2023 Aramco Team Series Florida: Schedule, venue, players, prize purse, and more

The LET's Aramco Team Series Florida begins this week, May 19, and runs through May 21 at the Trump International Golf Course in West Palm Beach.

The tournament boasts a $1 million purse and features some of the world's greatest golfers incluidng world No.6 Lexi Thomspon, World No.2 Lydia Ko, Jessica Korda, Patty Tavatankit, and many other players.

It will begin with the first round on Thursday and conclude with the final round on Sunday, May 21.

2023 Aramco Team Series Florida players

The Aramco Team Series Florida comprises 144 golfers divided into 36 teams of four, each with three pros and one amateur.

The Ladies European Tour is yet to announce the team, but the names of the golfers competing in the tournament have been revealed.

Here is a list of all the Aramco Team Series Florida players:

1 Jessica Korda

2 Lydia Ko

3 Lindsey Weaver-Wright

4 Daniela Holmqvist

5 Stephanie Kyriacou

6 Alison Lee

7 Isabella Deilert

8 Jennifer Rosenberg

9 Kelly Whaley

10 Sanna Nuutinen

11 Lina Belmati

12 Lexi Thompson

13 Celine Herbin

14 Hayley Davis

1: Lifetime Members

15 Trish Johnson

2: Order of Merit Winners

16 Linn Grant

17 Lee-Anne Pace

18 Carlota Ciganda

3: Current Season Wins

19 Pauline Roussin

20 Aditi Ashok

4: Top 60

21 Johanna Gustavsson

22 Manon De Roey

23 Ana Pelaez Trivino

24 Magdalena Simmermacher

25 Meghan MacLaren

26 Caroline Hedwall

27 Liz Young

28 Alice Hewson

29 Tiia Koivisto

30 Whitney Hillier

31 Morgane Metraux

32 Leonie Harm

33 Klara Davidson

34 Olivia Cowan

35 Pia Babnik

36 Gabriella Cowley

37 Nicole Garcia

38 Becky Brewerton

39 Carmen Alonso

40 Linnea Strom

41 Casandra Alexander

42 Anne-Charlotte Mora

43 Laura Beveridge

44 Lisa Pettersson

45 Michele Thomson

46 Virginia Elena Carta

47 Emma Grechi

48 Cloe Frankish

49 Cara Gainer

50 Eleanor Givens

51 Nicole Broch Estrup

52 Elin Arvidsson

53 Rosie Davies

54 Hannah Burke

55 Lydia Hall WAL

56 Agathe Sauzon

57 Chloe Williams

58 Sophie Witt

59 Felicity Johnson

60 Diksha Dagar

61 Kylie Henry SCO

62 Nuria Iturrioz

63 Sarah Schober

64 Christine Wolf

65 Sofie Bringner

5: Major Wins

66 Pernilla Lindberg

7: Multiple Wins

67: Emily Kristine Pedersen

8: Non-Member Winx

68: Chiara Noja

69: Jana Melichova

11: LETAS Top 6

70 Sara Kouskova

71 Momoka Kobori

72 Patricia Isabel Schmidt

73 Lauren Holmey

74 Anna Magnusson

12: Qualifying-School Top 20

75 Polly Mack

76 Alexandra Forsterling

77 Nastasia Nadaud

78 Ana Belac

79 Trichat Cheenglab

80 Emma Spitz

81 Kirsten Rudgeley

82 Annabel Dimmock

83 Emma Nilsson

84 Tereza Melecka

85 Tiffany Arafi

86 Maiken Bing Paulsen

87 Amalie Leth-Nissen

88 Paz Marfa Sans

89 Linnea Johansson

90 Aline Krauter

91 Louise Duncan

92 Lea Anne Bramwell

93 Yuri Onishi

94 Alessandra Fanali

13: Career Top 20

95 Linda Wessberg

15: #61-80 Order of Merit

96 Laura Fuenfstueck

97 Anais Meyssonnier

98 Marianne Skarpnord

99 Vani Kapoor

100 Anne Van Dam

101 Amandeep Drall

102 Luna Sobron Galmes

103 Smilla Tarning Soenderby

104 Jenny Haglund

105 Anne-Lise Caudal

106 Becky Morgan WAL

107 Maria Hernandez

108 Noora Komulainen

15: #61-80 Order of Merit

Nobuhle Dlamini

Alexandra Swayne

Kristyna Napoleaova

Olivia Mehaffey

Marta Sanz Barrio

16: #21-50 Qualifying-School

Emie Peronnin

Linette Littau Durr

Wenyung Keh

Amy Taylor

Hanee Song

Ana Dawson

Gurleen Kaur

Renate Grimstad

Vanessa Knecht

Sara Kjellker

Elena Colombo

Benyapa Niphatsophon

Seher Atwal

Yvie Chaucheprat

Billie-jo Smith

Teresa Toscano

Niina Liias

Gudrun Bjorgvinsdottir

Clara Manzalini

Dolnapa Zukphokinvanich

Amy Boulden

April Angurasaranee

17: #81-110 Order of Merit

Charlotte Liautier

Helen Tamy Kreuzer

Stacy Lee Bregman

Elina Nummenpaa

Gabriella Then

Linda Osala

Elena Hualde

Camille Chevalier

Laura Gomez Ruiz

Lauren Taylor

Hazel Macgarvie

Camilla Lennarth

18: Career Money List

Florentyna Parker

Emma Cabrera Bello

Tvesa Malik

Leticia Ras

Katja Pogacar

Manon Gidali

Harang Lee

Pasqualle Coffa

Heather Macrae

Marta Martin

Rachael Goodall

Thalia Martin

Georgia Iziemgbe Oboh

Georgina Blackman

Marta Perez

Luiza Altmann

Emily Penttila

Luisa Gudert

Gabrielle Macdonald

Dulcie Sverdloff

Sarah Gee

Genevieve Ling

Emilie Alonso

Maho Hayakawa

Kristalle Blum

Katrina Gillum

Emily Toy

Sophie Keech

19: Remaining Final Qualifiers

Onkanok Soisuwan

Tina Mazarino

Dorthea Forbrigd

Julie Boysen Hillestad

Fatima Fernandez Cano

Alejandra Llaneza

Cara Gorlei

Nikki Hofstede

20: Pre-Qualifiers

Kirsty Mitchell

Samantha Giles

Charlotte Alran

Sandy Voss

Amanda Majsterek

