram Parvez, Maroof Hussain, Muhammad Ali, Muhammad Saqib, Mujahid Taimoor, Qaisar Abbas, Rasheed Ahmed, Saqib Ali, Sohail Altaf, Yasir Razzak.