On Sunday, August 24, local favorite Brooke Henderson fired a 4-under 67 to win the CPKC Women's Open 2025. Following the final round, she aggregated at 15-under and posted a one-shot win over Minjee Lee.
The CPKC Women's Open 2025 was played for a purse of $2.75 million, and Henderson took $412,500 for her first LPGA win in two years. Minjee Lee, who fell just one stroke short, earned $252,744 for a runner-up finish.
CPKC Women's Open 2025 payouts explored
Here's a look at the payout for each player at the CPKC Women's Open 2025:
- WIN. Brooke M. Henderson: $412,500
- 2. Minjee Lee: $252,744
- 3. Mao Saigo: $183,348
- 4. Akie Iwai: $141,834
- T5. Lydia Ko: $103,782
- T5. Manon De Roey: $103,782
- T7. Megan Khang: $73,340
- T7. Jeeno Thitikul: $73,340
- 9. Gaby Lopez: $61,578
- T10. Patty Tavatanakit: $48,874
- T10. Nelly Korda: $48,874
- T10. Sei Young Kim: $48,874
- T10. Minami Katsu: $48,874
- T10. Jenny Bae: $48,874
- T15. Celine Borge: $36,254
- T15. Robyn Choi: $36,254
- T15. Somi Lee: $36,254
- T15. Rio Takeda: $36,254
- T15. Alexa Pano: $36,254
- T20. Maude-Aimee LeBlanc: $29,082
- T20. Benedetta Moresco: $29,082
- T20. Andrea Lee: $29,082
- T20. Linnea Strom: $29,082
- T20. Leona Maguire: $29,082
- T20. Aphrodite Deng (a): --
- T20. Jeongeun Lee5: $29,082
- T27. Peiyun Chien: $21,817
- T27. Jin Young Ko: $21,817
- T27. Esther Henseleit: $21,817
- T27. Saki Baba: $21,817
- T27. Yuna Nishimura: $21,817
- T27. Yuri Yoshida: $21,817
- T27. Pajaree Anannarukarn: $21,817
- T27. Grace Kim: $21,817
- T27. Yu Liu: $21,817
- T36. Jeongeun Lee6: $15,395
- T36. Jennifer Kupcho: $15,395
- T36. Hye-Jin Choi: $15,395
- T36. Monet Chun: $15,395
- T36. Kiara Romero (a): --
- T36. Chanettee Wannasaen: $15,395
- T36. Nasa Hataoka: $15,395
- T36. Ina Yoon: $15,395
- T36. Aditi Ashok: $15,395
- T45. Gemma Dryburgh: $12,223
- T45. Haeran Ryu: $12,223
- T45. Mi Hyang Lee: $12,223
- T48. Jasmine Suwannapura: $10,724
- T48. Yahui Zhang: $10,724
- T48. Caroline Masson: $10,724
- T48. Soo Bin Joo: $10,724
- T52. Frida Kinhult: $9,133
- T52. Gurleen Kaur: $9,133
- T52. Jodi Ewart Shadoff: $9,133
- T52. Pornanong Phatlum: $9,133
- T52. Ariya Jutanugarn: $9,133
- T57. Cassie Porter: $7,492
- T57. Amy Yang: $7,492
- T57. Nataliya Guseva: $7,492
- T57. In Gee Chun: $7,492
- T57. Maria Fassi: $7,492
- T57. Xiaowen Yin: $7,492
- T57. Yan Liu: $7,492
- T64. Angel Yin: $6,504
- T64. Mariel Galdiano: $6,504
- T64. Jin Hee Im: $6,504
- T67. Maja Stark: $6,089
- T67. Carla Bernat Escuder: $6,089
- T67. Lauren Hartlage: $6,089
- 70. Sung Hyun Park: $5,811
- T71. Gabriela Ruffels: $5,673
- T71. Katie Cranston (a): --
- T73. Caley McGinty: $5,501
- T73. Wichanee Meechai: $5,501
- T75. Olivia Cowan: $5,361
- T75. Stacy Lewis: $5,361
