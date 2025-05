2025 Ryder Cup rankings: A look at Team USA and Team Europe ahead of the competition at Bethpage Black Course

The 2025 Ryder Cup takes place from September 26 to 28 at the iconic Bethpage Black Course in New York. With a few months to go, both Team USA and Team Europe are finalizing their rosters.

Team Europe, led by captain Luke Donald, will look to defend their title following their win in Rome in 2023. On the other side, Keegan Bradley will lead Team USA as captain for the first time.

Each team will have six automatic qualifiers based on their standings, while the remaining six players will be chosen as captain’s picks. Currently, Scottie Scheffler leads the U.S. rankings, while Rory McIlroy is atop for Europe.

Here’s a look at how the current Ryder Cup rankings stand for both teams.

U.S Team Rankings

Scottie Scheffler Xander Schauffele Bryson DeChambeau Justin Thomas Collin Morikawa Russell Henley Harris English Maverick McNealy Andrew Novak Brian Harman J.J. Spaun Patrick Cantlay Daniel Berger Tony Finau Tom Hoge Lucas Glover Keegan Bradley Ben Griffin Wyndham Clark Billy Horschel Denny McCarthy Michael Kim Akshay Bhatia J.T. Poston Davis Riley Jacob Bridgeman Joe Highsmith Sam Burns Ryan Gerard Sam Stevens Patrick Reed Jordan Spieth Cameron Young Max Homa Davis Thompson Sahith Theegala Patrick Rodgers Jake Knapp Taylor Moore Eric Cole Bud Cauley Max Greyserman Brian Campbell Will Zalatoris Gary Woodland Chris Kirk Adam Schenk Austin Eckroat Alex Smalley Keith Mitchell Joel Dahmen Sam Ryder Lee Hodges Isaiah Salinda Danny Walker Matt McCarty Zach Johnson Kurt Kitayama Rickie Fowler Doug Ghim Max McGreevy Justin Lower Mark Hubbard Nate Lashley Beau Hossler Taylor Montgomery Ricky Castillo Nick Dunlap Patrick Fishburn Frankie Capan III Will Gordon Hayden Springer Brice Garnett Andrew Putnam Chan Kim Charley Hoffman Chandler Phillips Chad Ramey Dylan Wu Michael Thorbjornsen Matt Kuchar Bubba Watson Greyson Sigg Chris Gotterup Luke List Kevin Roy Jackson Suber David Lipsky Will Chandler Taylor Dickson Brooks Koepka Trey Mullinax Lanto Griffin Ben Kohles Mac Meissner Vince Whaley Zac Blair Ben Martin Quade Cummins Steven Fisk Trace Crowe Paul Peterson John Pak John Catlin Matt NeSmith Brendon Todd Carson Young Kevin Velo Kevin Streelman Peter Malnati Webb Simpson Brandt Snedeker Dustin Johnson Harry Higgs Cameron Champ William Mouw Braden Thornberry Patton Kizzire Jimmy Stanger Hayden Buckley Phil Mickelson Pierceson Coody Noah Goodwin Matthew Riedel Ross Steelman Wesley Bryan Ryan Moore Ryan Palmer Mason Andersen Tyler Duncan Charles Reiter Sean Crocker Tiger Woods Kevin Tway Norman Xiong Joseph Bramlett Brandon Wu Sam Bennett Robby Shelton Andy Ogletree James Hahn Chez Reavie Blades Brown Talor Gooch Neal Shipley Braden Shattuck Trevor Cone Jeremy Wells Anders Albertson Brandon Matthews Philip Knowles Ben Polland Nick Hardy Jonathan Byrd Kevin Chappell Kevin Kisner Scott Piercy Riley Lewis

