Discover the golf handicaps of famous stars including Gareth Bale, John Terry

The 2023 BMW PGA Championship Pro-Am is near, and golf enthusiasts are eager to uncover the golf handicaps of some of the biggest names in sports and entertainment. The tournament has created a buzz, with each participant bringing unique skills and experiences.

One of the standout participants in this year's Pro-Am is none other than the retired football superstar, Gareth Bale. As he tees off alongside former champion Rory McIlroy, fans are keen to learn more about his golf handicap and see how he fares on the lush greens of Wentworth.

Joining Bale on the fairways are two other prominent sports figures, Kevin Pietersen and John Terry, both esteemed members of the Wentworth Club.

However, it's not just these celebrated athletes who will grace the event. The 2023 BMW PGA Championship Pro-Am boasts a rich lineup of sports and entertainment stars from various walks of life.

All eyes will be on these stars to see their swings and putts and get insights into their golf handicaps.

On that note, let’s take a sneak peek into their golf handicaps.

List of Golf Handicaps of all players at the 2023 BMW PGA Championship Pro-Am

Stuart Broad on action during the PCA Team England Golf Day (Image via Getty)

Morning

Tee 1A

Professional: Rory McIlroy (NIR)

Amateur 1 Hcp: Gareth Bale (0.5)

Amateur 2 Hcp: Jermaine Jenas (3)

Amateur 3 Hcp: JP McManus (18)

Tee 1B

Professional: Jon Rahm (ESP)

Amateur 1 Hcp: Tom Holland (6)

Amateur 2 Hcp: Harry Holland (6.8)

Amateur 3 Hcp: Sam Holland (10)

Tee 2

Professional: Viktor Hovland (NOR)

Amateur 1 Hcp: Mark Rosenberg (16.2)

Amateur 2 Hcp: Billy Moultrie (12.5)

Amateur 3 Hcp: Kevin Batchelor (12)

Tee 3

Professional: Luke Donald (ENG)

Amateur 1 Hcp: Simon Vincent (13)

Amateur 2 Hcp: Brian Wilson (14)

Amateur 3 Hcp: Andy Potter (11)

Tee 4

Professional: Sepp Straka (AUT)

Amateur 1 Hcp: Rachel Finnis-Brown (15)

Amateur 2 Hcp: Mia Baker (18)

Amateur 3 Hcp: Marvin Brooks (12.7)

Tee 5

Professional: Ludvig Åberg (SWE)

Amateur 1 Hcp: Steve Pope (5)

Amateur 2 Hcp: Greg Capp (1)

Amateur 3 Hcp: Dave Potter (13.3)

Tee 6

Professional: Billy Horschel (USA)

Amateur 1 Hcp: Roger Hancock (10)

Amateur 2 Hcp: Nigel Spokes (10)

Amateur 3 Hcp: David Cooper (6)

Tee 7

Professional: Padraig Harrington (IRE)

Amateur 1 Hcp: Matthew Harrison (14)

Amateur 2 Hcp: Angela Harrison (18.8)

Amateur 3 Hcp: Steven Pipe (+0.1)

Tee 8

Professional: Tom Kim (KOR)

Amateur 1 Hcp: Max Taylor (12)

Amateur 2 Hcp: Richard Woolfrey (14)

Amateur 3 Hcp: John Renton (18)

Tee 9

Professional: Matt Wallace (ENG)

Amateur 1 Hcp: Kat Shee (4)

Amateur 2 Hcp: Isabelle Shee (4)

Amateur 3 Hcp: Locksmith Rudimental (9)

Tee 10

Professional: Thorbjørn Olesen (DEN)

Amateur 1 Hcp: Marc Bender (1.8)

Amateur 2 Hcp: Adam Wachter (1.9)

Amateur 3 Hcp: Neal Hampton (3.8)

Tee 11

Professional: Victor Perez (FRA)

Amateur 1 Hcp: Matthew Berns (15)

Amateur 2 Hcp: Steven Kelly (9.8)

Amateur 3 Hcp: David Spillane (10)

Tee 12

Professional: Yannik Paul (GER)

Amateur 1 Hcp: Surinder Arora (18)

Amateur 2 Hcp: Sanjay Arora (18)

Amateur 3 Hcp: Kevin Pietersen (2.2)

Tee 13

Professional: Nicolas Colsaerts (BEL)

Amateur 1 Hcp: Tom Phillips (13.1)

Amateur 2 Hcp: Malcolm Collings (13.5)

Amateur 3 Hcp: Nigel Moss (11.8)

Tee 14

Professional: Edoardo Molinari (ITA)

Amateur 1 Hcp: Eric Nicoli (10.1)

Amateur 2 Hcp: Sir Andrew Strauss (1.8)

Amateur 3 Hcp: Thom Evans (5.2)

Tee 15

Professional: Rasmus Højgaard (DEN)

Amateur 1 Hcp: Brian McFadden (14.1)

Amateur 2 Hcp: Tom Felton (14)

Amateur 3 Hcp: Naga Munchetty (6.5)

Tee 16

Professional: Adam Scott (AUS)

Amateur 1 Hcp: Paul Young (12)

Amateur 2 Hcp: Daniel Cunningham (7.9)

Amateur 3 Hcp: Martin Robertshaw (9)

