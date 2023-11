The BCCI is all set to host the Women's U15 One Day Trophy, starting on Friday, November 17. A total of 36 teams are participating in the competition with the grand finale scheduled on Thursday, December 7. It will be a 35-overs-a-side campaign.

The BCCI made the groundbreaking announcement of including the U15 Women's tournament way back in 2022. The decision was made by the BCCI to provide young girls an ideal platform to showcase their skills and make it to the U19 level and senior age groups.

This year’s campaign will be the second edition of the competition. Haryana women's team came out on top in the inaugural edition's grand finale, defeating Vidarbha by 57 runs.

A total of six groups will have six teams each. In the league stage, each team plays the other five sides in their respective groups. The top two sides of each group will make it to the knockouts - pre-quarter-final, quarter-finals. The winning sides will later move to the semi-finals and the grand finale.

Haryana, Kerala, MP, Saurashtra, Uttarakhand and Tripura form Group A. Vidarbha, Rajasthan, Andhra, Odisha, Chandigarh and Arunachal Pradesh are part of Group B. In Group C, there are six teams namely Hyderabad, Jharkhand, Gujarat, Mumbai, Chhattisgarh, and Mizoram.

Group D will have Tamil Nadu, Maharashtra, Bihar, Bengal, Goa and Sikkim. Group E comprises Karnataka, Delhi, Assam, J&K, Nagaland and Meghalaya. Punjab, UP, Baroda, HP, Manipur, and Pondicherry are part of Group F.

Women’s U15 One Day Trophy 2023: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Friday, November 17

Saurashtra vs Uttarakhand - RDCA Ground, Raipur, 9:00 am IST

Haryana vs Kerala - Sector 01 Ground, Bhilai, 9:00 am IST

Madhya Pradesh vs Tripura - Sector 10 B S P Cricket Stadium, Bhilai, 9:00 am IST

Chandigarh vs Odisha - GSFC Cricket ground, Vadodara, 9:00 am IST

Rajasthan vs Vidarbha - Infipro Sports Club Ground, Vadodara, 9:00 am IST

Andhra vs Arunachal Pradesh - Vadodara Cricket Academy Ground, Vadodara, 9:00 am IST

Chhattisgarh vs Mumbai - Captain Roop Singh Stadium, Gwalior, 9:00 am IST

Hyderabad vs Jharkhand - Scindia School Cricket Ground, Gwalior, 9:00 am IST

Gujarat vs Mizoram - Mpca Ground, Morena, 9:00 am IST

Bengal vs Goa - Chaudhary Bansi Lal Cricket Stadium, Lahli, 9:00 am IST

Maharashtra vs Tamil Nadu - Sehwag International School , Jhajjar, 9:00 am IST

Bihar vs Sikkim - Gurugram Cricket Ground (SRNCC), Sultanpur, 9:00 am IST

J & K vs Nagaland - 22 Yards, Salt Lake, Kolkata, 9:00 am IST

Delhi vs Karnataka - JU Second Campus, Salt Lake, Kolkata, 9:00 am IST

Assam vs Meghalaya - Barasat Ground, Kolkata, 9:00 am IST

Himachal Pradesh vs Manipur - KSCA Navule Stadium, Shimoga, 9:00 am IST

Punjab vs Uttar Pradesh - KSCA 2, Shimoga, 9:00 am IST

Baroda vs Pondicherry - JNN College of Engg, Shimoga, 9:00 am IST

Sunday, November 19

Kerala vs Madhya Pradesh - RDCA Ground, Raipur, 9:00 am IST

Haryana vs Uttarakhand - Sector 01 Ground, Bhilai, 9:00 am IST

Saurashtra vs Tripura - Sector 10 B S P Cricket Stadium, Bhilai, 9:00 am IST

Andhra vs Rajasthan - GSFC Cricket ground, Vadodara, 9:00 am IST

Chandigarh vs Vidarbha - Infipro Sports Club Ground, Vadodara, 9:00 am IST

Arunachal Pradesh vs Odisha - Vadodara Cricket Academy Ground, Vadodara, 9:00 am IST

