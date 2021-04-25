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VIA vs VID Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips & Playing 11 Updates for Today’s ECS T10 Vienna Match - April 26th, 2021

VIA vs VID Dream11 Tips - ECS T10 Vienna
VIA vs VID Dream11 Tips - ECS T10 Vienna
Anjishnu Roy
ANALYST
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Modified 1 hr ago
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Vienna Afghan will take on Vienna Danube in the 27th match of the ECS T10 Vienna on Monday.

Vienna Afghan have been in great form in the ECS T10 Vienna, winning four of their five games and currently occupying third spot in the standngs. They will head into Monday's fixture on the back of a win over Salzburg via Golden Ball.

Vienna Danube, meanwhile, have struggled in recent times, losing their last two matches. The sixth-placed team will start as the underdogs against Vienna Afghan.

Squads to choose from:

Vienna Afghan

Ahmad Naveed Mustafa, Mohibullah Shenwari, Momtaz Tanha, Qadargul Utmanzai, Razmal Shigiwal, Abdulhaq Utamanzai, Ishaq Safi, Itibarshah Deedar, Sahil Zardan, Zain Mohammad, Aman Ahmadzai, Zabi Ibrahim, Muhammad Sadiq, Zabih Wahidi, Noor Ahmadzai, Islamuddin Omerkhel.

Vienna Danube

Klair Kailash, Khyber Malyar (C), Mohammad Safi, Zaid Miralikheil (WK), Shaukat Saied, Soleimankhel Habibullah, Adel Sherifullah, Abdul Rahman, Aziz Khatak, Abdul Rahman Miralikhel, Ahmed Zadran, Noura Khan Rahimzai, Obaidullah Omari, Samali Shinwari, Ruhullah Abdurahimzai, Abdollah Ahmed, Imdad Mullah, Rabani Ahmadzai, Khan Raoof, Khaybar Safi, Hasib Mir Alikhel, Assadrehman Naseri and Ehsanullah Marofkhel.

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Predicted Playing XIs

Vienna Afghan

Aman Ahmadzai, Mohibullah Shenwari, Noor Ahmadzai, Itibarshah Deedar, Islamuddin Omerkhel, Sahil Zadran, Zabi Ibrahim, Sadiq Mohamad, Razmal Shigiwal, Qadargul Utmanzai, Ishaq Safi

Vienna Danube

Khyber Malyar (C), Klair Kailash, Mohammad Safi, Zaid Miralikheil (WK), Aziz Khatak, Obaidullah Omari, Shaukat Saied, Abdul Rahman Miralikhel, Ahmed Zadran, Noura Khan Rahimzai, Soleimankhel Habibullah.

Match Details

Match: Vienna Afghan vs Vienna Danube, 27th Match, ECS T10 Vienna

Venue: Seebarn Cricket Ground, Seebarn

Date and Time: 26th April, 2021, 4:30 PM IST

Pitch Report

The pitch at the Seebarn Cricket Ground favors the batsmen, with high scores being pretty common here. The track is better suited to the pacers than the spinners. The average first innings score at the venue is 100.

ECS T10 Vienna Dream11 Fantasy Suggestions (VIA vs VID)

VIA vs VID Dream11 Tips - ECS T10 Vienna
VIA vs VID Dream11 Tips - ECS T10 Vienna

Fantasy Suggestion #1: S Mohamad, Q Utmanzai, K Kailash, A Ahmadzai, M Safi, N Ahmadzai, K Malyar, O Omari, S Zadran, A R Miralikhel, I Deedar

Captain: M Safi. Vice-captain: S Mohamad

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Fantasy Suggestion #2: S Mohamad, Q Utmanzai, K Kailash, A Ahmadzai, R Shigiwal, M Safi, N Ahmadzai, S Habibullah, O Omari, S Zadran, I Deedar

Captain: K Kailash. Vice-captain: N Ahmadzai

Published 25 Apr 2021, 23:15 IST
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European Cricket Series - ECS T10 Vienna Vienna Afghan CC Vienna Danube Noor Ahmadzai Klair Kailash Dream11 Prediction Cricket
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