Europe Team Rankings

Rory McIlroy Shane Lowry Rasmus Højgaard Tyrrell Hatton Sepp Straka Justin Rose Tommy Fleetwood Ludvig Åberg Thomas Detry Matt Wallace Niklas Norgaard Viktor Hovland Thorbjørn Olesen Laurie Canter Robert MacIntyre Aaron Rai Rasmus Neergaard-Petersen Jorge Campillo Jordan Smith Paul Waring Antoine Rozner John Parry Julien Guerrier Jon Rahm Marco Penge Nicolai Højgaard Dan Bradbury Matteo Manassero Angel Hidalgo Portillo Martin Couvra Daniel Brown Matthew Jordan Sam Bairstow Stephan Jaeger Tom McKibbin Sami Valimaki Joost Luiten Harry Hall Matt Fitzpatrick Jesper Svensson Francesco Laporta Alejandro Del Rey Richard Mansell Calum Hill Adrien Saddier Yannik Paul Marcus Armitage Ugo Coussaud Alfredo Garcia-Heredia Romain Langasque Eugenio Chacarra Ricardo Gouveia Brandon Robinson Thompson Guido Migliozzi Alex Fitzpatrick Nicolas Colsaerts Marcus Kinhult Jeff Winther Grant Forrest Ivan Cantero Gutierrez Joseph Dean Andy Sullivan Jeong Weon Ko Matti Schmid Todd Clements Matthieu Pavon Andrea Pavan Ewen Ferguson Matthew Baldwin Richie Ramsay Nacho Elvira Pablo Larrazabal Connor Syme Freddy Schott Sebastian Soderberg Tom Vaillant Angel Ayora Kristoffer Reitan Marcel Schneider Victor Perez Scott Jamieson Jens Dantorp Matthew Southgate Darius Van Driel Andrew Johnston Alex Noren David Puig Edoardo Molinari Danny Willett Jacob Skov Olesen Seamus Power Frederic LaCroix Marcel Siem Andrew Wilson Oliver Lindell Max Kieffer Tapio Pulkkanen Bernd Wiesberger Manuel Elvira David Law David Ravetto Eddie Pepperell Dale Whitnell Ben Schmidt Nicolai Von Dellingshausen Niklas Lemke Joel Girrbach Andreas Halvorsen Cedric Gugler Alexander Björk Jens Fahrbring Joshua Berry Benjamin Hebert Nathan Kimsey Jannik De Bruyn Padraig Harrington Simon Forsström Max Rottluff Jamie Rutherford Filippo Celli Ross Fisher Oliver Wilson Joel Moscatel Nachsh Gregorio De Leo Lukas Nemecz Jack Senior Hamish Brown Joakim Lagergren Callum Tarren Sebastian Garcia Rodriguez Matthias Schwab Adrien Dumont de Chassart Rafa Cabrera Bello Callum Shinkwin Jonas Blixt Adri Arnaus Henrik Norlander Alexander Knappe Vincent Norrman Clément Sordet Conor Purcell Teddy Tetak James Morrison Daan Huizing Francesco Molinari Adrian Meronk Luke Donald Hurly Long Santiago Tarrio Lucas Bjerregaard Alexander Levy Bjorn Akesson Mike Lorenzo-Vera Will Enefer Mikael Lindberg Pierre Pineau Matthis Besard Renato Paratore Stephen Gallacher Chris Wood Søren Kjeldsen Sebastian Friedrichsen Christofer Blomstrand Stuart Manley Alexander Frances Jamie Donaldson Daniel Gavins Pedro Figueiredo Sergio Garcia Jack Davidson Gary Hurley Rhys Enoch Tiger Christensen Maximilian Steinlechner Filip Mruzek Kristian Johannessen Sam Hutsby Mikko Korhonen Ronan Kleu Lucas Vacarisas Jonathan Goth-Rasmussen Jean Bekirian Lorenzo Scalise Nick Bachem Albert Boneta Daniel Young Grégory Havret Grégory Bourdy Romain Wattel Felix Mory Bastien Amat Alvaro Quiros Soren Broholt Lind Julien Brun Garrick Porteous Martin Laird Chris Paisley Max Kennedy Robert Karlsson

