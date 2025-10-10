Buick LPGA Shanghai 2025 Round 2 tee times and pairings explored 

By Shobhit Kukreti
Modified Oct 10, 2025 00:05 GMT
Buick LPGA Shanghai 2025 - Round One - Source: Getty
Sei Young Kim at the Buick LPGA Shanghai 2025 (Image Source: Getty)

Arpichaya Yubol took the early lead at the Buick LPGA Shanghai after carding 8-under 64 on Day 1. Following the first round, she held a one-shot lead over Jenny Bae, Jenny Shin, Jeeno Thitikul, Minjee Lee, and Ina Yoon.

The second round of the Buick LPGA Shanghai 2025 will begin on Thursday, October 9 at 7:30 pm ET with Narin An, Cassie Porter, and Sherman Santiwiwatthanaphong resuming from Tee 1. Karis Davidson, Miranda Wang, and Gemma Dryburgh will be the first threesome to tee off from the tenth hole.

Buick LPGA Shanghai 2025 Round 2 tee times explored

Arpichaya Yubol takes the lead at the Buick LPGA Shanghai 2025 (Image Source: Getty)
Arpichaya Yubol takes the lead at the Buick LPGA Shanghai 2025 (Image Source: Getty)

Here's a look at the tee time details for the Buick LPGA Shanghai 2025 Round 2

Hole 1

  • 7:30 pm: Narin An (KOR), Cassie Porter (AUS), Sherman Santiwiwatthanaphong (THA)
  • 7:41 pm: Muni He (CHN), Shiyuan Zhou (a) (CHN), Celine Borge (NOR)
  • 7:52 pm: Aditi Ashok (IND), Nataliya Guseva (UNA), Stephanie Kyriacou (AUS)
  • 8:03 pm: Hye-Jin Choi (KOR), Nanna Koerstz Madsen (DEN), Menghan Li (a) (CHN)
  • 8:14 pm: Minami Katsu (JPN), Yuai Ji (CHN), Lucy Li (USA)
  • 8:25 pm: Carlota Ciganda (ESP), Julia Lopez Ramirez (ESP), Ariya Jutanugarn (THA)
  • 8:36 pm: Mary Liu (CHN), Shuying Li (CHN), Rio Takeda (JPN)
  • 8:47 pm: Robyn Choi (AUS), Emily Kristine Pedersen (DEN), Gabriela Ruffels (AUS)
  • 8:58 pm: Ashleigh Buhai (RSA), Patty Tavatanakit (THA), Sei Young Kim (KOR)
  • 9:09 pm: Miyu Yamashita (JPN), Somi Lee (KOR), Pauline Roussin-Bouchard (FRA)
  • 9:20 pm: Lindy Duncan (USA), Ruixin Liu (CHN), Jin Hee Im (KOR)
  • 9:31 pm: Ying Xu (a) (CHN), Jennifer Kupcho (USA), Sarah Schmelzel (USA)
  • 9:42 pm: Ina Yoon (KOR), Jeeno Thitikul (THA), Minjee Lee (AUS)
  • 9:53 pm: Arpichaya Yubol (THA), Jenny Bae (USA), Jenny Shin (KOR)
Hole 10

  • 7:30 pm: Karis Davidson (AUS), Miranda Wang (CHN), Gemma Dryburgh (SCO)
  • 7:41 pm: Gurleen Kaur (USA), Auston Kim (USA), Hira Naveed (AUS)
  • 7:52 pm: Allisen Corpuz (USA), Saki Baba (JPN), Zixuan Wang (CHN)
  • 8:03 pm: Weiwei Zhang (CHN), Albane Valenzuela (SUI), Lilia Vu (USA)
  • 8:14 pm: Yu Liu (CHN), A Lim Kim (KOR), Ruoning Yin (CHN)
  • 8:25 pm: Leona Maguire (IRL), Gaby Lopez (MEX), Runzhi Pang (CHN)
  • 8:36 pm: Ilhee Lee (KOR), Haeji Kang (KOR), Yan Liu (CHN)
  • 8:47 pm: Wei-Ling Hsu (TPE), Zining An (a) (CHN), Nasa Hataoka (JPN)
  • 8:58 pm: Yuri Yoshida (JPN), Esther Henseleit (GER), Kristen Gillman (USA)
  • 9:09 pm: Yu Yuan Jiang (a) (CHN), Pajaree Anannarukarn (THA), Manon De Roey (BEL)
  • 9:20 pm: Chih Yen Chang (TPE), Paula Reto (RSA), Xiaowen Yin (CHN)
  • 9:31 pm: Yijia Ren (a) (CHN), Benedetta Moresco (ITA), Brooke Matthews (USA)
  • 9:42 pm: Yujie Liu (a) (CHN), Danielle Kang (USA)
  • 9:53 pm: Angel Yin (USA), Yahui Zhang (CHN)
