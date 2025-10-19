BMW Ladies Championship 2025 payout: How much did each golfer win from the $2.3M purse?

On Sunday, October 18, Sei Young Kim ended her five-year title drought by winning the BMW Ladies Championship 2025. The South Korean veteran fired a 3-under 69 in the final round to claim a dominant four-shot victory over Yealimi Noh and Nasa Hataoka.
The purse for the BMW Ladies Championship 2025 was $2.3 million and Kim earned $345,000 as the winner’s share. Nasa Hataoka took home $210,888 for her runner-up finish and Celine Boutier and A Lim Kim each bagged $135,665 for their T3 finish.
BMW Ladies Championship 2025 payout explored
Here’s the complete payout for the BMW Ladies Championship 2025:
- 1. Sei Young Kim: $345,000
- 2. Nasa Hataoka: $210,888
- T3. Celine Boutier: $135,665
- T3. A Lim Kim: $135,665
- T5. Hannah Green: $86,595
- T5. Yealimi Noh: $86,595
- T7. Lindy Duncan: $57,923
- T7. Hye-Jin Choi: $57,923
- T7. Narin An: $57,923
- T10. Hyo Joo Kim: $39,564
- T10. Somi Lee: $39,564
- T10. Minjee Lee: $39,564
- T10. Stephanie Kyriacou: $39,564
- T10. Rio Takeda: $39,564
- T10. Nanna Koerstz Madsen: $39,564
- T16. Andrea Lee: $30,097
- T16. Robyn Choi: $30,097
- T16. Brooke Matthews: $30,097
- T19. Jin Young Ko: $26,094
- T19. Gemma Dryburgh: $26,094
- T19. Saki Baba: $26,094
- T19. Brooke M. Henderson: $26,094
- T19. Soomin Oh (a): $0
- T24. Eun-Hee Ji: $21,261
- T24. Ina Yoon: $21,261
- T24. Miranda Wang: $21,261
- T24. Minami Katsu: $21,261
- T24. Maja Stark: $21,261
- T24. Lottie Woad: $21,261
- T24. Manon De Roey: $21,261
- T31. Jin Hee Im: $15,484
- T31. Weiwei Zhang: $15,484
- T31. Jennifer Kupcho: $15,484
- T31. Esther Henseleit: $15,484
- T31. Chisato Iwai: $15,484
- T31. Ashleigh Buhai: $15,484
- T31. Yan Liu: $15,484
- T31. Cassie Porter: $15,484
- T31. Linn Grant: $15,484
- T40. Allisen Corpuz: $11,546
- T40. Nataliya Guseva: $11,546
- T40. Auston Kim: $11,546
- T40. Lucy Li: $11,546
- T40. Miyu Yamashita: $11,546
- T45. Haeran Ryu: $9,641
- T45. Gaby Lopez: $9,641
- T45. Mi Hyang Lee: $9,641
- T45. Gurleen Kaur: $9,641
- 49. Sarah Schmelzel: $8,774
- 50. Lauren Coughlin: $8,428
- T51. Madelene Sagstrom: $7,851
- T51. Julia Lopez Ramirez: $7,851
- T51. Karis Davidson: $7,851
- T54. Chanettee Wannasaen: $7,274
- T54. Jenny Shin: $7,274
- T56. Kristen Gillman: $6,466
- T56. Grace Kim: $6,466
- T56. Pauline Roussin-Bouchard: $6,466
- T56. Leona Maguire: $6,466
- T56. Yuri Yoshida: $6,466
- T61. Lilia Vu: $5,658
- T61. Gabriela Ruffels: $5,658
- T61. Sung Hyun Park: $5,658
- T64. In Gee Chun: $5,311
- T64. Jeongeun Lee6: $5,311
- T64. Mary Liu: $5,311
- T67. Jenny Bae: $4,965
- T67. Carlota Ciganda: $4,965
- T67. Kumkang Park: $4,965
- T70. Jeongeun Lee5: $4,638
- T70. Paula Reto: $4,638
- T70. Chella Choi: $4,638
- 73. Benedetta Moresco: $4,502
- 74. Ilhee Lee: $4,445
- 75. Akie Iwai: $4,387
- 76. Ingrid Lindblad: $4,334
- 77. Esther Kwon (a): $0
- WDC. Haeji Kang: $4,280
Edited by Shobhit Kukreti