2024 PGA Championship: How to watch, TV telecast, radio, streaming and more explored

The 2024 PGA Championship is set to be played from May 16 to 19 at Valhalla Golf Club in Louisville, Kentucky. 156 players will be competing for a $17,500,000 purse, 700 FedEx Cup points, and the Wannamaker Cup.

ESPN and CBS will be providing television coverage for the 2024 PGA Championship. CBS will only cover the third and final rounds while ESPN will cover the first and second round along with early coverage of the last two rounds. Streaming services are provided through ESPN+ and Paramount +, offering simulcasts of CS. International streaming is available via YouTube. The link for the same can be accessed through the PGA Championship's official website.

Here are the streaming, TV coverage and radio schedules (All times in ET):

Streaming and TV Coverage Schedule

Practice Round: May 14, Tuesday

ESPN + : 12:00 PM - 3:00 PM

Practice Round: May 15, Wednesday

ESPN + : 12:00 PM - 3:00 PM

Round 1: May 16, Thursday

ESPN + : 7:00 AM - 12:00 PM

ESPN: 12:00 PM - 8:00 PM

ESPN 2 : 11:00 AM - 3:00 PM (Simulcast)

Round 2: May 17, Friday

ESPN + : 7:00 AM - 1:00 PM

ESPN: 1:00 PM - 8:00 PM

ESPN 2 : 11:00 AM - 3:00 PM (Simulcast)

Round 3: May 18, Saturday

ESPN + : 8:00 AM - 10:00 AM

ESPN + : 9:00 AM - 1:00 PM (Simulcast)

ESPN: 10:00 AM - 1:00 PM

CBS: 1:00 PM - 7:00 PM

Paramount + : 1:00 PM - 7:00 PM (Simulcast)

Round 4: May 19, Sunday

ESPN + : 8:00 AM - 10:00 AM

ESPN: 10:00 AM - 1:00 PM

CBS: 1:00 PM - 7:00 PM

Paramount + : 1:00 PM - 7:00 PM (Simulcast)

Radio Coverage Schedule

Radio coverage will be provided by Sirius XM and is available for free at the PGA Championship's official wesite.

May 16, Thursday

Sirius XM 1:00 PM - 7:00 PM

May 17, Friday

Sirius XM 1:00 PM - 7:00 PM

May 18, Saturday

Sirius XM 2:00 PM - 7:00 PM

May 19, Sunday

Sirius XM 2:00 PM - 7:00 PM

2024 PGA Championship Field List

There are 156 players competing at the 2024 PGA Championship at Valhalla Golf Club. There are 16 past PGA champions and 33 Major champions in the field list.

Åberg, Ludvig - SWEDEN

An, Byeong Hun - REPUBLIC OF KOREA

Beem, Rich - Austin, TX

Bevell, Josh - Nashville, TN (CFT)

Bezuidenhout, Christiaan - SOUTH AFRICA

Bhatia, Akshay - Wake Forest, NC

Björk, Alexander - SWEDEN

Blair, Zac - Orem, UT

Block, Michael - Mission Viejo, CA (CFT)

Bowser, Evan - Naples, FL (CFT)

Bradley, Keegan - Woodstock, VT

Burmester, Dean - SOUTH AFRICA

Burns, Sam - Shreveport, LA

Cantlay, Patrick - Jupiter, FL

Clark, Wyndham - Denver, CO

Cole, Eric - Tequesta, FL

Cole, Preston - Charlotte, NC (CFT)

Collet, Tyler - Vero Beach, FL (CFT)

Conners, Corey - CANADA

Daly, John - Clearwater Beach, FL

Davis, Cameron - AUSTRALIA

Day, Jason - AUSTRALIA

DeChambeau, Bryson - Dallas, TX

Detry, Thomas - BELGIUM

Dobyns, Matt - Glen Head, NY (CFT)

Donald, Luke - ENGLAND

Dufner, Jason - Auburn, AL

Dunlap, Nick - Tuscaloosa, AL

Eckroat, Austin - Edmond, OK

English, Harris - Sea Island, GA

Finau, Tony - Lehi, UT

Fitzpatrick, Matthew - ENGLAND

Fleetwood, Tommy - ENGLAND

Fowler, Rickie - Murrieta, CA

Fox, Ryan - NEW ZEALAND

Garnett, Brice - Gallatin, MO

Ghim, Doug - Des Plaines, IL

Glover, Lucas - Jupiter, FL

Gooch, Talor - Oklahoma City, OK

Griffin, Ben - Chapel Hill, NC

Grillo, Emiliano - ARGENTINA

Gross, Larkin - Center Cross, VA (CFT)

Hadwin, Adam - CANADA

Harman, Brian - Saint Simons Island, GA

Harrington, Pádraig - IRELAND

Hatton, Tyrrell - ENGLAND

Henley, Russell - Columbus, GA

Herbert, Lucas - Orlando, FL

Hisatsune, Ryo - Japan

Hodges, Lee - Athens, AL

Hoffman, Charley - San Diego, CA

Hoge, Tom - Fort Worth, TX

Højgaard, Nicolai - DENMARK

Højgaard, Rasmus - DENMARK

Homa, Max - Scottsdale, AZ

Horschel, Billy - Ponte Vedra Beach, FL

Hossler, Beau - Mission Viejo, CA

Hovland, Viktor - NORWAY

Hubbard, Mark - The Woodlands, TX

Hughes, Mackenzie - CANADA

Im, Sungjae - REPUBLIC OF KOREA

Jaeger, Stephan - GERMANY

Johnson, Dustin - Jupiter, FL

Jones, Jared - Houston, TX (CFT)

Kanaya, Takumi - JAPAN

Kaymer, Martin - GERMANY

Kellen, Jeff - Rockford, IL (CFT)

Kim, Si Woo - REPUBLIC OF KOREA

Kim, Tom - REPUBLIC OF KOREA

Kirk, Chris - Watkinsville, GA

Kitayama, Kurt - Las Vegas, NV

Knapp, Jake - Costa Mesa, CA

Kobori, Kazuma - NEW ZEALAND

Koepka, Brooks - West Palm Beach, FL

Kohles, Ben - Dallas, TX

Lawrence, Thriston - SOUTH AFRICA

Lee, Kyoung-Hoon - REPUBLIC OF KOREA

Lee, Min Woo - AUSTRALIA

List, Luke - Augusta, GA

Lowry, Shane - IRELAND

MacIntyre, Robert - SCOTLAND

Malnati, Peter - Knoxville, TN

Marek, Brad - Berkeley, CA (CFT)

Matsuyama, Hideki - JAPAN

McCarthy, Denny - Jupiter, FL

McIlroy, Rory - NORTHERN IRELAND

McNealy, Maverick - Stanford, CA

Mendoza, Kyle - Oceanside, CA (CFT)

Meronk, Adrian - POLAND

Micheel, Shaun - Colliersville, TN

Mickelson, Phil - Rancho Santa Fe, CA

Mitchell, Keith - Saint Simons Island, GA

Molinari, Francesco - ITALY

Montgomery, Taylor - Las Vegas, NV

Moore, Taylor - Southlake, TX

Morikawa, Collin - La Canada, CA

Mueller, Jesse - Phoenix, AZ (CFT)

Murray, Grayson - Raleigh, NC

Nakajima, Keita - JAPAN

Niemann, Joaquin - CHILE

Noren, Alex - SWEDEN

Norrman, Vincent - SWEDEN

Oakley, Zac - King of Prussia, PA (CFT)

Ogletree, Andy - Alpharetta, GA

Olesen, Thorbjorn - DENMARK

Otaegui, Adrian - SPAIN

Pavon, Matthieu - FRANCE

Pendrith, Taylor - CANADA

Perez, Victor - FRANCE

Phillips, Tracy - Tulsa, OK (CFT)

Polland, Ben - Teton Village, WY (CFT)

Poston, J.T. - Sea Island, GA

Puig, David - SPAIN

Putnam, Andrew - University Place, WA

Rahm, Jon - SPAIN

Rai, Aaron - ENGLAND

Reed, Patrick - The Woodlands, TX

Rodgers, Patrick - Avon, IN

Rose, Justin - ENGLAND

Schauffele, Xander - San Diego, CA

Scheffler, Scottie - Dallas, TX

Schenk, Adam - Vincennes, IN

Scott, Adam - AUSTRALIA

Shattuck, Braden - Aston, PA (CFT)

Smith, Cameron - AUSTRALIA

Smith, Jordan - ENGLAND

Soderberg, Sebastian - SWEDEN

Somers, John - Clearwater, FL (CFT)

Speight, Josh - Dallas, TX (CFT)

Spieth, Jordan - Dallas, TX

Straka, Sepp - AUSTRIA

Stricker, Steve - Madison, WI

Svensson, Adam - CANADA

Svensson, Jesper - SWEDEN

Svoboda, Andy - Oak Brook, IL (CFT)

Taylor, Nick - CANADA

Theegala, Sahith - Spring, TX

Thomas, Justin - Louisville, KY

Todd, Brendon - Watkinsville, GA

Tosti, Alejandro - ARGENTINA

Valimaki, Sami - FINLAND

van Rooyen, Erik - SOUTH AFRICA

van Velzen, Ryan - SOUTH AFRICA

Villegas, Camilo - COLOMBIA

Walker, Jimmy - Terrell Hills, TX

Wallace, Matt - ENGLAND

Wells, Jeremy - Estero, FL (CFT)

Widing, Tim - SWEDEN

Woodland, Gary - Topeka, KS

Woods, Tiger - Jupiter, FL

Worthington II, Wyatt - Las Vegas, NV (CFT)

Yang, Y.E. - REPUBLIC OF KOREA

Young, Cameron - Jupiter, FL

Zalatoris, Will - Dallas, TX