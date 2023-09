2023 BMW PGA Championship Sunday tee times and pairings explored

The third round of the BMW PGA Championship concluded with Ludvig Åberg maintaining his 36-hole lead, following a 6-under 66 on Saturday, September 16. Åberg now holds a two-stroke lead over Tommy Fleetwood and Connor Syme after completing 54 holes.

The final round of the BMW PGA Championship is set to commence at 3:10 am ET on Sunday, September 17. The first trio to tee off from Hole 9 will feature Andy Sullivan, Darius van Driel, and Mikael Lindberg.

Jason Scrivener and Adrian Otaegui will be the first pair to tee off from the first hole, beginning their round at 3:20 am ET. Simultaneously, Thorbjørn Olesen, Justin Rose, and Masahiro Kawamura will commence their final round from the ninth tee.

Here are the complete tee time details for the BMW PGA Championship, round 4:

Hole 9

3:10 am: Andy Sullivan, Darius Van Driel, Mikael Lindberg

3:20 am: Thorbjørn Olesen, Justin Rose, Masahiro Kawamura

3:30 am: Johannes Veerman, Danny Willett, Santiago Tarrio

3:40 am: Rafa Cabrera Bello, Robin Sciot-Siegrist, Daan Huizing

3:50 am: David Law, Louis De Jager, Marcel Schneider

4:00 am: Shubhankar Sharma, Aaron Cockerill, Tom McKibbin

4:10 am: Sebastian Söderberg, Robert Macintyre, Nicolas Colsaerts

4:20 am: Matt Wallace, Matthew Jordan, Luke Donald

4:30 am: Adri Arnaus, Sami Välimäki, Alex Fitzpatrick

4:40 am: Nicolai Højgaard, Jordan Smith, Kalle Samooja

4:50 am: Dan Bradbury, Daniel Brown, Jeremy Freiburgaus

5:00 am: Calum Hill, Hurly Long, Scott Jamieson

5:10 am: Ashun Wu, Oliver Wilson, Zander Lombard

Hole 1:

3:20 am: Jason Scrivener, Adrian Otaegui

3:30 am: Lukas Nemecz, Julien Brun

3:40 am: Rory McIlroy, Alexander Björk, Jorge Campillo

3:50 am: Matthew Baldwin, Matt Fitzpatrick, Pablo Larrazábal

4:00 am: Vincent Norrman, Yannik Paul, Tom Hoge

4:10 am: Adrian Meronk, Oliver Bekker, Joost Luiten

4:20 am: Hennie Du Plessis, Min Woo Lee, James Morrison

4:30 am: Richie Ramsay, Romain Langasque, Rasmus Højgaard

4:40 am: Adam Scott, Shane Lowry, Thomas Detry

4:50 am: Tom Kim, Rikuya Hoshino, Billy Horschel

5:00 am: Viktor Hovland, Sepp Straka, Marcus Helligkilde

5:10 am: Tyrrell Hatton, Nathan Kimsey, Jon Rahm

5:20 am: Aaron Rai, Ryan Fox, Callum Shinkwin

5:30 am: Tommy Fleetwood, Connor Syme, Ludvig Åberg

BMW PGA Championship leaderboard explored after Round 3

Rory McIlroy during the BMW PGA Championship - Day Three

Here's the complete leaderboard for the BMW PGA Championship after three rounds:

1. Ludvig Aberg: -16

T2. Connor Syme: -14

T2. Tommy Fleetwood: -14

T4. Callum Shinkwin: -13

T4. Ryan Fox: -13

T4. Aaron Rai: -13

7. Jon Rahm: -12

T8. Nathan Kimsey: -11

T8. Tyrrell Hatton: -11

T8. Sepp Straka: -11

T8. Marcus Helligkilde: -11

T12. Viktor Hovland: -10

T12. Billy Horschel: -10

T12. Rikuya Hoshino: -10

T12. Tom Kim: -10

T12. Thomas Detry: -10

T17. Hennie Du Plessis:-9

T17. Rasmus Højgaard: -9

T17. Adam Scott: -9

T17. Shane Lowry: -9

T17. Romain Langasque: -9

T17. Richie Ramsay: -9

T17. Min Woo Lee: -9

T17. James Morrison: -9

T25. Oliver Bekker: -8

T25. Joost Luiten: -8

T25. Adrian Meronk: -8

T28. Tom Hoge: -7

T28. Vincent Norrman: -7

T28. Yannik Paul: -7

T28. Pablo Larrazábal: -7

T28. Matt Fitzpatrick: -7

T28. Matthew Baldwin: -7

T28. Jorge Campillo: -7

T35. Rory McIlroy: -6

T35. Alexander Björk: -6

T35. Julien Brun: -6