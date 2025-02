2025 Mexico Open prize money payout: How much each golfer earned from the $7,000,000 purse

Brian Cambell won the 2025 Mexico Open at VidantaWorld in great fashion. He defeated Aldrich Potgieter in a two-hole sudden-death playoff after both world-class golfers totaled 20 under par for the week.

Not only did Brian Campbell earn his maiden victory on the PGA Tour, but he also earned a grand check worth $1.26 million for his performance at the 2025 Mexico Open. The American golfer also earned 500 FedEx Cup points.

The runner-up of the 2025 Mexico Open, Aldrich Potgieter, earned $763,000 for matching the leader's score. Isaiah Salinda recorded a solo third-place finish at the Mexico Open with a total 19 under-par score. He earned $483,000 for his performance.

David Lipsky and Riley Lewis tied for last place, 76th, at the 2025 Mexico Open. Both the PGA Tour golfers carded a total 3-over par score over four days and earned $13,720.

Here's a look at the breakdown of the 2025 Mexico Open's $7 million purse prize (via PGA Tour):

Position Player Score Earnings 1 Brian Campbell -20 $1,260,000 2 Aldrich Potgieter -20 $763,000 3 Isaiah Salinda -19 $483,000 T4 Ben Griffin -18 $315,000 T4 Aaron Rai -18 $315,000 T6 Joel Dahmen -17 $253,750 T6 Stephan Jaeger -17 $227,500 8 Nicolai Hojgaard -16 $218,750 9 Akshay Bhatia -15 $204,750 T10 Ryo Hisatsune -14 $176,750 T10 Alejandro Tosti -14 $176,750 T10 Alex Smalley -14 $176,750 T13 Danny Walker -13 $137,083 T13 Henrik Norlander -13 $137,083 T13 Michael Kim -13 $137,083 T13 Justin Hastings (a) -13 $0 T17 Jose Luis Ballester Barrio (a) -12 $0 T17 Chan Kim -12 $106,750 T17 Joe Highsmith -12 $106,750 T17 Greyson Sigg -12 $106,750 T17 Ryan Gerard -12 $106,750 T17 John Pak -12 $106,750 T17 Kevin Roy -12 $106,750 T17 Steven Fisk -12 $106,750 T25 Ben Kohles -11 $59,350 T25 Jake Knapp -11 $59,350 T25 Max McGreevy -11 $59,350 T25 Lanto Griffin -11 $59,350 T25 Kris Ventura -11 $59,350 T25 Jeremy Paul -11 $59,350 T25 Patrick Rodgers -11 $59,350 T32 Takumi Kanaya -10 $46,900 T32 Quade Cummins -10 $46,900 T34 Chad Ramey -9 $35,160 T34 Jacob Bridgeman -9 $35,160 T34 Niklas Norgaard -9 $35,160 T34 Rafael Campos -9 $35,160 T34 Taylor Moore -9 $35,160 T34 Rasmus Hojgaard -9 $35,160 T34 Sami Valimaki -9 $35,160 T34 Blades Brown -9 $35,160 T34 Aaron Baddeley -9 $35,160 T34 Harry Hall -9 $35,160 T34 Chandler Phillips -9 $35,160 T45 Kevin Yu -8 $24,150 T45 Ben Martin -8 $24,150 T45 Taylor Montgomery -8 $24,150 T45 Hayden Springer -8 $24,150 T49 Jonathan Byrd -7 $18,573 T49 Andrew Putnam -7 $18,573 T49 Francesco Molinari -7 $18,573 T49 Jesper Svensson -7 $18,573 T49 Thorbjorn Olesen -7 $18,573 T49 Noah Goodwin -7 $18,573 T55 Scott Piercy -6 $16,555 T55 Antoine Rozner -6 $16,555 T55 Frankie Capan III -6 $16,555 T55 Ricky Castillo -6 $16,555 T59 Thriston Lawrence -5 $15,960 T59 Adam Svensson -5 $15,960 T59 Sam Ryder -5 $15,960 T59 Erik van Rooyen -5 $15,960 T63 Fred Biondi -4 $15,540 T63 Matt McCarty -4 $15,540 T65 Santiago de la Fuente -3 $15,190 T65 Mason Andersen -3 $15,190 T65 Emiliano Grillo -3 $15,190 T68 C.T. Pan -2 $14,700 T68 Thomas Rosenmueller -2 $14,700 T68 Peter Malnati -2 $14,700 T68 Matteo Manassero -2 $14,700 T72 Karl Vilips E $14,280 T72 Victor Perez E $14,280 74 Harry Higgs 1 $14,070 75 Vincent Norrman 2 $13,930 T76 Riley Lewis 3 $13,720 T76 David Lipsky 3 $13,720

Following the conclusion of the 2025 Mexico Open, the next tournament on the PGA Tour's schedule is the Cognizant Classic in Palm Beach Gardens, Florida, from February 27 to March 2.

Brian Campbell's 2025 Mexico Open at VidantaWorld Scorecards

Brian Campbell put up a stellar show at the par 71 Vidanta Vallarta for the 2025 Mexico Open this week. He carded rounds of 65, 65, 64, and 70 to total 20 under par. A birdie on the second playoff hole guaranteed Campbell the title of the 2025 Mexico Open.

Here's a look at the 2025 Mexico Open's winner's scorecards for all four rounds (via PGA Tour):

Round 1

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 3

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 3) - 3

Hole 6 (par 5) - 6

Hole 7 (par 4) - 3

Hole 8 (par 4) - 4

Hole 9 (par 3) - 3

Hole 10 (par 4) - 3

Hole 11 (par 3) - 2

Hole 12 (par 5) - 4

Hole 13 (par 3) - 3

Hole 14 (par 5) - 5

Hole 15 (par 4) - 4

Hole 16 (par 4) - 5

Hole 17 (par 3) - 2

Hole 18 (par 5) - 3

Round 2

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 2

Hole 3 (par 4) - 3

Hole 4 (par 4) - 5

Hole 5 (par 3) - 3

Hole 6 (par 5) - 4

Hole 7 (par 4) - 3

Hole 8 (par 4) - 4

Hole 9 (par 3) - 3

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 3) - 2

Hole 12 (par 5) - 4

Hole 13 (par 3) - 3

Hole 14 (par 5) - 5

Hole 15 (par 4) - 4

Hole 16 (par 4) - 5

Hole 17 (par 3) - 3

Hole 18 (par 5) - 4

Round 3

Hole 1 (par 4) - 3

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 4) - 3

Hole 5 (par 3) - 3

Hole 6 (par 5) - 5

Hole 7 (par 4) - 4

Hole 8 (par 4) - 4

Hole 9 (par 3) - 2

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 3) - 2

Hole 12 (par 5) - 4

Hole 13 (par 3) - 3

Hole 14 (par 5) - 4

Hole 15 (par 4) - 4

Hole 16 (par 4) - 4

Hole 17 (par 3) - 3

Hole 18 (par 5) - 4

Round 4

Hole 1 (par 4) - 5

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 3) - 3

Hole 6 (par 5) - 4

Hole 7 (par 4) - 3

Hole 8 (par 4) - 5

Hole 9 (par 3) - 3

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 5) - 5

Hole 13 (par 3) - 2

Hole 14 (par 5) - 5

Hole 15 (par 4) - 4

Hole 16 (par 4) - 5

Hole 17 (par 3) - 3

Hole 18 (par 5) - 4

