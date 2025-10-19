  • home icon
  • Golf
  • BMW Ladies Championship 2025 payout: How much did each golfer win from the $2.3M purse?

BMW Ladies Championship 2025 payout: How much did each golfer win from the $2.3M purse?

By Shobhit Kukreti
Modified Oct 19, 2025 08:07 GMT
BMW Ladies Championship 2025 - Final Round - Source: Getty
Sei Young Kim wins the BMW Ladies Championship 2025 (image Source: Getty)

On Sunday, October 18, Sei Young Kim ended her five-year title drought by winning the BMW Ladies Championship 2025. The South Korean veteran fired a 3-under 69 in the final round to claim a dominant four-shot victory over Yealimi Noh and Nasa Hataoka.

Ad

The purse for the BMW Ladies Championship 2025 was $2.3 million and Kim earned $345,000 as the winner’s share. Nasa Hataoka took home $210,888 for her runner-up finish and Celine Boutier and A Lim Kim each bagged $135,665 for their T3 finish.

BMW Ladies Championship 2025 payout explored

also-read-trending Trending
Nasa Hataoka finished runner-up at the BMW Ladies Championship 2025 (Image Source: Imagn)
Nasa Hataoka finished runner-up at the BMW Ladies Championship 2025 (Image Source: Imagn)

Here’s the complete payout for the BMW Ladies Championship 2025:

  • 1. Sei Young Kim: $345,000
  • 2. Nasa Hataoka: $210,888
  • T3. Celine Boutier: $135,665
  • T3. A Lim Kim: $135,665
  • T5. Hannah Green: $86,595
  • T5. Yealimi Noh: $86,595
  • T7. Lindy Duncan: $57,923
  • T7. Hye-Jin Choi: $57,923
  • T7. Narin An: $57,923
  • T10. Hyo Joo Kim: $39,564
  • T10. Somi Lee: $39,564
  • T10. Minjee Lee: $39,564
  • T10. Stephanie Kyriacou: $39,564
  • T10. Rio Takeda: $39,564
  • T10. Nanna Koerstz Madsen: $39,564
  • T16. Andrea Lee: $30,097
  • T16. Robyn Choi: $30,097
  • T16. Brooke Matthews: $30,097
  • T19. Jin Young Ko: $26,094
  • T19. Gemma Dryburgh: $26,094
  • T19. Saki Baba: $26,094
  • T19. Brooke M. Henderson: $26,094
  • T19. Soomin Oh (a): $0
  • T24. Eun-Hee Ji: $21,261
  • T24. Ina Yoon: $21,261
  • T24. Miranda Wang: $21,261
  • T24. Minami Katsu: $21,261
  • T24. Maja Stark: $21,261
  • T24. Lottie Woad: $21,261
  • T24. Manon De Roey: $21,261
  • T31. Jin Hee Im: $15,484
  • T31. Weiwei Zhang: $15,484
  • T31. Jennifer Kupcho: $15,484
  • T31. Esther Henseleit: $15,484
  • T31. Chisato Iwai: $15,484
  • T31. Ashleigh Buhai: $15,484
  • T31. Yan Liu: $15,484
  • T31. Cassie Porter: $15,484
  • T31. Linn Grant: $15,484
  • T40. Allisen Corpuz: $11,546
  • T40. Nataliya Guseva: $11,546
  • T40. Auston Kim: $11,546
  • T40. Lucy Li: $11,546
  • T40. Miyu Yamashita: $11,546
  • T45. Haeran Ryu: $9,641
  • T45. Gaby Lopez: $9,641
  • T45. Mi Hyang Lee: $9,641
  • T45. Gurleen Kaur: $9,641
  • 49. Sarah Schmelzel: $8,774
  • 50. Lauren Coughlin: $8,428
  • T51. Madelene Sagstrom: $7,851
  • T51. Julia Lopez Ramirez: $7,851
  • T51. Karis Davidson: $7,851
  • T54. Chanettee Wannasaen: $7,274
  • T54. Jenny Shin: $7,274
  • T56. Kristen Gillman: $6,466
  • T56. Grace Kim: $6,466
  • T56. Pauline Roussin-Bouchard: $6,466
  • T56. Leona Maguire: $6,466
  • T56. Yuri Yoshida: $6,466
  • T61. Lilia Vu: $5,658
  • T61. Gabriela Ruffels: $5,658
  • T61. Sung Hyun Park: $5,658
  • T64. In Gee Chun: $5,311
  • T64. Jeongeun Lee6: $5,311
  • T64. Mary Liu: $5,311
  • T67. Jenny Bae: $4,965
  • T67. Carlota Ciganda: $4,965
  • T67. Kumkang Park: $4,965
  • T70. Jeongeun Lee5: $4,638
  • T70. Paula Reto: $4,638
  • T70. Chella Choi: $4,638
  • 73. Benedetta Moresco: $4,502
  • 74. Ilhee Lee: $4,445
  • 75. Akie Iwai: $4,387
  • 76. Ingrid Lindblad: $4,334
  • 77. Esther Kwon (a): $0
  • WDC. Haeji Kang: $4,280
About the author
Shobhit Kukreti

Shobhit Kukreti

Shobhit is one of Sportskeeda’s most seasoned golf journalists, having already authored 3600+ articles and received nearly 5.7 million reads. Prior to his current role, he worked with the Asiana Times after completing his MSc in Geology, giving him a solid foundation in understanding the terrain, variety and challenges posed by various golf courses.

He is a keen follower of the sport and keeps himself updated about the latest trends, news and updates via social media and various news platforms. Shobhit is also methodical about accuracy, going through multiple articles from leading media houses and reputed sources before writing his own. Simultaneously, he specializes in writing reader-friendly content that conveys the necessary information in simple language.

Shobhit was a fan of Tiger Woods growing up, but of late, Nelly Korda, Scottie Scheffler and Ludvig Aberg have caught his attention.

He likes to spend his downtime singing and writing, while he is also an avid watcher of cricket and tennis.

Know More
Edited by Shobhit Kukreti
More from Sportskeeda
Fetching more content...
comments icon

What's your opinion?
Sportskeeda logo
Close menu
WWE
WWE
NBA
NBA
NFL
NFL
MMA
MMA
Tennis
Tennis
NHL
NHL
Golf
Golf
MLB
MLB
Soccer
Soccer
F1
F1
WNBA
WNBA
down arrow icon
More
Important Links
About Us
Write For Us
Policies
Grievance Redressal
Editorial Standards
Fact Check
Affiliate Program
Careers
CSR
Privacy Policy
Contact Us
bell-icon Manage notifications