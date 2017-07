ISL 2017 Auction/Draft: Complete list of players in the draft, PDF download

All the players in tomorrow's draft.

@blowmeoffaridge by Abhijit Bharali Preview 22 Jul 2017, 13:23 IST

The ISL draft will see the participation of more than 200 Indian players

Sunday morning will bring about the biggest ever player draft in the history of the Indian Super League (ISL). More than 200 players will be part of the draft process, at the end of which all the ten ISL teams will have a squad of minimum 15 Indian players.

The draft is scheduled to start at 9.30 am tomorrow and is expected to run until 4.30 pm. There will be 15 rounds in total, and every team will pick at least 12 players at the end of the draft.

Plenty of Indian national team stars like Eugeneson Lyngdoh, Robin Singh, Anas Edathodika, Pritam Kotal will be part of the draft. The India internationals will be in high demand, but the plans of all the clubs will be contingent on the results of a drawing of lots that will determine the order of picks in each round.

Here is the full list of players in the ISL 2017 draft. You can download it as a PDF file here.

Eugeneson Lyngdoh - Rs 1.1 crores

Anas Edathodika - Rs 1.1 crores

Subrata Paul - Rs 87 lakhs

Pritam Kotal - Rs 75 lakhs

Balwant Singh - Rs 65 lakhs

Robin Singh - Rs 65 lakhs

Arindam Bhattacharja - Rs 64 lakhs

Lenny Rodrigues - Rs 60 lakhs

Narayan Das - Rs 58 lakhs

Pronay Halder - Rs 58 lakhs

Thoi Singh Khangenbam - Rs 57 lakhs

Bikash Jairu - Rs 55 lakhs

Jackichand Singh Telem - Rs 55 lakhs

Harmanjot Singh Khabra - Rs 53 lakhs

Bikramjit Singh - Rs 53 lakhs

Leihaorungbam Dhanachandra Singh - Rs 50 lakhs

Romeo Fernandes - Rs 50 lakhs

Mehtab Hossain - Rs 50 lakhs

Albino Gomes - Rs 50 lakhs

Irom Seityasen Singh - Rs 50 lakhs

Ravanan Dharmaraj - Rs 50 lakhs

Jayesh Dilip Rane - Rs 49 lakhs

Lalrindika Ralte - Rs 48 lakhs

Raju Eknath Gaikwad - Rs 47 lakhs

Hali Charan Narzary - Rs 45 lakhs

Ashutosh Mehta - Rs 45 lakhs

Lalchhuanmawia (Chhuantea Fanai) - Rs 45 lakhs

Sauvik Chakrabarti - Rs 45 lakhs

Milan Singh Ongnam - Rs 45 lakhs

Ganesh Dhanapal - Rs 44 lakhs

Mehrajuddin Wadoo - Rs 43 lakhs

Rahul Shankar Bheke - Rs 43 lakhs

Arata Izumi - Rs 40 lakhs

Kean Francis Lewis - Rs 40 lakhs

Seiminlen Doungel - Rs 38 lakhs

Lalthuammawia Ralte - Rs 38 lakhs

Baljit Sahni - Rs 37 lakhs

Subhashish Roy Chowdhury - Rs 37 lakhs

Sandip Nandy - Rs 36 lakhs

