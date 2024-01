KCC T20 Challengers Cup 2024: Full schedule, squads, match timings, and live-streaming details

KCC T20 Challengers Cup 2024 is a domestic T20 tournament organized by the Kuwait Cricket Club. The tournament will start on Thursday, January 11, and will culminate on Friday, March 8.

A total of 67 matches are scheduled to take place in the tournament, including four quarter-finals, two semi-finals, and a final. All these matches will take place at the Sulabiya Cricket Ground in Kuwait.

A total of 24 teams will participate in the competition. These teams are divided into four groups of six teams each. Each team will play five matches in their group. The top two teams from each group will play the quarter-finals.

Here is how the teams are divided:

Group A: Afghan Tigers, KRM Panthers, Lexus, Osmani CC, MG Warriors and Seazen Challengers

Group B: Friends XI, IB Cricket Club, Renegades, Kuwait Nationals, SBS CC, and Rayan XI

Group C: Jeleeb Knight Riders, CECC-B, GAT, Kuwait Under-19, Toyota TGS, and Stack CC XI

Group D: Al Mulla Exchange-B, Al Sayer, Cochin Hurricanes, MEC Study Group, Noor CM Academy and Super XI Strikers

The last edition of the tournament had only 12 teams, that were divided into two groups containing six teams each. 30 league stage matches took place in 2023 followed by two semi-finals and a final. Noor CM Academy defeated SBS CC in the Super Over by two wickets after the match ended in a tie.

KCC T20 Challengers Cup 2024: Full Schedule & Match Timings (All times in IST)

