Buick LPGA Shanghai 2025 prize money payout: How much did each golfer win from the $2.20M purse?

By Shobhit Kukreti
Modified Oct 12, 2025 09:39 GMT
Buick LPGA Shanghai 2025 - Final Round - Source: Getty
Jeeno Thitikul reacts after winning the Buick LPGA Shanghai 2025

On Sunday, October 12, Jeeno Thitikul beat Minami Katsu at the Buick LPGA Shanghai 2025 in the thrilling playoff. The World No. 1 golfer took 5 extra holes to claim her sixth win on the LPGA Tour.

The Buick LPGA Shanghai 2025 had a purse of $2.20 million and Jeeno Thitikul bagged $330,000 as a winner's share. Minami Katsu earned $202,195 for the runner-up finish, while Minjee Lee received $146,678 for the solo third finish.

Buick LPGA Shanghai 2025 payout explored

Minami Katsu finished runner-up at the Buick LPGA Shanghai 2025 (Image Source: Getty)
Minami Katsu finished runner-up at the Buick LPGA Shanghai 2025 (Image Source: Getty)

Here's a look at the final payout for the Buick LPGA Shanghai 20:

  • WIN. Jeeno Thitikul: $330,000
  • 2. Minami Katsu: $202,195
  • 3. Minjee Lee: $146,678
  • T4. Somi Lee: $93,173
  • T4. Jenny Bae: $93,173
  • T4. Miyu Yamashita: $93,173
  • T7. Lindy Duncan: $58,672
  • T7. Jenny Shin: $58,672
  • T7. Ying Xu (a): $0
  • 10. A Lim Kim: $49,262
  • T11. Arpichaya Yubol: $41,697
  • T11. Auston Kim: $41,697
  • T11. Hye-Jin Choi: $41,697
  • T11. Shiyuan Zhou (a): $0
  • T15. Carlota Ciganda: $34,169
  • T15. Nanna Koerstz Madsen: $34,169
  • T15. Sei Young Kim: $34,169
  • T18. Sarah Schmelzel: $28,229
  • T18. Nasa Hataoka: $28,229
  • T18. Gaby Lopez: $28,229
  • T18. Xiaowen Yin: $28,229
  • T22. Jin Hee Im: $24,133
  • T22. Jennifer Kupcho: $24,133
  • T22. Stephanie Kyriacou: $24,133
  • T22. Pauline Roussin-Bouchard: $24,133
  • T26. Ina Yoon: $19,982
  • T26. Ruoning Yin: $19,982
  • T26. Ruixin Liu: $19,982
  • T26. Yan Liu: $19,982
  • T26. Hira Naveed: $19,982
  • T26. Yuri Yoshida: $19,982
  • T32. Robyn Choi: $16,383
  • T32. Saki Baba: $16,383
  • T32. Paula Reto: $16,383
  • T32. Cassie Porter: $16,383
  • T36. Esther Henseleit: $13,893
  • T36. Lucy Li: $13,893
  • T36. Manon De Roey: $13,893
  • T36. Yu Liu: $13,893
  • T40. Kristen Gillman: $11,310
  • T40. Ashleigh Buhai: $11,310
  • T40. Rio Takeda: $11,310
  • T40. Ariya Jutanugarn: $11,310
  • T40. Emily Kristine Pedersen: $11,310
  • T40. Gurleen Kaur: $11,310
  • T40. Menghan Li (a): $0
  • T47. Allisen Corpuz: $9,409
  • T47. Mary Liu: $9,409
  • T47. Gemma Dryburgh: $9,409
  • T50. Patty Tavatanakit: $8,247
  • T50. Julia Lopez Ramirez: $8,247
  • T50. Lilia Vu: $8,247
  • T50. Yuai Ji: $8,247
  • T54. Wei-Ling Hsu: $7,306
  • T54. Narin An: $7,306
  • T54. Leona Maguire: $7,306
  • T57. Weiwei Zhang: $6,753
  • T57. Aditi Ashok: $6,753
  • T57. Yijia Ren (a): $0
  • T60. Haeji Kang: $6,310
  • T60. Nataliya Guseva: $6,310
  • T62. Brooke Matthews: $5,757
  • T62. Pajaree Anannarukarn: $5,757
  • T62. Shuying Li: $5,757
  • T65. Muni He: $5,259
  • T65. Miranda Wang: $5,259
  • T65. Albane Valenzuela: $5,259
  • T65. Gabriela Ruffels: $5,259
  • T69. Karis Davidson: $4,981
  • T69. Yujie Liu (a): $0
  • 71. Celine Borge: $4,871
  • T72. Benedetta Moresco: $4,705
  • T72. Zixuan Wang: $4,705
  • 74. Runzhi Pang: $4,539
  • 75. Yu Yuan Jiang (a): $0
  • T76. Sherman Santiwiwatthanaphong: $4,401
  • T76. Chih Yen Chang: $4,401
  • T78. Danielle Kang: $4,316
  • T78. Zining An (a): $0
  • 80. Angel Yin: $4,261
  • 81. Yahui Zhang: $4,206
  • WDC. Ilhee Lee: $4,156
Edited by Shobhit Kukreti