Gouramangi Singh - Rs 35 lakhs

Nirmal Chettri - Rs 35 lakhs

Anwar Ali - Rs 35 lakhs

Alwyn George - Rs 35 lakhs

Aiborlong Khongjee - Rs 35 lakhs

Adil Ahmed Khan - Rs 32 lakhs

Siam Hanghal - Rs 31 lakhs

Mohanraj Nallappan - Rs 30 lakhs

Augustin Melvyn Fernandes - Rs 30 lakhs

Sanju Pradhan - Rs 30 lakhs

Fulganco Cardozo - Rs 30 lakhs

Thongkhosiem Haokip - Rs 30 lakhs

Mohammed Rafi Madambillath - Rs 30 lakhs

Pratik Chowdhary - Rs 30 lakhs

Keegan Pereira - Rs 28 lakhs

Abhishek Das - Rs 28 lakhs

Brandon Fernandes - Rs 28 lakhs

Lalhmangaihsanga (Sena Ralte) - Rs 27 lakhs

Robin Gurung - Rs 26 lakhs

Jewel Raja Shaikh - Rs 26 lakhs

Shankar Sampingiraj - Rs 25 lakhs

Reagan Singh Keisham - Rs 25 lakhs

Lalruatthara - Rs 25 lakhs

Zohmingliana Ralte (Zotea) - Rs 25 lakhs

Robert Lalthlamuana - Rs 25 lakhs

Pawan Kumar - Rs 25 lakhs

Pratesh Shirodkar - Rs 24 lakhs

Boithang Haokip - Rs 20 lakhs

Francisco Fernandes - Rs 20 lakhs

Keenan Almeida - Rs 20 lakhs

Debabrata Roy - Rs 20 lakhs

Rowilson Rolando Rodrigues - Rs 20 lakhs

Lalchhawnkima (Kim Kima) - Rs 20 lakhs

Zakeer Mundampara - Rs 18 lakhs

Shouvik Ghosh - Rs 18 lakhs

Saumik Dey - Rs 18 lakhs

Subhasish Bose - Rs 17 lakhs

Anthony D’Souza - Rs 16 lakhs

Malemnganba Meitei Kshetrimayum - Rs 16 lakhs

Sumit Passi - Rs 15 lakhs

Gurjinder Kumar - Rs 15 lakhs

Denson Devadas - Rs 15 lakhs

Kunal Sawant - Rs 15 lakhs

Malsawmtluanga Shylo - Rs 15 lakhs

Ravi Kumar - Rs 15 lakhs

Manandeep - Rs 15 lakhs

Manish Maithani - Rs 15 lakhs

Justine Stephen - Rs 14 lakhs

Collin Abranches - Rs 13 lakhs

Yumnam Raju Mangang - Rs 12 lakhs

Mohammed Ali - Rs 12 lakhs

Rana Gharami - Rs 12 lakhs

Vinit Rai - Rs 12 lakhs

Germanpreet Singh - Rs 12 lakhs

Abdul Hakku Nediyodath - Rs 12 lakhs

Gurtej Singh - Rs 12 lakhs

Pawan Kumar - Rs 12 lakhs

Shilton Sydney DSilva - Rs 12 lakhs

Arnab Das Sharma - Rs 12 lakhs

NidhinLal Moolaka Veedu - Rs 12 lakhs

Darren Caldeira - Rs 12 lakhs

Thokchom Naoba Singh - Rs 12 lakhs

David Khamchin Ngaihte - Rs 12 lakhs

Denzil Franco - Rs 10 lakhs

Mohd. Sajid Dhot - Rs 10 lakhs

Hitesh Sharma - Rs 10 lakhs

Beikhokhei Beingaichho - Rs 10 lakhs

Arashpreet Singh - Rs 10 lakhs

Samuel Shadap - Rs 10 lakhs

Kunzang Bhutia - Rs 10 lakhs

Abhra Mondal - Rs 10 lakhs

Rahim Nabi Syed - Rs 10 lakhs

Ashim Biswas - Rs 10 lakhs

Ronald Singh Shaikhom - Rs 10 lakhs

Lalthakima - Rs 10 lakhs

Priyant Kumar Singh - Rs 10 lakhs

Sukhadev Patil - Rs 10 lakhs

Munmun Timothy Lugun - Rs 10 lakhs

Ramu Srikanth - Rs 10 lakhs