Thursday, 11 January

Match 1: Stack CC XI vs Kuwait Under-19 - 10:00 PM

Friday, 12 January

Match 2: Noor CM Academy vs Super XI Strikers - 01:15 AM

Match 3: CECC-B vs Jeleeb Knight Riders - 10:30 AM

Match 4: KRM Panthers vs MG Warriors - 03:30 PM

Match 5: Osmani CC vs Lexus - 10:30 PM

Thursday, 18 January

Match 6: Super XI Strikers vs Al Sayer - 10:00 PM

Friday, 19 January

Match 7: MEC Study Group vs Cochin Hurricanes - 01:15 AM

Match 8: Osmani CC vs Afghan Tigers - 10:30 AM

Match 9: Rayan XI vs Kuwaiti Nationals - 03:30 PM

Match 10: MG Warriors vs Seazen Challengers - 07:00 PM

Match 11: Lexus vs KRM Panthers - 10:30 PM

Thursday, 25 January

Match 12: Noor CM Academy vs Al Mulla Exchange - B - 10:00 PM

Friday, 26 January

Match 13: MG Warriors vs Lexus - 01:15 AM

Match 14: Kuwait Under-19 vs GAT - 10:30 AM

Match 15: Kuwaiti Nationals vs SBS CC - 03:30 PM

Match 16: Renegades CC vs Rayan XI - 07:00 PM

Saturday, 27 January

Match 17: IB CC vs Friends XI - 12:30 AM

Sunday, 28 January

Match 18: Toyota TGS vs CECC-B - 10:30 PM

Thursday, 01 February

Match 19: MG Warriors vs Osmani CC - 10:00 PM

Friday, 02 February

Match 20: Afghan Tigers vs Seazen Challengers - 01:15 AM

Match 21: CECC-B vs Kuwait Under-19 - 10:30 AM

Match 22: Renegades CC vs Kuwaiti Nationals - 03:30 PM

Match 23: KRM Panthers vs Seazen Challengers - 07:00 PM

Match 24: Stack CC XI vs Jeleeb Knight Riders - 10:30 PMx

Sunday, 04 February

Match 25: Noor CM Academy vs Cochin Hurricanes - 10:30 PM

Tuesday, 06 February

Match 26: Kuwait Under-19 vs Toyota TGS - 10:30 PM

Thursday, 08 February

Match 27: Al Mulla Exchange - B vs Cochin Hurricanes - 10:00 PM

Friday, 09 February

Match 28: IB CC vs CECC-B - 01:15 AM

Match 29: Lexus vs Afghan Tigers - 10:30 AM

Match 30: Kuwaiti Nationals vs Friends XI - 03:30 PM

Match 31: Al Sayer vs MEC Study Group - 10:30 PM

Saturday, 10 February

Match 32: Al Mulla Exchange - B vs Al Sayer - 10:30 PM

Sunday, 11 February

Match 33: Toyota TGS vs GAT - 10:30 PM

Monday, 12 February

Match 34: Afghan Tigers vs KRM Panthers - 10:30 PM

Tuesday, 13 February

Match 35: Rayan XI vs Friends XI - 10:30 PM

Wednesday, 14 February

Match 36: Stack CC XI vs GAT - 10:30 PM

Thursday, 15 February

Match 37: Lexus vs Seazen Challengers - 10:00 PM

Friday, 16 February

Match 38: Al Mulla Exchange - B vs MEC Study Group - 01:15 AM

Match 39: SBS CC vs Renegades CC - 10:30 AM

Match 40: Rayan XI vs IB CC - 03:30 PM

Match 41: Noor CM Academy vs Al Sayer - 07:00 PM

Match 42: GAT vs CECC-B - 10:30 PM

Saturday, 17 February

Match 43: Kuwait Under-19 vs Jeleeb Knight Riders - 10:30 PM

Sunday, 18 February

Match 44: SBS CC vs Friends XI - 10:30 PM

Monday, 19 February

Match 45: Stack CC XI vs Toyota TGS - 10:30 PM

Tuesday, 20 February

Match 46: IB CC vs Renegades CC - 10:30 PM

Wednesday, 21 February

Match 47: GAT vs Jeleeb Knight Riders - 10:30 PM

Thursday, 22 February

Match 48: Renegades CC vs Friends XI - 10:00 PM

Friday, 23 February

Match 49: CECC-B vs Stack CC XI - 01:15 AM

Match 50: Super XI Strikers vs Al Mulla Exchange - B - 10:30 AM

Match 51: MEC Study Group vs Noor CM Academy - 03:30 PM

Match 52: Osmani CC vs Seazen Challengers - 07:00 PM

Match 53: Toyota TGS vs Jeleeb Knight Riders - 10:30 PM

Saturday, 24 February

Match 54: Al Sayer vs Cochin Hurricanes - 10:30 PM

Sunday, 25 February

Match 55: KRM Panthers vs Seazen Challengers - 10:30 PM

Monday, 26 February

Match 56: Kuwaiti Nationals vs IB CC - 10:30 PM

Tuesday, 27 February

Match 57: MEC Study Group vs Super XI Strikers - 10:30 PM

Wednesday, 28 February

Match 58: Rayan XI vs SBS CC - 10:30 PM

Thursday, 29 February

Match 59: Super XI Strikers vs Cochin Hurricanes - 10:00 PM

Friday, 01 March

Match 60: MG Warriors vs Afghan Tigers - 01:15 AM

1st Quarter Final: TBC vs TBC - 10:30 AM

2nd Quarter Final: TBC vs TBC - 03:30 PM

3rd Quarter Final: TBC vs TBC - 07:00 PM

4th Quarter Final: TBC vs TBC - 10:30 PM

Sunday, 03 March

1st Semi-Final: TBC vs TBC - 10:30 PM

Monday, 04 March

2nd Semi-Final: TBC vs TBC - 10:30 PM

Friday, 08 March

Final: TBC vs TBC - 07:00 PM

KCC T20 Challengers Cup 2024: Telecast & Live Streaming Details

Live Streaming: FanCode App & Website

Live Telecast: N/A

KCC T20 Challengers Cup 2024: Full Squads

Super XI Strikers

Emran Jakir, Shajahan Hamza, Shajel Kaniyamath, Sreejish Suresh, Manoj Supun Withanage, Muzammil Khalid, Salman Khan, Shiva Kumar, Imran Khan, Jaydevan Cherolly, Sarleedharan Nair, Shahabas Padanattil, Shibu Sam

Jeleeb Knight Riders

Alamin Alias Miah, Amanat Ullah, Arif Hossain, Azizul Hoque, Gazi Saiful Islam, Md Alamin Abdul, Md Manjor Hossain, Md Yakub Giasuddin, Mehedi Hasan, Nawaz Ahmad, Sheikh Shifat Ullah, Shohag Jashim, Tanvir Ahmed, Zaheer Alom, Bathsha Helal Uddin, Mohammad Faysal Hossain (wk), Salman Md Harun (wk), Abdur Rouf, Ajgar Alimetaigiri, Mohammad Rubez Bhuiyan, Mohammad Sabbir, Shahid Shameem