Tee 17

Professional: Tommy Fleetwood (ENG)

Amateur 1 Hcp: Danny Waters (11)

Amateur 2 Hcp: John Terry (7.5)

Amateur 3 Hcp: Barney Davis (5)

Tee 18

Professional: Justin Rose (ENG)

Amateur 1 Hcp: Stuart Broad (6.9)

Amateur 2 Hcp: Jimmy Anderson (2.6)

Amateur 3 Hcp: Sir AP McCoy (12.3)

Afternoon

Tee 1A

Professional: Shane Lowry (IRE)

Amateur 1 Hcp: Kathryn Newton (6)

Amateur 2 Hcp: Gwilym Lee (19)

Amateur 3 Hcp: Hannah Davies (Scr)

Tee 1B

Professional: Matt Fitzpatrick (ENG)

Amateur 1 Hcp: Arnaud Laborde (0)

Amateur 2 Hcp: Russell Fitzpatrick (10.3)

Amateur 3 Hcp: Sammy Eldin (15.3)

Tee 2

Professional: Ryan Fox (NZL)

Amateur 1 Hcp: Viren Gupta (13)

Amateur 2 Hcp: Madhav Dhar (3.6)

Amateur 3 Hcp: Rahul Ahuja (17.5)

Tee 3

Professional: Bob MacIntyre (SCO)

Amateur 1 Hcp: Gurbax Singh (17.9)

Amateur 2 Hcp: James Davies-Bell (14.6)

Amateur 3 Hcp: Hamish Reid (3.1)

Tee 4

Professional: Min Woo Lee (AUS)

Amateur 1 Hcp: Seb Carmichael Brown (3)

Amateur 2 Hcp: Max Fosh (18)

Amateur 3 Hcp: Calfreezy (17)

Tee 5

Professional: Danny Willett (ENG)

Amateur 1 Hcp: Peter Dale (16)

Amateur 2 Hcp: Andrew Dale (12)

Amateur 3 Hcp: Jimmy Bullard (Scr)

Tee 6

Professional: Adrian Meronk (POL)

Amateur 1 Hcp: Alice Sampo (18)

Amateur 2 Hcp: Jamie Chadwick (22)

Amateur 3 Hcp: Christopher Hayes (8.1)

Tee 7

Professional: Eddie Pepperell (ENG)

Amateur 1 Hcp: Vernon Kay (11.4)

Amateur 2 Hcp: Dan Walker (+0.8)

Amateur 3 Hcp: Anton du Beke (1.4)

Tee 8

Professional: Nicolai Højgaard (DEN)

Amateur 1 Hcp: Lee Mackie (+1)

Amateur 2 Hcp: Steve Sidwell (9.1)

Amateur 3 Hcp: Jack Kenny (+1.9)

Tee 9

Professional: Aaron Rai (ENG)

Amateur 1 Hcp: Andrew Monk (27.2)

Amateur 2 Hcp: Shekhar Mathur (2.7)

Amateur 3 Hcp: Owais Shah (16)

Tee 10

Professional: Tom Hoge (USA)

Amateur 1 Hcp: Carl Boulton (17.2)

Amateur 2 Hcp: John Moore (1)

Amateur 3 Hcp: Tom Langley-Poole (Scr)

Tee 11

Professional: Pablo Larrazabal (ESP)

Amateur 1 Hcp: Will Stillwell (10.7)

Amateur 2 Hcp: Andy Royall (10.2)

Amateur 3 Hcp: Bryon Hutcheson (Scr)

Tee 12

Professional: Todd Clements (ENG)

Amateur 1 Hcp: Sandeep Singh (13.5)

Amateur 2 Hcp: Jack Turner (0)

Amateur 3 Hcp: Andrew Bowen (18)

Tee 13

Professional: Dan Brown (ENG)

Amateur 1 Hcp: Andrew Farr (13.4)

Amateur 2 Hcp: Sam Darrington (0)

Amateur 3 Hcp: Wayne Darlington (6.7)

Tee 14

Professional: Rafa Cabrera Bello (ESP)

Amateur 1 Hcp: Peter South (9.4)

Amateur 2 Hcp: Ally Hunter (7.3)

Amateur 3 Hcp: Jane Chase-Gardener (23.3)

Tee 15

Professional: Francesco Molinari (ITA)

Amateur 1 Hcp: Matthew Hastings (15)

Amateur 2 Hcp: Wesley White (16)

Amateur 3 Hcp: Peter Russell (2.9)

Tee 16

Professional: Jordan Smith (ENG)

Amateur 1 Hcp: Peter Finch (Pro)

Amateur 2 Hcp: Mac Boucher (Scr)

Amateur 3 Hcp: Logan Deyong (+1)

Tee 17

Professional: Tyrrell Hatton (ENG)

Amateur 1 Hcp: Theo Walcott (10.2)

Amateur 2 Hcp: Ben Foster (8)

Amateur 3 Hcp: Gaz Beadle (5.8)

Tee 18

Professional: Vincent Norrman (SWE)

Amateur 1 Hcp: Sumeth Sukapanpotharam (9)

Amateur 2 Hcp: Simon Blaydes (15.5)

Amateur 3 Hcp: Aiyawatt Srivaddhanaprabha (12)