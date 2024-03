2024 Blue Bay LPGA: Full field and player rankings explored

The 2024 Blue Bay LPGA event is scheduled to take place from March 7 to 10 at Jian Lake Blue Bay Golf Club. The tournament will feature a stellar field of 108 players. This Week's LPGA Tour event will be headlined by 14 of the top 50 golfers in the Rolex Women's World Golf Rankings.

After a hiatus of five years due to the COVID-19 pandemic, the Blue Bay LPGA makes a triumphant return to the golfing calendar. Last held in 2018, the tournament saw Gaby Lopez clinch victory. In its sixth edition, the 2024 event boasts a purse of $2.2 million.

The 2024 Blue Bay LPGA will feature the current world No.1 Lilia Vu, Celine Boutier, Minjee Lee, and Lydia Ko. The tournament will also feature defending champion Gaby Lopez and Japanese golfer Ayaka Furue.

Here are the top-ranked golfers who will tee off this week at the Blue Bay LPGA 2024:

1 Lilia Vu

3 Celine Boutier

4 Ruoning Yin

5 Minjee Lee

7 Lydia Ko

10 Xiyu Lin

15 Amy Yang

20 Ayaka Furue

33 Hye Jin Choi

35 Chanettee Wannasaen

42 Sei Young Kim

43 In Gee Chun

45 Min Byeol Kim

48 Gaby Lopez

2024 Blue Bay LPGA full field

Here is the full field of the 2024 Blue Bay LPGA:

Li Lu

Muni He

Ruixin Liu

Shuying Li

Miranda Wang

Michelle Zhang

Xiang Sui

Weiwei Zhang

Lei Ye

Yue Ren

Zixuan Wang (a)

Yuai Ji

Yanhong Pan

Xinyu Cao

Yuli Shi

Danlin Cai

Jiaze Sun

Zixin Ni (a)

Tong An (a)

Zhimeng Zhao

Yijia Ren (a)

Lingling Tan

Shuangshuang Fan

Kaili Xiao (a)

Wenbo Liu

Sandra Gal

Yujie Liu (a)

Lucy Li

Iris Wang

Manlixiang Yang

Lilia Vu

Celine Boutier

Ruoning Yin

Minjee Lee

Xiyu Lin

Ayaka Furue

Jenny Shin

Hye-Jin Choi

Esther Henseleit

Yu Liu

Gaby Lopez

Linnea Strom

Anna Nordqvist

Sei Young Kim

Jasmine Suwannapura

Yuna Nishimura

Peiyun Chien

Chanettee Wannasaen

Sarah Schmelzel

Celine Borge

Albane Valenzuela

Daniela Darquea

Azahara Munoz

Eun Hee Ji

Lauren Coughlin

Mi Hyang Lee

Nanna Koerstz Madsen

Emily Kristine Pedersen

Narin An

Stephanie Meadow

Matilda Castren

Maude-Aimee Leblanc

In Gee Chun

Maria Fassi

Yan Liu

Yani Tseng

Olivia Cowan

Paula Creamer

Hee Young Park

Pernilla Lindberg

Lydia Ko

Moriya Jutanugarn

Paula Reto

Mone Inami

Gabriela Ruffels

Auston Kim

Agathe Laisne

Roberta Liti

Isabella Fierro

Kristen Gillman

Pavarisa Yoktuan

Hinako Shibuno

Wichanee Meechai

Haeji Kang

Bailey Tardy

Frida Kinhult

Gina Kim

Lindy Duncan

Karis Davidson

Arpichaya Yubol

Wei-Ling Hsu

Morgane Metraux

Daniela Holmqvist

Caroline Inglis

Robyn Choi

Mao Saigo

Gurleen Kaur

Polly Mack

Hyo Joon Jang

Yu Jin Sung

Laetitia Beck

Isi Gabsa

Savannah Grewal

Mary Liu

Xiaowen Yin

Liqi Zeng

Lauren Hartlage

Jennifer Song