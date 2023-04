KCC T20 Champions Trophy 2023: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details

The 2023 edition of the KCC T20 Champions Trophy will see 15 teams compete for title glory. The semi-finals will take place on May 27 & 28, while the date for the summit clash is yet to be decided.

All matches of the KCC T20 Champions Trophy 2023 will be played at the Sulabiya Ground in Al Jahra.

KCC T20 Champions Trophy 2023: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Monday, April 24

Saipem vs Al Hajery, 11:00 PM.

Tuesday, April 25

Cochin Hurricanes vs Jubilee Konaseema CC, 11:00 PM.

Wednesday, April 26

Desert Raiders vs Big Easy XI, 11:00 PM.

Thursday, April 27

TGS vs KRM Panthers, 9:30 PM.

Friday, April 28

Stack CC XI vs Big Easy XI, 1:00 AM.

Saipem vs Ceylinco CC, 11:30 AM.

Stack CC XI vs Al Hajery, 4:30 PM.

NCM Investments vs Ecovert FM, 8:30 PM.

Saturday, April 29

TGS vs Jubilee Konaseema CC, 12:30 AM.

Cochin Hurricanes vs Stack CC XI, 11:00 PM.

Sunday, April 30

Desert Raiders vs KRM Panthers, 11:00 PM.

Monday, May 1

TGS vs Big Easy XI, 11:00 PM.

Tuesday, May 2

NCM Investments vs Tally CC, 11:00 PM.

Wednesday, May 3

Ceylinco CC vs Kuwait Swedish, 11:00 PM.

Thursday, May 4

Stack CC XI vs Tally CC, 9:30 PM.

Friday, May 5

Kuwait Swedish vs Ecovert FM, 1:00 AM.

Cochin Hurricanes vs Desert Raiders, 11:30 AM.

Jubilee Konaseema CC vs Big Easy XI, 4:30 PM.

Saipem vs NCM Investments, 8:30 PM.

Saturday, May 6

TGS vs Stack CC XI, 12:30 AM.

Al Hajery vs Kuwait Swedish, 11:00 PM.

Sunday, May 7

Ceylinco CC vs Tally CC, 11:00 PM.

Monday, May 8

Stack CC vs Kuwait Swedish, 11:00 PM.

Tuesday, May 9

Al Hajery vs Ecovert FM , 11:00 PM.

Wednesday, May 10

Saipem vs Kuwait Swedish, 11:00 PM.

Thursday, May 11

Ceylinco CC vs Al Hajery, 9:30 PM.

Friday, May 12

Jubilee Konaseema CC vs KRM Panthers, 1:00 AM.

NCM Investments vs Kuwait Swedish, 11:30 AM.

Saipem vs Stack CC XI, 4:30 PM.

Stack CC XI vs KRM Panthers, 8:30 PM.

Saturday, May 13

Cochin Hurricanes vs Big Easy XI, 12:30 AM.

Tally CC vs Ecovert FM, 11:00 PM.

Sunday, May 14

Stack CC XI vs Jubilee Konaseema CC, 11:00 PM.

Monday, May 15

Stack CC XI vs NCM Investments, 11:00 PM.

Tuesday, May 16

Al Hajery vs Tally CC, 11:00 PM.

Wednesday, May 17

Ceylinco CC vs Ecovert FM, 11:00 PM.

Thursday, May 18

Cochin Hurricanes vs KRM Panthers, 9:30 PM.

Friday, May 19

Desert Raiders vs Jubilee Konaseema CC, 1:00 AM.

Saipem vs Ecovert FM, 11:30 AM.

Al Hajery vs NCM Investments, 4:30 PM.

Ceylinco CC vs Stack CC XI, 8:30 PM.

Saturday, May 20

Desert Raiders vs Stack CC XI, 12:30 AM.

Cochin Hurricanes vs TGS, 11:00 PM.

Sunday, May 21

Tally CC vs Kuwait Swedish, 11:00 PM.

Monday, May 22

Saipem vs Tally CC, 11:00 PM.

Tuesday, May 23

Desert Raiders vs TGS, 11:00 PM.

Wednesday , May 24

Big Easy XI vs KRM Panthers, 11:00 PM.

Thursday, May 25

Ceylinco CC vs NCM Investments, 9:30 PM.

Friday, May 26

Stack CC XI vs Ecovert FM, 1:00 AM.

Qualifier 1, 11:30 AM.

Qualifier 2, 4:30 PM.

Qualifier 3, 8:30 PM.

Saturday, May 27

Qualifier 4, 12:30 AM.

Semi-Final 1, 11:00 PM.

Sunday, May 28

Semi-Final 2, 11:00 PM.

