SAL vs VID Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips & Playing 11 Updates for Today's ECS T10 Vienna 1st Preliminary Final - Apr 30, 2021

Salzburg will lock horns with Vienna Danube in the first preliminary final of the ECS T10 Vienna at the Seebarn Cricket Ground on Friday.
Salzburg lost as many as three group stage matches and finished bottom of Group A. They will head into Friday's ECS T10 Vienna fixture on the back of a three-run loss to Vienna Afghan.
Vienna Danube, on the other hand, finished third in Group. They lost to Cricketer CC by 21 runs in their last ECS T10 Vienna game.
Squads to choose from
Salzburg
Abrar Bilal (WK), Mubashar Ali (C), Zeeshan Goraya, Rahmanullah Pachayan, Zahid Khan, Saadii Cheema, Imran Asif, Ali Shah, Muhammad Shahbaz, Ranjit Singh, Baljinder Singh, Vidi Gondal, Luqman Khan, Balwinder Singh, Murtaza Mumtaz, Abbas Ahmadzai, Nadeem Afzal Akhtar, Abas Saleem, Ameer Hamza and Nandeep Soggi.
Vienna Danube
Klair Kailash, Khyber Malyar (C), Mohammad Safi, Zaid Miralikheil (WK), Shaukat Saied, Soleimankhel Habibullah, Aziz Khatak, Abdul Rahman, Obaidullah Omari, Abdul Rahman Miralikhel, Adel Sherifullah, Ahmed Zadran, Noura Khan Rahimzai, Ruhullah Abdurahimzai, Samali Shinwari, Abdollah Ahmed, Imdad Mullah, Rabani Ahmadzai, Khan Raoof, Khaybar Safi, Hasib Mir Alikhel, Assadrehman Naseri and Ehsanullah Marofkhe.
Predicted Playing XIs
Salzburg
Mubashar Ali (C), Zeeshan Goraya, Imran Asif, Abrar Bilal (WK), Ranjit Singh, Balwinder Singh, Rahmanullah Pachayan, Saadii Cheema, Muhammad Shahbaz, Luqman Khan, Ali Shah.
Vienna Danube
Khyber Malyar (C), Obaidullah Omari, Zaid Miralikheil (WK), Mohammad Safi, Aziz Khatak, Klair Kailash, Ruhullah Abdurahimzai, Ahmed Zadran, Abdul Rahman Miralikhel, Soleimankhel Habibullah, Abdul Rahman.
Match Details
Match: Salzburg vs Vienna Danube, Preliminary Final 1
Date & Time: 30th April 2021, 12:30 PM IST
Venue: Seebarn Cricket Ground, Seebarn.
Pitch Report
The pitch at the Seebarn Cricket Ground has greatly favored the batsmen in the last couple of ECS T10 Vienna matches. With the ball coming on to the bat nicely, the batters should be able to play shots on the up. Teams winning the toss should look to bat first, with the average first innings score at the venue being 104 runs.
ECS T10 Vienna Dream11 Fantasy Suggestions (SAL vs VID)
Fantasy Suggestion #1: Abrar Bilal, Aziz Khatak, Klair Kailash, Muhammad Shahbaz, Zeeshan Goraya, Imran Asif, Khyber Malyar, Mohammad Safi, Abdul Rahman, Mubashar Ali, Ali Shah.
Captain: Zeeshan Goraya. Vice-captain: Khyber Malyar.
Fantasy Suggestion #2: Abrar Bilal, Aziz Khatak, Klair Kailash, Muhammad Shahbaz, Zeeshan Goraya, Imran Asif, Khyber Malyar, Mohammad Safi, Mubashar Ali, Ali Shah, Soleimankhel Habibullah.
Captain: Zeeshan Goraya. Vice-captain: Mohammad Safi.