Renegades CC

Ahmed Kotam, Khalil Shaikh, Mohammad Husain Abdul Jabbar, Naser Firfire, Salahuddin Mohammad, Shazab Shahzad, Vasudev Datla, Yogesh Dharampal, Asif Chaudhary, Fahad Farooq, Maksud Sayed, Md Soroya, Mohamed Taufiq Basha, Rahul Murthy, Sharif Miah, Tashreefulla Syed, Aoun Memon (wk), Mohamed Zartab Kardame (wk), Saman Nilantha (wk), Abdullah Farooq, Asif Nawaz, Idris Saliyawala, Mohammad Mofizul Islam

Al Mulla Exchange - B

Manpreet Singh, Nikhil Dsouza, Sivasangar Rengaraj, Anas Mohammed, Jackson Wilson, Mandeep Lal, Rajesh Jujjavarapu, Ramanathan Periyasamy, Sanjay Sathyaseelan, Shinu John, Jeyaprakash Prasath (wk), Al Fayed, Govardhana Gadi, Linto V A, Santhosh Saravanan, Vishukant Tyagi

SBS CC

Abdul Razzaq, Amarjeet Singh, Beant Singh, Harjap Singh, Harjot Saini, Jatinder Kumar, Navpreet Singh, Nirmal Singh, Pardeep Singh, Riyaz Manaf, Amandeep Singh, Lakhwinder Singh, Satinder Jeet (c), Sukhwinder Singh, Jitendra Kumar (wk), Jugraj Singh (wk), Murugan Muthu, Thinagaran Kathavarayan (wk), Badshah Ahmad, Gurwinder Singh, Jagjeet Singh, Mandeep Bhatti, Rana Wasse, Yusaf Mohammed

Seazen Challengers

Amal Thankachan, Irfan kaleel, Mohammed Aflal, Murali Krishnan, Om Bahadur, Sanju Mohanan, Abhijith Asokan, Ashok Nithin, Hari Krishnan Nair, Joby Jose, Mohammed Hisham, Nichel Prakash, Satyanarayana Raju, Shafir Ali, Shibu Omanakuttan, Siju Mathew, Srinath Janardhanan, Ashif Hassan (wk), Hashim Mohammed (wk), Anoop Oravankundil, Baby Kutty, Bilal Kazmi, Jinesh Ponniyath, Midhun Thekkekara, Mukaram Ahmed, Rahul Rajan, Robin Plathanath, Shiju Jose

Rayan XI

Habeeb Chappali, Karamvir Baljeet, Karimulla Chappaly, Mahammad Iliyaz, Mohamed Shajahan, Mohammed Ali, Mudassir Ahmed, Mudassir Ali, Reyan Chappaly, Saif Ullah Atta, Kumar Sanglimuthu, Mohammed Miah, Nirajan Baskaran, Parvez Shah, Sooraj Krishnan, Anwer Sharif, Kirankumar Venkateswara, Mohamed Kaiyum Miah, Saidul Islam, Satish Marubariki, Srihari Raju, Vishitkumar Patel

GAT

Ajumon Thomas, Arjun Vadakke, Mohamed Raashiq Basha, Nithin Varughese, Shiburaj Ramachandran, Ansar Asharaf, Aromal Sivakumar, Deepak Vijayan, Mahesh Nair, Rajesh Murali, Sabni Unais, Sarath Vasudev, Soujeesh Sajeevan, Joji Raju, Lokesh Sharma, Ansar Yoonus, Manuraj Ramachandran, Nigel Dsouza

CECC-B

Arjuna Amaratunga, Haran Ameer, Ruzly Mohammed, Shahid Thahir, Abhishek Vengadashen, Ahilan Ratnam, Deepal Melvo, Dulaj Prasantha, Hashan Kankanamge, Indika Sanjeewa, Remesh Mangala Senaviratne, Samith Chaminda, Suresh Dilan Fernando, Viraj Weerasekara, Nilesh Patil (wk), Rameez Mohamed (wk), Hamees Shareef, Iman Anju, Madusha Malshan, Mohamed Rifkhan, Sanjeewa Perera