Gujarat vs Jharkhand - Captain Roop Singh Stadium, Gwalior, 9:00 am IST

Chhattisgarh vs Hyderabad - Scindia School Cricket Ground, Gwalior, 9:00 am IST

Mizoram vs Mumbai - Mpca Ground, Morena, 9:00 am IST

Bihar vs Maharashtra - Chaudhary Bansi Lal Cricket Stadium, Lahli, 9:00 am IST

Goa vs Tamil Nadu - Sehwag International School , Jhajjar, 9:00 am IST

Bengal vs Sikkim - Gurugram Cricket Ground (SRNCC), Sultanpur, 9:00 am IST

Assam vs Delhi - 22 Yards, Salt Lake, Kolkata, 9:00 am IST

Karnataka vs Nagaland - JU Second Campus, Salt Lake, Kolkata, 9:00 am IST

J & K vs Meghalaya - Barasat Ground, Kolkata, 9:00 am IST

Baroda vs Uttar Pradesh - KSCA Navule Stadium, Shimoga, 9:00 am IST

Manipur vs Punjab - KSCA 2, Shimoga, 9:00 am IST

Himachal Pradesh vs Pondicherry - JNN College of Engg, Shimoga, 9:00 am IST

Tuesday, November 21

Kerala vs Saurashtra - RDCA Ground, Raipur, 9:00 am IST

Tripura vs Uttarakhand - Sector 01 Ground, Bhilai, 9:00 am IST

Haryana vs Madhya Pradesh - Sector 10 B S P Cricket Stadium, Bhilai, 9:00 am IST

Odisha vs Rajasthan - GSFC Cricket ground, Vadodara, 9:00 am IST

Arunachal Pradesh vs Chandigarh - Infipro Sports Club Ground, Vadodara, 9:00 am IST

Andhra vs Vidarbha - Vadodara Cricket Academy Ground, Vadodara, 9:00 am IST

Jharkhand vs Mumbai - Captain Roop Singh Stadium, Gwalior, 9:00 am IST

Chhattisgarh vs Mizoram - Scindia School Cricket Ground, Gwalior, 9:00 am IST

Gujarat vs Hyderabad - Mpca Ground, Morena, 9:00 am IST

Bengal vs Maharashtra - Chaudhary Bansi Lal Cricket Stadium, Lahli, 9:00 am IST

Goa vs Sikkim - Sehwag International School, Jhajjar, 9:00 am IST

Bihar vs Tamil Nadu - Gurugram Cricket Ground (SRNCC), Sultanpur, 9:00 am IST

Delhi vs J & K - 22 Yards, Salt Lake, Kolkata, 9:00 am IST

Meghalaya vs Nagaland - JU Second Campus, Salt Lake, Kolkata, 9:00 am IST

Assam vs Karnataka - Barasat Ground, Kolkata, 9:00 am IST

Himachal Pradesh vs Uttar Pradesh - KSCA Navule Stadium, Shimoga, 9:00 am IST

Manipur vs Pondicherry - KSCA 2, Shimoga, 9:00 am IST

Baroda vs Punjab - JNN College of Engg, Shimoga, 9:00 am IST

Thursday, November 23

Madhya Pradesh vs Uttarakhand - RDCA Ground, Raipur, 9:00 am IST

Kerala vs Tripura - Sector 01 Ground, Bhilai, 9:00 am IST

Haryana vs Saurashtra - Sector 10 B S P Cricket Stadium, Bhilai, 9:00 am IST

Andhra vs Chandigarh - GSFC Cricket ground, Vadodara, 9:00 an IST

Arunachal Pradesh vs Rajasthan - Infipro Sports Club Ground, Vadodara, 9:00 am IST

