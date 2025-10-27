  • home icon
Bank of Utah Championship 2025 payout breakdown: How much did each golfer win from the $6M purse?

By Shobhit Kukreti
Modified Oct 27, 2025 00:41 GMT
Michael Brennan wins the Bank Of Utah Championship 2025 (Image Source: Getty)

Michael Brennan fired a 5-under 66 to claim the Bank of Utah Championship 2025. The 23-year-old emerging golfer finished at 22-under to post a four-shot win over Rico Hoey.

The purse size for the Bank of Utah Championship 2025 was $6 million, and Brennan bagged $1,080,000 as the winner's share. Besides, he also secured a PGA Tour card through the 2027 season and will now not have to go through the Korn Ferry Tour next year.

Bank of Utah Championship 2025 payout explored

Rico Hoey at the Bank Of Utah Championship 2025 (Image Source: Getty)

Here's a look at the payout for the Bank of Utah Championship 2025:

  • 1. Michael Brennan - $1,080,000
  • 2. Rico Hoey - $654,000
  • T3. David Ford - $260,250
  • T3. Thorbjørn Olesen - $260,250
  • T3. Ben Silverman - $260,250
  • T3. Justin Lower - $260,250
  • T3. Pierceson Coody - $260,250
  • T3. Matt McCarty - $260,250
  • T9. Brandt Snedeker - $169,500
  • T9. Max Homa - $169,500
  • T11. Max McGreevy - $133,500
  • T11. Billy Horschel - $133,500
  • T11. Stephan Jaeger - $133,500
  • T11. Kris Ventura - $133,500
  • T15. Greyson Sigg - $97,500
  • T15. Kurt Kitayama - $97,500
  • T15. Jackson Suber - $97,500
  • T15. Jesper Svensson - $97,500
  • T15. Kevin Yu - $97,500
  • T20. Ben Kohles - $63,214
  • T20. Braden Thornberry - $63,214
  • T20. Ryan Gerard - $63,214
  • T20. Zac Blair - $63,214
  • T20. Doc Redman - $63,214
  • T20. Jason Day - $63,214
  • T20. Hayden Springer - $63,214
  • T27. Sahith Theegala - $42,000
  • T27. Patrick Rodgers - $42,000
  • T27. Mac Meissner - $42,000
  • T27. Hayden Buckley - $42,000
  • T27. Austin Cook - $42,000
  • T27. Sebastian Moss - $42,000
  • T33. David Lipsky - $33,450
  • T33. Chad Ramey - $33,450
  • T33. Takumi Kanaya - $33,450
  • T33. Patton Kizzire - $33,450
  • T37. Owen Stamper - $27,300
  • T37. Michael Thorbjornsen - $27,300
  • T37. Harrison Endycott - $27,300
  • T37. Vince Whaley - $27,300
  • T37. Kevin Velo - $27,300
  • T42. Tim Widing - $21,300
  • T42. Tom Hoge - $21,300
  • T42. Christiaan Bezuidenhout - $21,300
  • T42. Francesco Molinari - $21,300
  • T42. Isaiah Salinda - $21,300
  • T47. Adam Schenk - $16,440
  • T47. Victor Perez - $16,440
  • T47. Cameron Champ - $16,440
  • T47. Trevor Cone - $16,440
  • T51. Kaito Onishi - $14,508
  • T51. Jeremy Paul - $14,508
  • T51. Trey Mullinax - $14,508
  • T51. Paul Peterson - $14,508
  • T51. Sam Ryder - $14,508
  • T56. Luke Clanton - $13,860
  • T56. Connor Howe - $13,860
  • T56. Adam Svensson - $13,860
  • 59. Seamus Power - $13,620
  • 60. Kevin Roy - $13,500
  • T61. Danny Walker - $13,320
  • T61. Quade Cummins - $13,320
  • T63. Doug Ghim - $13,080
  • T63. Taylor Moore - $13,080
  • 65. Frankie Capan III - $12,900
  • 66. Karl Vilips - $12,780
  • 67. Harry Higgs - $12,660
Shobhit Kukreti

Shobhit is one of Sportskeeda’s most seasoned golf journalists, having already authored 3600+ articles and received nearly 5.7 million reads. Prior to his current role, he worked with the Asiana Times after completing his MSc in Geology, giving him a solid foundation in understanding the terrain, variety and challenges posed by various golf courses.

He is a keen follower of the sport and keeps himself updated about the latest trends, news and updates via social media and various news platforms. Shobhit is also methodical about accuracy, going through multiple articles from leading media houses and reputed sources before writing his own. Simultaneously, he specializes in writing reader-friendly content that conveys the necessary information in simple language.

Shobhit was a fan of Tiger Woods growing up, but of late, Nelly Korda, Scottie Scheffler and Ludvig Aberg have caught his attention.

He likes to spend his downtime singing and writing, while he is also an avid watcher of cricket and tennis.

