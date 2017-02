Field Watch: PGTI's Golconda Masters 2017

The PGTI shifts to Hyderabad for the second event of the season and several top names will be going head to head this week

by Sameer Bahl Analysis 15 Feb 2017, 16:57 IST

A look at the players in the field this week and how they qualified:

1.PGTI ORDER OF MERIT CHAMPIONS

1 SHANKAR DAS

2.PGTI MULTIPLE TOURNAMENT WINNERS

2 MUKESH KUMAR

3 HONEY BAISOYA

4 UDAYAN MANE

5 OM PRAKASH CHOUHAN

6 MITHUN PERERA

3.PGTI TOURNAMENT WINNERS

7 SHAMIM KHAN

8 KHALIN H JOSHI

9 HARENDRA GUPTA

10 AJEETESH SANDHU

11 FEROZ ALI MOLLAH

12 ABHIJIT SINGH CHADHA

13 N THANGARAJA

4(a).TOUR SPONSOR

14 AJAY BAISOYA

15 RUDRESH SHARMA

16 ADITYA RAJ KUMAR CHAUHAN

17 MOINUDDIN MALAK

4(b).TOURNAMENT SPONSOR

18 ANANTHA SRIDHAR REDDY (A)

19 C ROHAN REDDY (A)

20 HARDIK CHAWDA (A)

21 K SHASHIDHAR REDDY (A)

22 RAHUL AJAY (A)

23 SANKEERTH NIDADAVOLU (A)

5(a).PGTI ORDER OF MERIT

24 M DHARMA

25 ANURA ROHANA

26 C MUNIYAPPA

27 KAPIL KUMAR

28 VIKRANT CHOPRA

29 AMARDIP SINH MALIK

30 SUJJAN SINGH

31 GAURAV PRATAP SINGH

32 DEEPINDER SINGH KULLAR

33 DIGVIJAY SINGH

34 RANJIT SINGH

35 SANJAY KUMAR

36 AMAN RAJ

37 SANJEEV KUMAR (L)

38 MANU GANDAS

39 VEER AHLAWAT

40 MARI MUTHU R

41 K PRABAGARAN

42 RAHUL BAJAJ

43 ANGAD CHEEMA

44 SYED SAQIB AHMED

45 SHIVENDRA SINGH SISODIA

46 ANIL BAJRANG MANE

47 AKSHAY SHARMA

48 SUDHIR SHARMA

49 KARAN TAUNK

50 VISHAL SINGH

51 TRISHUL CHINNAPPA

52 SAMARTH DWIVEDI

53 ABHISHEK JHA

54 MANDEO SINGH PATHANIA

55 ABHINAV LOHAN

56 FEROZ SINGH GAREWAL

57 MANIRAM

58 DIVYANSHU BAJAJ

59 WASIM KHAN

60 MOHAMMAD SANJU

61 SACHIN BAISOYA

62 VINOD KUMAR

63 ANKUR CHADHA

64 R MURTHY

9.2017 QUALIFYING SCHOOL

65 GULFAM

66 HARISH K

67 SHUBHAM NARAIN

68 RAJESH KUMAR RAWAT

69 ARJUN PRASAD

70 VIJAY KUMAR

71 ARJUN SINGH

72 HIMMAT SINGH RAI

73 VIJITHA BANDARA

74 RAM PAL

75 PRADEEP KUMAR

76 SACHIN CHOUHAN

77 ARJUN SINGH CHAUDHRI

78 RAJU ALI MOLLAH

79 ARJUN SHARMA

80 P PRABHU

81 JAIBIR SINGH

82 KARAN VASUDEVA

83 DEVENDRA PATEL

84 K RAGHAV BHANDARI

85 RAJ RANDHAWA

86 PAWAN VERMA

87 ARJUN SINGH (AS)

88 SAMEER M SHAIKH

89 DIPANKAR KAUSHAL

90 MD NAWAB

91 KUNAL BHASIN

92 KPS SEKHON

93 CHANDARJEET YADAV

94 VIRAJ MADAPPA

95 NAMAN DAWAR

96 RAJA B R

97 MANOJ KUMAR

98 ARJUN CHADHA

99 VASHISTA S PAWAR

100 GURKI SHERGILL

101 KUNAAL BHATIA

102 PRAVIN J PATHARE

103 NAYAZ PASHA B

104 RAJIV KUMAR JATIWAL

105 ABHISHEK KUHAR

106 ADITYA BHANDARKAR

107 KHUSHMANRAJ SINGH SANDHU

108 AAKASH BAMNE

109 BHANU PRATAP SINGH

110 GUNVIR RANA

111 PRIANT SINGH RANDHAWA

112 SAHIL KULKARNI

113 GURKIRAT SINGH

114 BHAWANI SINGH PARMAR

115 PRANAV KAUL

116 IKRAMUDDIN SHAH

117 RAMESH KUMAR

118 GAGAN DEEP GHOTRA

119 PUNEET DHIMAN

120 RAVI KUMAR

121 PRADEEP KUMAR (C)

122 INDRAJIT BHALOTIA

123 KUSHAL SINGH

124 SHIVAAM A TIBREWAL

125 SAGAR RAGHUVANSHI

126 HAIDER HUSSAIN