Odisha vs Vidarbha - Vadodara Cricket Academy Ground, Vadodara, 9:00 am IST

Chhattisgarh vs Gujarat - Captain Roop Singh Stadium, Gwalior, 9:00 am IST

Jharkhand vs Mizoram - Scindia School Cricket Ground, Gwalior, 9:00 am IST

Hyderabad vs Mumbai - Mpca Ground, Morena, 9:00 am IST

Lahli Bihar vs Goa - Chaudhary Bansi Lal Cricket Stadium, 9:00 am IST

Maharashtra vs Sikkim - Sehwag International School, Jhajjar, 9:00 am IST

Bengal vs Tamil Nadu - Gurugram Cricket Ground (SRNCC), Sultanpur, 9:00 am IST

Assam vs Nagaland - 22 Yards, Salt Lake, Kolkata, 9:00 am IST

Delhi vs Meghalaya - JU Second Campus, Salt Lake, Kolkata, 9:00 am IST

J & K vs Karnataka - Barasat Ground, Kolkata, 9:00 am IST

Baroda vs Manipur - KSCA Navule Stadium, Shimoga, 9:00 am IST

Pondicherry vs Uttar Pradesh - KSCA 2, Shimoga, 9:00 am IST

Himachal Pradesh vs Punjab - JNN College of Engg, Shimoga, 9:00 am IST

Saturday, November 25

Haryana vs Tripura - RDCA Ground, Raipur, 9:00 am IST

Madhya Pradesh vs Saurashtra - Sector 01 Ground, Bhilai, 9:00 am IST

Kerala vs Uttarakhand - Sector 10 B S P Cricket Stadium, Bhilai, 9:00 am IST

Arunachal Pradesh vs Vidarbha - GSFC Cricket ground, Vadodara, 9:00 am IST

Andhra vs Odisha - Darshanam Sports and Education Academy, Vadodara, 9:00 am IST

Chandigarh vs Rajasthan - Vadodara Cricket Academy Ground, Vadodara, 9:00 am IST

Hyderabad vs Mizoram - Captain Roop Singh Stadium, Gwalior, 9:00 am IST

Gujarat vs Mumbai - Scindia School Cricket Ground, Gwalior, 9:00 am IST

Chhattisgarh vs Jharkhand - Mpca Ground, Morena, 9:00 am IST

Sikkim vs Tamil Nadu - Chaudhary Bansi Lal Cricket Stadium, Lahli, 9:00 am IST

Bengal vs Bihar - Sehwag International School, Jhajjar, 9:00 am IST

Goa vs Maharashtra - Gurugram Cricket Ground (SRNCC), Sultanpur, 9:00 am IST

Karnataka vs Meghalaya - 22 Yards, Salt Lake, Kolkata, 9:00 am IST

Assam vs J & K - JU Second Campus, Salt Lake, Kolkata, 9:00 am IST

Delhi vs Nagaland - Barasat Ground, Kolkata, 9:00 am IST

Pondicherry vs Punjab - KSCA Navule Stadium, Shimoga, 9:00 am IST

Baroda vs Himachal Pradesh - KSCA 2, Shimoga, 9:00 am IST

Manipur vs Uttar Pradesh - JNN College of Engg, Shimoga, 9:00 am IST

Wednesday, November 29

Pre-Quarter Final 1 - IS Bindra Cricket Stadium, PCA, Mohali, 9:00 am IST

Pre Quarter Final 2 - PCA Ground, Mullanpur, Mohali, 9:00 am IST

Thursday, November 30

Pre-Quarter Final 3 -IS Bindra Cricket Stadium, PCA, Mohali, 9:00 am IST

Pre Quarter Final 4 - PCA Ground, Mullanpur, Mohali, 9:00 am IST

Saturday, December 2

Quarter Final 1 - IS Bindra Cricket Stadium, PCA, Mohali, 9:00 am IST

Quarter Final 2 - PCA Ground, Mullanpur, Mohali, 9:00 am IST

Sunday, December 3

Quarter Final 3 - IS Bindra Cricket Stadium, PCA, Mohali, 9:00 am IST

Quarter Final 4 - PCA Ground, Mullanpur, Mohali, 9:00 am IST

Tuesday, December 5

Semi Final 1 - IS Bindra Cricket Stadium, PCA, Mohali, 9:00 am IST

Semi Final 2 - PCA Ground, Mullanpur, Mohali, 9:00 am IST

Thursday, December 7

Final - IS Bindra Cricket Stadium, PCA, Mohali, 9:00 am IST

Women’s U15 One Day Trophy 2023: Telecast & Live-Streaming Details

The event won't be telecast or live streamed.