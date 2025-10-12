Buick LPGA Shanghai 2025 prize money payout: How much did each golfer win from the $2.20M purse?

On Sunday, October 12, Jeeno Thitikul beat Minami Katsu at the Buick LPGA Shanghai 2025 in the thrilling playoff. The World No. 1 golfer took 5 extra holes to claim her sixth win on the LPGA Tour.
The Buick LPGA Shanghai 2025 had a purse of $2.20 million and Jeeno Thitikul bagged $330,000 as a winner's share. Minami Katsu earned $202,195 for the runner-up finish, while Minjee Lee received $146,678 for the solo third finish.
Buick LPGA Shanghai 2025 payout explored
Here's a look at the final payout for the Buick LPGA Shanghai 20:
- WIN. Jeeno Thitikul: $330,000
- 2. Minami Katsu: $202,195
- 3. Minjee Lee: $146,678
- T4. Somi Lee: $93,173
- T4. Jenny Bae: $93,173
- T4. Miyu Yamashita: $93,173
- T7. Lindy Duncan: $58,672
- T7. Jenny Shin: $58,672
- T7. Ying Xu (a): $0
- 10. A Lim Kim: $49,262
- T11. Arpichaya Yubol: $41,697
- T11. Auston Kim: $41,697
- T11. Hye-Jin Choi: $41,697
- T11. Shiyuan Zhou (a): $0
- T15. Carlota Ciganda: $34,169
- T15. Nanna Koerstz Madsen: $34,169
- T15. Sei Young Kim: $34,169
- T18. Sarah Schmelzel: $28,229
- T18. Nasa Hataoka: $28,229
- T18. Gaby Lopez: $28,229
- T18. Xiaowen Yin: $28,229
- T22. Jin Hee Im: $24,133
- T22. Jennifer Kupcho: $24,133
- T22. Stephanie Kyriacou: $24,133
- T22. Pauline Roussin-Bouchard: $24,133
- T26. Ina Yoon: $19,982
- T26. Ruoning Yin: $19,982
- T26. Ruixin Liu: $19,982
- T26. Yan Liu: $19,982
- T26. Hira Naveed: $19,982
- T26. Yuri Yoshida: $19,982
- T32. Robyn Choi: $16,383
- T32. Saki Baba: $16,383
- T32. Paula Reto: $16,383
- T32. Cassie Porter: $16,383
- T36. Esther Henseleit: $13,893
- T36. Lucy Li: $13,893
- T36. Manon De Roey: $13,893
- T36. Yu Liu: $13,893
- T40. Kristen Gillman: $11,310
- T40. Ashleigh Buhai: $11,310
- T40. Rio Takeda: $11,310
- T40. Ariya Jutanugarn: $11,310
- T40. Emily Kristine Pedersen: $11,310
- T40. Gurleen Kaur: $11,310
- T40. Menghan Li (a): $0
- T47. Allisen Corpuz: $9,409
- T47. Mary Liu: $9,409
- T47. Gemma Dryburgh: $9,409
- T50. Patty Tavatanakit: $8,247
- T50. Julia Lopez Ramirez: $8,247
- T50. Lilia Vu: $8,247
- T50. Yuai Ji: $8,247
- T54. Wei-Ling Hsu: $7,306
- T54. Narin An: $7,306
- T54. Leona Maguire: $7,306
- T57. Weiwei Zhang: $6,753
- T57. Aditi Ashok: $6,753
- T57. Yijia Ren (a): $0
- T60. Haeji Kang: $6,310
- T60. Nataliya Guseva: $6,310
- T62. Brooke Matthews: $5,757
- T62. Pajaree Anannarukarn: $5,757
- T62. Shuying Li: $5,757
- T65. Muni He: $5,259
- T65. Miranda Wang: $5,259
- T65. Albane Valenzuela: $5,259
- T65. Gabriela Ruffels: $5,259
- T69. Karis Davidson: $4,981
- T69. Yujie Liu (a): $0
- 71. Celine Borge: $4,871
- T72. Benedetta Moresco: $4,705
- T72. Zixuan Wang: $4,705
- 74. Runzhi Pang: $4,539
- 75. Yu Yuan Jiang (a): $0
- T76. Sherman Santiwiwatthanaphong: $4,401
- T76. Chih Yen Chang: $4,401
- T78. Danielle Kang: $4,316
- T78. Zining An (a): $0
- 80. Angel Yin: $4,261
- 81. Yahui Zhang: $4,206
- WDC. Ilhee Lee: $4,156