Jaison Vales - Rs 10 lakhs

Seriton Benny Fernandes - Rs 10 lakhs

Bruno Colaco - Rs 10 lakhs

Ishan Debnath - Rs 10 lakhs

Arup Debnath - Rs 10 lakhs

Manju Nanjangud Shivananju - Rs 9 lakhs

Beevan D’Mello - Rs 8 lakhs

Sanjiban Ghosh - Rs 8 lakhs

Godwin Diogo Franco - Rs 8 lakhs

Anupam Sarkar - Rs 8 lakhs

Uttam Rai - Rs 8 lakhs

Lalrempuia Fanai - Rs 8 lakhs

Durga Boro - Rs 8 lakhs

Karan Sawhney - Rs 8 lakhs

Simranjeet Singh - Rs 8 lakhs

Shahin Lal Meloli - Rs 8 lakhs

Jony Routh - Rs 8 lakhs

Wayne Vaz - Rs 8 lakhs

Deepak Devrani - Rs 8 lakhs

Sanjay Balmuchu - Rs 8 lakhs

Abhishek Das (GK) - Rs 8 lakhs

Ponif Vaz - Rs 8 lakhs

Joyner Monte Lourenco - Rs 8 lakhs

Kamaljit Singh - Rs 8 lakhs

Ajay Singh - Rs 8 lakhs

Harshad Deepak Meher - Rs 8 lakhs

Surchandra Singh Chandan - Rs 8 lakhs

Israil Gurung - Rs 7 lakhs

Yendrembam Denechandra Meitei - Rs 7 lakhs

Gurpreet Singh - Rs 7 lakhs

Moniruzzaman Ansari Mohammad - Rs 7 lakhs

Amoes Thiruvathanadhan - Rs 7 lakhs

Neel Shah - Rs 7 lakhs

Farukh Haji Kasam Choudhary - Rs 7 lakhs

Nadong Bhotia - Rs 6 lakhs

Rakesh Mashih - Rs 6 lakhs

Gursimrat Singh Gill - Rs 6 lakhs

Dhruvmil Vipul Pandya - Rs 6 lakhs

Amey Ranawade - Rs 6 lakhs

Subodh Kumar - Rs 6 lakhs

Ubaid Chono Kadavath - Rs 6 lakhs

Harpreet Singh - Rs 6 lakhs

Sukhwinder Singh - Rs 6 lakhs

Umesh Perambra - Rs 6 lakhs

Akshay Joshy - Rs 6 lakhs

Moirangthem Loken Meitei - Rs 6 lakhs

Pranjal Bhumij - Rs 6 lakhs

Sushil Meitei Ahongshangbam - Rs 6 lakhs

Sahil Tavora - Rs 6 lakhs

Atinder Mani - Rs 6 lakhs

Naveen Kumar - Rs 6 lakhs

Biswajit Saha - Rs 6 lakhs

Abhishek Vinay Singh Rawat - Rs 6 lakhs

Mobin Rai - Rs 6 lakhs

Ajith Sivan - Rs 6 lakhs

Davinder Singh - Rs 6 lakhs

Dashyanng Kachru - Rs 5 lakhs

Imran Khan - Rs 5 lakhs

Avilash Paul - Rs 5 lakhs

Nikhil Kadam - Rs 5 lakhs

Sumit Das - Rs 5 lakhs

Clyde Fernandes - Rs 5 lakhs

Souvik Das - Rs 5 lakhs

Siddharth Singh - Rs 5 lakhs

Indrajeet Dinkar Chougule - Rs 5 lakhs

Calvin Abhishek - Rs 4 lakhs

Abinash Ruidas TBC

Alber Gonsalves TBC

Cajetan Fernandes TBC

Jovel Martins TBC

Konsham Chinglensana Singh TBC

Soraisam Pritam Kumar Singh TBC

Rino Anto TBC

K.Lalthathanga TBC

Lallianzuala Chhangte TBC

Mawhmingthanga TBC

Rohit Kumar TBC

Bipin Singh Thounaojam TBC

Rupert Lamlang Nongrum TBC

Isaac Vanmalsawma Chhakchhuak TBC

Nim Dorjee Tamang TBC

Nijwm Muchahary TBC

Amit Tudu TBC

Kyntiew Shaphrang Kharlukhi TBC

Surya Tirkey TBC

You can download the player data as a PDF file here.