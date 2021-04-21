PKC vs VID Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips & Playing-11 Updates for Today's ECS T10 Austria, Vienna - April 21, 2021

In the 12th match of the ECS T10 Vienna tournament, Pakistan CC will take on Vienna Danube at the Seebarn Cricket Ground on Wednesday.
Pakistan CC started their ECS campaign on a losing note against Bangladesh Australia before going down to Cricketer CC by six wickets.
Meanwhile, Vienna Danube beat Vienna CC by seven wickets in their ECS opener. Their second game on Day 1 was abandoned due to heavy rain. In their third, they defeated Cricketer CC by nine wickets.
Vienna Danube will enter this ECS game as the favourites, but Pakistan CC are capable of springing a surprise.
ECS T10 Vienna: Squads to choose from
Pakistan CC
Mirza Ahsan, Shahid Khalil, Umair Tariq, Zeshan Arif, Zia-ur-Rahman Shinwari, Adal Afzal, Basit Iqbal, Muhammad Ashfaq, Sikandar Iqbal, Sikander Hayat, Adeel Tariq, Aqib Iqbal, Asif Zazai, Naeem Kamran, Naveed Hassan, Saveez Khawaja, Amir Naeem, Arsalan Arif.
Vienna Danube
Adel Sherifullah, Aziz Khatak, Khyber Malyar, Klair Kailash, Mohammad Safi, Noura Khan Rahimzai, Samali Shinwari, Shaukat Saied, Abdul Rahman Miralikhel, Ahmed Zadran, Assadrehman Naseri, Ehsanullah Marofkhel, Hasib Mir Alikhel, Khan Raoof, Obaidullah Omari, Abdollah Ahmed, Abdul Rahman, Khaybar Safi, Ruhullah Abdurahimzai, Soleimankhel Habibullah, Imdad Mullah, Rabani Ahmadzai, Zaid Miralikheil.
Probable Playing XIs
Pakistan CC
Arsalan Arif(c), Naveed Hassan, Aqib Iqbal, Mirza Ahsan, Zia-ur-rahman Shinwari, Umair Tariq, Amir Naeem(wk), Sikander Hayat, Adal Afzal, Sikandar Iqbal, Naeem Kamran.
Vienna Danube
Khyber Malyar(c), Adel Sherifullah, Ahmed Zadran, Mohammad Safi, Zaid Miralikheil(wk), Shaukat Saied, Abdul Rahman, Noura Khan Rahimzai, Klair Kailash, Soleimankhel Habibullah, Samali Shinwari.
Match Details
Match: Pakistan CC vs Vienna Danube, Match 12.
Date and Time: April 21, 6.30 PM.
Venue: Seebarn Cricket Ground, Seebarn.
Pitch Report
The track at the Seebarn Cricket Ground offers enough assistance to both batsmen and bowlers. The ball is likely to come on to the bat nicely, and batsmen should be able to play shots on the up.
The first-innings par score is 90-100, and pacers could dominate proceedings in the powerplay overs, as there would be lateral movement on offer.
ECS T10 Vienna Dream11 Fantasy Suggestions (PKC vs VID)
Fantasy Suggestion #1: Amir Naeem, Ziaurahman Shinwari, Klair Kailash, Shaukar Saied, Umair Tariq, Khyber Malyar, Aqib Iqbal, Naveed Sadiq Hassan, Sikandar Hayat, Adal Afzal, Abdul Rahman.
Captain: Naveed Sadiq Hassan. Vice-captain: Khyber Malyar.
Fantasy Suggestion #2:
Amir Naeem, Zaid Miralikheil, Ziaurahman Shinwari, Shaukar Saied, Umair Tariq, Khyber Malyar, Mohammad Safi, Soleimankhel Habibullah, Naveed Sadiq Hassan, Abdul Rahman, Naeem Kamran.
Captain: Mohammad Safi. Vice-captain: Amir Naeem.