KCC T20 Champions Trophy 2023: Live Streaming Details

All matches of the KCC T20 Champions Trophy 2023 will be live-streamed on Fancode.

KCC T20 Champions Trophy 2023: Full Squads

Cochin Hurricanes

Jouhar Muh Ammed, Kirankumar Bharatbhai, Mobin Joseph, Nikhil D'souza, Nithin Saldhana, Radheesh Rao, Arunkumar Kazhikkattil, Arunraj Ramakrishnan, Deepak Vijayan, Finny Cheriyan, Jestin Varghese, John Peter, Praveen Jerome, Sreejith Nair, Naiju Devassy Kutty (Wk), Rasheed Ismail (Wk), Thomas Varghese (Wk), Aneesh Mathew, David Kochuvettil, Gigi Mathew, Mahesh Radhakrishnan, Shimulal Sasi, Vimal Bose, Yadhu Seethakshan.

Jubilee Konaseema CC

Arfath Ur Rehman, Buji Babu Rapaka, Ch Pruthiraj, Gopala Krishna, Jogi Chinna, Kishore Kumar Injeti, Nagendra Matta, Nani Nakka, Sreenivasulu Chinniboina, Sudharsan Bojjireddi, Bujjaiah Ande, Jogi Koti, Manjula Bandara, Pirroj Babu Gurram, Sunil Choppala, Venky Choppala, Raja Sangati (Wk), Satish Kukkala (Wk), Subr Amany Am Yanadiah (Wk), Arjun, Hanumanthu Mylabattula, Rakesh, Rambabu, Sai Kumar, Syam Babu Thote, Venkata Ms Achanta.

Saipem

Ansal Nazzar, Anwer Sharif, Arjun Vadakke, Prabosh Lal, Reyan Chappaly, Sadd Am Mulla, Shiburaj Ramachandran, Jaison George, Nichel Prakash, Pr Amod Varghese (C), Rabinsha Sal Am, Sanker Varathappan, Shazeeb Em Amudeen, Solomon Arul, Ashif Hassan (Wk), Fahimuddin Shareef (Wk), Srikar Yedla (Wk), Naser Firfire, Parvez Shah, Rahul Murali, Rajeesh Murali, Saadh Sajjad, Shafir Karupp Amaveettil Ali, Venkata Mailapilli.

Al Hajery

Ahmed Mirza, Ahsan Ul Haq, Azim Parkar, Nithin S Amuel, Sadiq Alsulkar, Tahoor Hamdulay, Asl Am Nawfer, Azharuddin H Amudulay, H Amoud Jandu, Luqmaan Mustafa, Rashiq Moh Ammed, Taufeeq Mohammed, Shashika Shehan (Wk), Usman Waheed (Wk), Christy Sh Ammickel, Fawazan Ashraf, Haider Ali Liaqat, Moh Ammad Faizan Ali, Mubin Dadarkar, Muh Ammad Ansar, Nawaf Dadarkar.

Big Easy XI

Abdul Samad Mansoor, Arham Sheik, Deepak Krishnan Velayudhan, Manoj Supun Withanage, Nawaz Raza Khan, Renil Raj, Sarath Saseendran Somaletha, Sojib Jafor Ahammad, Ali Khalid, Azmat Ullah Nazir, Hamid Mirwas Khan, Kumaran Ravi, Saad Khalid, Sibtain Raza Shah, Vinod Thalakappil, Manjula Pathiranalage (Wk), Abdul Rehman Hussain, Aneesbabu Muhammed, Badar Khalid, Faraz Muhammad Afzal, Mustansar HM Khawaja, Rudransh Panchal, Sidhant Panchal, Zaheeruddin Mohammed.

Stack CC XI

Anis Iqbal, Clinto Anto, Imran Nawaz, Mohammed Farook, Nikhil Kulkarni, Ansal Nazzar, Nawaf Ahmed, Rahul Ramadas, Sajid Anjillath, Danish Javed (Wk), Naveej Puthenpurayil (Wk), Vikrant Gupta (Wk), Vinoth Mathiyalagan (Wk), Abdul Haseeb, Jiss Jacob, Jomin Joseph, Khaliq Ansari, Naveed Fakhr, Riaz Masurkar, Saleesh Chandran, Shiraz Khan, Stanley Cherian.

Kuwait Swedish

Abu Sayed, Ali Zaheer, Azizul Hoque, Faisal Mohammed, Khalid Butt, Mohammad Faysal, Nadeem Sheikh, Ravija Sandaruwan, Asanka Silva, Bulbul Mohammed, Dilhan Mohamed, Mohammad Sabbir, Nimesh Ridmika, Sujon Miah, Sumon Mohammed, Het Kishore (Wk), Usman Patel (c &wk), Sayed Monib, Shamil Mohamed, Yasin Patel.

