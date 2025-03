2025 Ford Championship purse breakdown: How much each golfer earned from the $2.25 million pool?

The winner of the 2025 Ford Championship was decided in a thrilling manner with a sudden death playoff at the Whirlwind Golf Course's 18th hole in Arizona. Lilia Vu and Hyo Joo Kim battled it out on the par-4 hole, where the latter emerged victorious.

Ad

Hyo Joo Kim and Lilia Vu carded in a total 22 under par score each for the 2025 Ford Championship. While Vu settled for the solo second-place finish and earned $207,287 for her performance, the winner of the Ford Championship earned $337,500.

Emily Kristine Pedersen finished in last place, 74th, at the 2025 Ford Championship. She earned a cheque worth $4,312 for her finish.

Here's a look at the breakdown of the Ford Championship's $2.25 million purse prize:

Ad

Trending

Pos. Player Score Earnings 1 Hyo Joo Kim -22 $337,500 2 Lilia Vu -22 $207,287 3 Allisen Corpuz -21 $150,372 4 Jeeno Thitikul -20 $116,324 5 Lindy Duncan -19 $93,628 T6 Saki Baba -18 $58,674 T6 Mi Hyang Lee -18 $58,674 T6 Gaby Lopez -18 $58,674 T6 Yealimi Noh -18 $58,674 T6 Lydia Ko -18 $58,674 T11 Yahui Zhang -17 $41,138 T11 Charley Hull -17 $41,138 T13 A Lim Kim -16 $34,046 T13 Angel Yin -16 $34,046 T13 Stephanie Kyriacou -16 $34,046 T13 Nanna Koerstz Madsen -16 $34,046 T17 Hye-Jin Choi -15 $27,192 T17 Nasa Hataoka -15 $27,192 T17 Sarah Schmelzel -15 $27,192 T17 Haeran Ryu -15 $27,192 T17 Ayaka Furue -15 $27,192 T22 Nataliya Guseva -14 $22,539 T22 Sei Young Kim -14 $22,539 T22 Chisato Iwai -14 $22,539 T22 Ina Yoon -14 $22,539 T22 Nelly Korda -14 $22,539 T27 Brooke Henderson -13 $18,215 T27 Celine Boutier -13 $18,215 T27 Peiyun Chien -13 $18,215 T27 Pauline Roussin-Bouchard -13 $18,215 T27 Cassie Porter -13 $18,215 T27 Somi Lee -13 $18,215 T33 Elizabeth Szokol -12 $14,549 T33 Yu Liu -12 $14,549 T33 Weiwei Zhang -12 $14,549 T33 Gigi Stoll -12 $14,549 T33 Yuri Yoshida -12 $14,549 T38 Pajaree Anannarukarn -11 $11,595 T38 Savannah Grewal -11 $11,595 T38 Lexi Thompson -11 $11,595 T38 Ingrid Lindblad -11 $11,595 T38 Patty Tavatanakit -11 $11,595 T38 Jennifer Kupcho -11 $11,595 T44 Lauren Coughlin -10 $9,306 T44 Hannah Green -10 $9,306 T44 Esther Henseleit -10 $9,306 T44 Ashleigh Buhai -10 $9,306 T44 Akie Iwai -10 $9,306 49 Auston Kim -9 $8,284 T50 Mary Liu -8 $7,377 T50 Alexa Pano -8 $7,377 T50 Frida Kinhult -8 $7,377 T50 Kate Smith-Stroh -8 $7,377 T54 Bailey Tardy -7 $7,377 T54 Carlota Ciganda -7 $7,377 T56 Jasmine Suwannapura -6 $6,034 T56 Lauren Hartlage -6 $6,034 T56 Ruoning Yin -6 $6,034 T56 Amy Yang -6 $6,034 T56 Minami Katsu -6 $6,034 T56 Amanda Doherty -6 $6,034 T62 Sarah Kemp -5 $5,390 T62 Dewi Weber -5 $5,390 T64 Paula Reto -4 $5,050 T64 Hira Naveed -4 $5,050 T64 Dani Holmqvist -4 $5,050 T64 Madison Young -4 $5,050 T68 Jenny Shin -3 $4,653 T68 Azahara Munoz -3 $4,653 T68 Leona Maguire -3 $4,653 71 Moriya Jutanugarn -2 $4,483 72 In Gee Chun -1 $4,425 73 Julia Lopez Ramirez 2 $4,369 74 Emily Kristine Pedersen 3 $4,312

Ad

Hyo Joo Kim's 2025 Ford Championship Scorecards

Here's a look at Hyo Joo Kim's winning scorecards for all four tournament rounds of the 2025 Ford Championship (via LPGA Tour):

Round 1 (3 under par)

Hole 1 (par 4) - 5

Hole 2 (par 5) - 5

Hole 3 (par 3) - 3

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 3) - 3

Hole 7 (par 5) - 5

Hole 8 (par 4) - 4

Hole 9 (par 4) - 3

Hole 10 (par 3) - 3

Hole 11 (par 4) - 3

Hole 12 (par 5) - 4

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 4) - 4

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 4) - 4

Hole 17 (par 5) - 4

Hole 18 (par 4) - 4

Ad

Round 2 (6 under par)

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 5) - 5

Hole 3 (par 3) - 3

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 3) - 3

Hole 7 (par 5) - 4

Hole 8 (par 4) - 4

Hole 9 (par 4) - 5

Hole 10 (par 3) - 2

Hole 11 (par 4) - 4

Hole 12 (par 5) - 4

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 4) - 3

Hole 15 (par 3) - 2

Hole 16 (par 4) - 3

Hole 17 (par 5) - 4

Hole 18 (par 4) - 4

Round 3 (5 under par)

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 5) - 4

Hole 3 (par 3) - 3

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 3

Hole 6 (par 3) - 3

Hole 7 (par 5) - 5

Hole 8 (par 4) - 4

Hole 9 (par 4) - 4

Hole 10 (par 3) - 3

Hole 11 (par 4) - 4

Hole 12 (par 5) - 4

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 4) - 4

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 4) - 3

Hole 17 (par 5) - 4

Hole 18 (par 4) - 4

Ad

Round 4 (8 under par)

Hole 1 (par 4) - 3

Hole 2 (par 5) - 4

Hole 3 (par 3) - 3

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 3

Hole 6 (par 3) - 3

Hole 7 (par 5) - 4

Hole 8 (par 4) - 3

Hole 9 (par 4) - 4

Hole 10 (par 3) - 2

Hole 11 (par 4) - 3

Hole 12 (par 5) - 6

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 4) - 4

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 4) - 3

Hole 17 (par 5) - 4

Hole 18 (par 4) - 4

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback