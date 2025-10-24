Bank of Utah Championship 2025 Round 2 tee times and pairings explored

The first round of the Bank of Utah Championship 2025 couldn’t be completed on Thursday, October 23 due to darkness. Thirty-eight players will finish their round on Friday, October 24 ahead of the second round.
The second day’s action at the Bank of Utah Championship will begin at 8 a.m. MT, with the second round starting 15 minutes later. In the revised tee times, Chad Ramey, Dylan Wu, and Danny Walker will begin from the first tee, while Martin Laird, Ryo Hisatsune, and Kris Ventura will tee off from the tenth.
Bank of Utah Championship 2025, Round 2 tee times explored
Here's a look at the tee time details for the Bank of Utah Championship 2025, Round 2 (all times MT):
Hole 1
- 8:15 AM: Chad Ramey, Dylan Wu, Danny Walker
- 8:26 AM: Patrick Rodgers, Ricky Castillo
- 8:37 AM: Trey Mullinax, Adam Hadwin, Henrik Norlander
- 8:48 AM: Joe Highsmith, Brice Garnett, Taylor Moore
- 8:59 AM: Patton Kizzire, Nick Dunlap, Francesco Molinari
- 9:10 AM: Rafael Campos, Matt Wallace, Tom Hoge
- 9:21 AM: Joel Dahmen, James Hahn, Zac Blair
- 9:32 AM: Noah Goodwin, Thomas Rosenmueller, Owen Stamper
- 9:43 AM: Taylor Dickson, Braden Thornberry, Tommy Sharp
- 9:54 AM: Pierceson Coody, Luke Clanton, Michael Brennan
- 10:05 AM: Takumi Kanaya, John Pak, David Liechty (a)
- 12:55 PM: Hayden Buckley, Rico Hoey, Thorbjørn Olesen
- 1:06 PM: Andrew Putnam, Justin Lower, Chandler Phillips
- 1:17 PM: Scott Piercy, Ben Kohles, Kevin Roy
- 1:28 PM: Steven Fisk, Sahith Theegala, Jason Day
- 1:39 PM: Ryan Gerard, Aldrich Potgieter, Michael Thorbjornsen
- 1:50 PM: Davis Thompson, Stephan Jaeger, Brandt Snedeker
- 2:01 PM: Carson Young, Mac Meissner, Ben Silverman
- 2:12 PM: Alex Smalley, Harry Higgs, Victor Perez
- 2:23 PM: Frankie Capan III, Anders Albertson, Tim Widing
- 2:34 PM: Will Chandler, Philip Knowles, Sebastian Moss
- 2:45 PM: Antoine Rozner, David Ford, Gavin Cohen
Hole 10
- 8:15 AM: Martin Laird, Ryo Hisatsune, Kris Ventura
- 8:26 AM: Chesson Hadley, Doug Ghim, Jackson Suber
- 8:37 AM: Matt NeSmith, Chan Kim, Hayden Springer
- 8:48 AM: Maverick McNealy, Matt McCarty, Billy Horschel
- 8:59 AM: Kurt Kitayama, Max Homa, Alex Noren
- 9:10 AM: William Mouw, Kevin Yu, Nick Hardy
- 9:21 AM: Beau Hossler, Mark Hubbard, Joseph Bramlett
- 9:32 AM: Austin Cook, Kevin Streelman, Patrick Fishburn
- 9:43 AM: Trevor Cone, Matthew Riedel, Yi Cao
- 9:54 AM: Matteo Manassero, Kaito Onishi, Mason Andersen
- 10:05 AM: Taylor Montgomery, Norman Xiong, Preston Summerhays
- 12:55 PM: Ryan Palmer, Greyson Sigg, Isaiah Salinda
- 1:06 PM: Sam Ryder, Max McGreevy, Paul Peterson
- 1:17 PM: Will Gordon, Jesper Svensson, Doc Redman
- 1:28 PM: Adam Svensson, Adam Schenk, Christiaan Bezuidenhout
- 1:39 PM: Karl Vilips, Lee Hodges, Seamus Power
- 1:50 PM: Camilo Villegas, Luke List, Emiliano Grillo
- 2:01 PM: Ben Martin, David Lipsky, David Skinns
- 2:12 PM: Cameron Champ, Vince Whaley, Jeremy Paul
- 2:23 PM: Quade Cummins, Kevin Velo, Connor Howe
- 2:34 PM: Harrison Endycott, Vince Covello, Carson Lundell
- 2:45 PM: Cristobal Del Solar, Gordon Sargent, Kihei Akina (a)
Edited by Shobhit Kukreti