Ceylinco CC

Dulaj Prasantha, Sandaruwan Chinthaka, Sanjeewa Sandurawan, Shahid Thahir, Ahilan Ratnam, Akalanka Dilshan, Akram Mohomad, Deepal Melvo, Harischandra Priyakanth, Indika Sanjeewa, Lahiru Dilshan, Madhushan Nayanajith, Mohamed Shafran, Mohamed Simsan, Ramesh Mangala, Rifkaz Mohamed, Suresh Dilan Fernando, Viraj Weerasekara, Rameez Mohamed (Wk), Hamees Shareef, Iman Anju, Madusha Malshan, Nilantha Kumara, Rifkhan Mohamed.

Ecovert FM

Bilal Tahir, Faridullah Qasim, Jayadevan Cherooly, Manu Varghese, Murshid Mustafa, Riaz Amin, Shajahan Kunnath, Amin Ijaz, Bashart Ali, Basir Khan, Bikram Raj Karan, Ipulaf Rasheedu, Irfanullah Sultanzai, Muzammil Khalid, Omar Abdullah, Faizaan Sidiq Farooq (Wk), Mirwas Masoom (Wk), Muhammad Ghulam Khan (c & wk), Naveen Jacob (Wk), Abdullah Ghulam, Hisham Mirza, Praveen Raj, Rooh Ullah Khan, Srinivas Krishna.

NCM Investments

Adith Kumara Bolanda, Diju Sheeli (c), Khurram Sayeed, Shafi Shaikh, Shah Hyder Hussain, Suresh Sibyala, Vasudev Datla, Adnan Idrees, Meezan Ali, Nasir Hussain, Nimish Lathif, Praveen Periea, Roshan Buddika, Sabni Unais, Abdul Gayaz Shaikh (Wk), Unnimohan Mohandas (Wk), Indika Mangalam, Jithin Jose, Manjula Prasan, Mehmood Alam Khan, Muhammad Allauddin, Rohan Wijewardana, Rohitha Jayasooriya, Rubel Hossain, Shahrukh Quddus.

KRM Panthers

Arjun Narayanakutty, Bijo Philip, Hajeer Koya, Ismail Kolayath, John Peter, Khadarvalli Shaik, Nazmul Hussein, Rahul Gopi, Subash Sivan, Sunil Musthafa, Yogesh Naithani, Gokul Kumar, Govind Kumar, Mohamad Thoufiq, Naveen Jayan, Rijil Venugopal, Riyas Mohamed, Sajid Mahmood, Hashim Mohammed (Wk), Joji Raju (Wk), Danish Aafaqi, Nithin Yohannan, Saanu Stephen, Seyyaf Rafi.

Tally CC

Asmat Ali, Faisal Nawaz, Harman Singh Sahni, Mahmood Ahmad, Mustafa Muhammad, Shahul Gulam, Asim Gull, Atif Mazhar, Bobwills D'souza, Deepak Sharma, Irfan Bhatti, Kashif Riaz, M Afzal, Nadeem Khaliq, Noor Haider, Rizwan Ahmad, Shahid Amin, Tayyab Shaheen, Gaffar Shaikh (Wk), Shamshad Ahmad (Wk), Ghulam Murtaza, M Ismail Pasha, M Yousaf, Shahbaz Ahmad, Talha Hussain.

Desert Raiders

Aamir Javed, Imran Kaskar, Khalid Liaqat, Meet Bhavsar (Wk), Parvinder Kumar, Sadiq Kassim, Yasir Butt, Ashen Sangeeth, Kashif Sharif, Mohammed Saleh, Ravindu Sanjeewa, Sasanka Widanagama, Sherjeel Tahir (Wk), Allan Pereira, Ilyas Ahmed, Isuru Sampath, Nabeel Ghafoor, Nawas Khan, Pradeep Wasantha.

TGS

Allan Stanley, Deepak Kumar Darji, Dilshad Ahmad, Jacob Chacko, Naresh Areti, Preetham Dsouza, Sarfraz Khan, Adnan Makrani, Arshad Shah, Ashraf Mohammad, Fahad Mohd Zahid, Nilesh Patidar, Sajidh Kutty, Shahid Shaikh, Asif Makrani (Wk), Naushad Malvankar (Wk), Abdul Rauf, Ikram Makrani, Muhammad Anwar, Nagendra Kasheppa, Raviraj Subaya Shetty, Savio Alvares (c), Srinivas Asarpalli, Vellino Dsouza, Venkatesh Mohandas.

