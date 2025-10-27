Bank of Utah Championship 2025 payout breakdown: How much did each golfer win from the $6M purse?

Michael Brennan fired a 5-under 66 to claim the Bank of Utah Championship 2025. The 23-year-old emerging golfer finished at 22-under to post a four-shot win over Rico Hoey.
The purse size for the Bank of Utah Championship 2025 was $6 million, and Brennan bagged $1,080,000 as the winner's share. Besides, he also secured a PGA Tour card through the 2027 season and will now not have to go through the Korn Ferry Tour next year.
Bank of Utah Championship 2025 payout explored
Here's a look at the payout for the Bank of Utah Championship 2025:
- 1. Michael Brennan - $1,080,000
- 2. Rico Hoey - $654,000
- T3. David Ford - $260,250
- T3. Thorbjørn Olesen - $260,250
- T3. Ben Silverman - $260,250
- T3. Justin Lower - $260,250
- T3. Pierceson Coody - $260,250
- T3. Matt McCarty - $260,250
- T9. Brandt Snedeker - $169,500
- T9. Max Homa - $169,500
- T11. Max McGreevy - $133,500
- T11. Billy Horschel - $133,500
- T11. Stephan Jaeger - $133,500
- T11. Kris Ventura - $133,500
- T15. Greyson Sigg - $97,500
- T15. Kurt Kitayama - $97,500
- T15. Jackson Suber - $97,500
- T15. Jesper Svensson - $97,500
- T15. Kevin Yu - $97,500
- T20. Ben Kohles - $63,214
- T20. Braden Thornberry - $63,214
- T20. Ryan Gerard - $63,214
- T20. Zac Blair - $63,214
- T20. Doc Redman - $63,214
- T20. Jason Day - $63,214
- T20. Hayden Springer - $63,214
- T27. Sahith Theegala - $42,000
- T27. Patrick Rodgers - $42,000
- T27. Mac Meissner - $42,000
- T27. Hayden Buckley - $42,000
- T27. Austin Cook - $42,000
- T27. Sebastian Moss - $42,000
- T33. David Lipsky - $33,450
- T33. Chad Ramey - $33,450
- T33. Takumi Kanaya - $33,450
- T33. Patton Kizzire - $33,450
- T37. Owen Stamper - $27,300
- T37. Michael Thorbjornsen - $27,300
- T37. Harrison Endycott - $27,300
- T37. Vince Whaley - $27,300
- T37. Kevin Velo - $27,300
- T42. Tim Widing - $21,300
- T42. Tom Hoge - $21,300
- T42. Christiaan Bezuidenhout - $21,300
- T42. Francesco Molinari - $21,300
- T42. Isaiah Salinda - $21,300
- T47. Adam Schenk - $16,440
- T47. Victor Perez - $16,440
- T47. Cameron Champ - $16,440
- T47. Trevor Cone - $16,440
- T51. Kaito Onishi - $14,508
- T51. Jeremy Paul - $14,508
- T51. Trey Mullinax - $14,508
- T51. Paul Peterson - $14,508
- T51. Sam Ryder - $14,508
- T56. Luke Clanton - $13,860
- T56. Connor Howe - $13,860
- T56. Adam Svensson - $13,860
- 59. Seamus Power - $13,620
- 60. Kevin Roy - $13,500
- T61. Danny Walker - $13,320
- T61. Quade Cummins - $13,320
- T63. Doug Ghim - $13,080
- T63. Taylor Moore - $13,080
- 65. Frankie Capan III - $12,900
- 66. Karl Vilips - $12,780
- 67. Harry Higgs - $12,660
Edited by Shobhit Kukreti