KRM Panthers

Bala Bhaskar, Bijo Philip, Govind Kumar, Hajeer Koya, Ismail Kolayath, John Peter Salman, Mohammad Kafait, Rahul Gopi, Reneesh Retnakumar, Shakeer Hussain, Sunil Musthafa, Vimal Raj Subramanian, Gokul Kumar, Rijil Venugopal, Abdul Gayaz Shaikh (wk), Naveej Puthenpurayil (wk), Yogesh Naithani, Haris Cherukad, Khadar Valli Shaik, Manoj Kumar, Saadh Sajjad, Saanu Stephen, Seyyaf Rafi, Stanley Cherian, Subhash Pillai, Subin Chacko

Noor CM Academy

Khurram Sayeed, Mohammad Arif, Munaf Rahiman, Nadeem Sheikh, Shafi Shaikh, Shah Hyder Hussain, Tahir Naeem, Don Manjula, Meezan Ali, Nalaka Semasinghe Arachchige, Ranatunga Kaushalya, Roshan Buddika, Abdul Wahab Iftikhar (wk), Ashan Chathuranga (wk), Wender Botheju (wk), Imran Shahzad, Mehmood Alam Khan, Rohan Wijewardana, Rohitha Jayasooriya

MG Warriors

Abid Mushtaq, Faisal Nawaz, Saifullah Rafiq, Sami Ur Rehman, Tanveer Hussain, Zaheer Dar, Adith Kumara Bolanda, Asim Gull, Farhan Meer, Khalid Butt, Sibtain Raza Shah, Tahir Abbas, Mahmoud Abdullah, Ansar Rehmat, Hisham Mirza, Mohammad Ahsan, Raheel Khan

Osmani CC

Mohammad Nadim, Mohammad Sajib, Nayan Miah Abdurrazzak, Noor Mohammad Mia, Shakil Ahmmed, Taijul Islam, Touhidul Islam, Abdul Motaled Salam, Afzal Mohammad, Ali Islam, Mohammad Delwar Rahmat, Mohammad Najmul Islam, Mohammad Sumon, Sohan Hossain (wk), Abdul Sayeed Salam, Babu Hossain, Md Mehdi Hasan, Mohammad Arman Miah, Nahid Miah Rahman, Rajib Miah, Shihab Anamul Haque

Toyota TGS

Allan Stanley, Arshad Shah, Dilshad Ahmad, Harman Singh, Jacob Chacko, Mohammad Arman, Naresh Areti, Preetham Dsouza, Sajidh Kutty, Yousuf Mohiddin, Deepak Kumar Darji, Reynold Daniel, Saddam Hussain, Asif Makrani (wk), Naushad Malvankar (wk), Abdul Rauf, Ashraf Mohammad, Ikram Makrani, Nilesh Patidar, Raviraj Subaya Shetty, Savio Alvares, Srinivas Asarpalli, Venkatesh Mohandas

MEC Study Group

Ghanim Masood, Hassan Zubair, Mohammad Nabeel, Najam Ahmed, Abdullah Faiz, Aqeel Iftikar, Awais Rafi Muhammad, Mohammad Moiz, Muhammad Burhan, Muhammad Suleman, Nabeel Asmat Javed, Nouman Fakhar, Sohail Ahmed, Syed Abbas, Zahid Khan Rabnawaz Khan, Muizz Ahmed Mirza (wk), Aamir Ahmad Wani, Aftab Syed, Khadar Khan Patan, Shadab Syed, Waqas Ali Hussain

Kuwaiti Nationals

Abdulsaboor Ahmadullah, Adam Alshimali, Beidas Tareq, Jasim Al Shimali, Jassim Eissa, Mohammed Ayub Khan Shah, Muhammad Nouman Jamil, Nasser Almatar, Sakib Hasan Miah, Yousef Al Zaid, Abdul Rahman, Mahedi Hasan Mobarak, Mohammad Bastaki, Muhammad Waqar Anjum, Nabeel Shahid Butt, Abdulrahman Dashti (wk), Bastaki Fahad (wk), Tayyab Farrukh Butt (wk), Ahmed Khalid Hafiz, Akter Hossain Rakib, Bastaki Abdullah, Ibrahim Abdulrahim, Ibrahim Al Dhabyan, Mahmoud Bastaki, Mohammad Al Kandari, Talha Munir Ahmed

Friends XI

MD Rabbi, Munsor Jalal, Rabiul Hasan, Riaj Morshed, Abdul Muhsin, Abu Supiyan, Ibrahim Hossain, Kajal MD Lal Mia, Lovelu Akungi, Mohammad Maruf, Mohin Uddin, Saiful Islam, Saiful Jony, Sohel Mia, Mohammad Sohag (wk), Shahinul Islam, Abu Musa, Fazlul Kabir, Md Sarif, Mohammad Saiful, Mohd Shavez, Riaj Abdulrob

IB CC

Gauhar Ali, Jerin Chacko, Jithesh Purushothaman (c), Joise Jose, Mirza Baig, Munawwar Abduk, Shakit Senapati, Ashu, Faisal Sonde, Janagran Kuppuraj, Md Tanwir Ansari, Muhammad Faizan Saleem, Nimesh Ramakrishnan, Pawan Kumar, Sanu Purushothaman, Mohammad Shahin Miah (wk), Satish Tamminedi (wk), Shafi Haider (wk), Jinto Davis, Mohd Ansar Khan, Sarath Kumar, Shaik Shahbaz, Sijo Antony, Steephen Podikunju, Suzan Miah Kadir

Kuwait Under-19

Abdur Rahman, Arsh Sahil, Daksh Lakshman, Muhammad Aqif, Talha Yaqoob Mohammad, Zurain Farhan Ansari, Jay Maheshkumar, Melrick Vinith Serrao, Het Hinsu (wk), Asmeet Avinash, Jainil Parag Parmar, Janath Jeewanga, Mohamad Moeez Gul, Muhamed Risshan Alisha, Muhammad Umair Nadeem, Rudransh Panchal, Shaies Ali Taher, Ummer Abbas, Yug Hiteshkumar Patel

Afghan Tigers

Abdul Qadir, Iran Gul, Kamil Muhammad Hussain, Mawladad Ghulam Sadiq, Muhammad Ullah Khan, Shamsu Rahman, Ahmed Shan Khan, Esmahil Khan, Fazal Aurangzeb, Ghani Ur Rehman, Habib Ullah Khan, Aziz Khan (wk), Mirwees Masoom (wk), Aadal Kiramat, Mano Haji, Mohammad Fazal, Nawaz Sharif Haji

Stack CC XI

Akilesh Rao, Fahimuddin Shareef, Imran Nawaz, Casino Pereira, Gobinath Selvaraj, Krishna Prakash, Krunal Patil, Muhammad Ali, Mujitaba Sajjad, Parmod Varghese, Rabinsha Salam, Saddam Bhaksha Mulla, Vinoth Mathiyalagan(wk), Wasim Qureshi(wk), Alim Ahmed Fahim, Parthiban Gowtham, Praboshlal Koroth, Venkata Mailapilli, Zafeer Ansari

Lexus

Basavant Dalavi, Ismail Hanif Banwa, Semeer Thajudeen, Sunil Raja Henry, Asad Bandri, Christopher Augustine Patteri, Hanees Babu Pallackan, Julius Cyril, Sam Mathew, Subhash Sankaran, Kareem Khan(wk), Shifas Karim(wk), Vinu Nair(wk), Ansari Farhan Abdul Kadar, Hashim Edava Thuruthikkuni, Hentry Kennady, Mohamed Shihab

Cochin Hurricanes

Jijo Mathew, Muneer Madathil, Akhil Sajeev Nair, Sreejith Sreedharan, Vimal Bose, Joyal Jose, Irshad Kumdaje, Muhammed Rasheed, Muhammed Jouhar, Thomas Varughese, Arun Unni, Mobin Joseph, Delishous John, Aneesh Mathew, David Kochu, John Peter, Redeesh Rao, Gigi Mathew, Yadhu Krishnan, Arun Raj, Praveen Cleetus, Finny Cherian, Jestin Varghese, Naiju Devassykutty, Sreejith Nair

Al Sayer

Shakeeb Anwar Naik, Ali Khalid, Mustanser Bhat, Salman Abdulhameed Fakhi, Ilyas Mohammed, Murtuza Abdul Gani Chafekar, Mudassar Nazir Hussain, Mudassar Saleem, Javed Mohamed, Hassan Mushtaq Kazi, Mubeen Momin, Rafique Shaikh, Abdulaziz, Algama Lisantha, Mazhar Ali Talib, Mohammed Sohel, Jahangir Khan, Umair Pathan, Deva Karnatakam, Mubin Dadarkar, Nazir Shabbir, Khuram Mughal, Umar Farooq, Fahad Zahid, Adnan Mahmood

