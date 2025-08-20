  • home icon
  • Golf
  • LPGA Tour
  • CPKC Women's Open 2025 Round 1 tee times and pairings explored

CPKC Women's Open 2025 Round 1 tee times and pairings explored

By Shobhit Kukreti
Modified Aug 20, 2025 05:40 GMT
CPKC Women
CPKC Women's Open 2025(Image Source: Getty)

The CPKC Women's Open 2025 commences on Thursday, August 21, at Mississauga Golf and Country Club in Mississauga, Ontario. This is the first full-field LPGA Tour event since the AIG Women's Open 2025 and will comprise several big names in action.

Ad

The CPKC Women's Open 2025 opening round will begin on Thursday at 7 a.m. local time with players teeing off from split holes. Olivia Cowan, Ryann O'Toole, and Gabriela Ruffels are starting as the day's first group from the first tee. Simultaneously, the tenth tee will have Sofia Garcia, Celine Borge, and Jing Yan as the day's first group.

Reigning champion Lauren Coughlin will tee off at the CPKC Women's Open 2025 on Thursday at 8:17 a.m. local time alongside Lindy Duncan and Jenny Bae.

Ad
also-read-trending Trending

CPKC Women's Open 2025, Round 1 tee time details explored

Lauren Coughlin is the defending champion at the CPKC Women&#039;s Open (Image Source: Imagn)
Lauren Coughlin is the defending champion at the CPKC Women's Open (Image Source: Imagn)

Here's a look at the tee time details for the CPKC Women's Open 2025, Round 1 (all times local):

Ad

Hole 1

  • 7:00 am: Ryann O'Toole, Olivia Cowan, Gabriela Ruffels
  • 7:11 am: Nataliya Guseva, Morgane Metraux, Daniela Darquea
  • 7:22 am: Anna Davis (a), Savannah Grewal, Lucy Li
  • 7:33 am: Aphrodite Deng (a), Benedetta Moresco, Gurleen Kaur
  • 7:44 am: Nelly Korda, Hannah Green, Mao Saigo
  • 7:55 am: Maja Stark, Rio Takeda, Megan Khang
  • 8:06 am: Bailey Tardy, Haeran Ryu, Nanna Koerstz Madsen
  • 8:17 am: Lindy Duncan, Lauren Coughlin, Jenny Bae
  • 8:28 am: Carlota Ciganda, Jin Hee Im, Lexi Thompson
  • 8:39 am: Bianca Pagdanganan, Sophia Popov, Soomin Oh (a)
  • 8:50 am: Jaravee Boonchant, Azahara Munoz, Lauren Kim (a)
  • 9:01 am: Alena Sharp, Mariel Galdiano, Anna Huang
  • 9:12 am: Lauren Hartlage, Shauna Liu (a), Ashleigh Buhai
  • 12:10 pm: Xiaowen Yin, Madison Young, Arpichaya Yubol
  • 12:21 pm: Gemma Dryburgh, Jodi Ewart Shadoff, Kate Smith-Stroh
  • 12:32 pm: Soo Bin Joo, Tillie Claggett (a), Maude-Aimee Leblanc
  • 12:43 pm: In Gee Chun, Mary Liu, Yurang Li (a)
  • 12:54 pm: Miranda Wang, Chanettee Wannasaen, Amy Yang
  • 1:05 pm: Angel Yin, Auston Kim, Mi Hyang Lee
  • 1:16 pm: Pajaree Anannarukarn, Linnea Strom, Jasmine Suwannapura
  • 1:27 pm: Stacy Lewis, Leona Maguire, Madelene Sagstrom
  • 1:38 pm: A Lim Kim, Sei Young Kim, Jennifer Kupcho
  • 1:49 pm: Gigi Stoll, Fiona Xu, Weiwei Zhang
  • 2:00 pm: Kumkang Park, Pornanong Phatlum, Caroline Masson
  • 2:11 pm: Mirim Lee, Jeongeun Lee5, Yan Liu
  • 2:22 pm: Robyn Choi, Amanda Doherty, Clara Ding (a)
Ad

Hole 10

  • 7:15 am: Sofia Garcia, Celine Borge, Jing Yan
  • 7:26 am: Frida Kinhult, Adela Cernousek, Emily Kristine Pedersen
  • 7:37 am: Ina Yoon, Yu Liu, Hira Naveed
  • 7:48 am: Jeongeun Lee6, Michelle Xing (a), Jessica Porvasnik
  • 7:59 am: Moriya Jutanugarn, Allisen Corpuz, Grace Kim
  • 8:10 am: Ariya Jutanugarn, Nasa Hataoka, Jin Young Ko
  • 8:21 am: Lilia Vu, Cassie Porter, Gaby Lopez
  • 8:32 am: Hye-Jin Choi, Patty Tavatanakit, Yealimi Noh
  • 8:43 am: Linn Grant, Esther Henseleit, Andrea Lee
  • 8:54 am: Yuna Nishimura, Hyo Joon Jang, Vanessa Borovilos (a)
  • 9:05 am: Caley McGinty, Yahui Zhang, Joline Truong (a)
  • 9:16 am: Dewi Weber, Jiwon Jeon, Monet Chun
  • 9:27 am: Peiyun Chien, Maria Fassi, Kristen Gillman
  • 12:25 pm: Wichanee Meechai, Lauren Morris, Alexa Pano
  • 12:36 pm: Brittany Altomare, Aditi Ashok, Saki Baba
  • 12:47 pm: Hinako Shibuno, Jenny Shin, Kiara Romero (a)
  • 12:58 pm: Carla Bernat Escuder, Danielle Kang, Paula Reto
  • 1:09 pm: Brooke M. Henderson, Jeeno Thitikul, Lottie Woad
  • 1:20 pm: Chisato Iwai, Lydia Ko, Rose Zhang
  • 1:31 pm: Anna Nordqvist, Yuka Saso, Stephanie Kyriacou
  • 1:42 pm: Sarah Schmelzel, Minjee Lee, Somi Lee
  • 1:53 pm: Wei-Ling Hsu, Akie Iwai, Minami Katsu
  • 2:04 pm: Katie Cranston (a), Sung Hyun Park, Ruixin Liu
  • 2:15 pm: Manon De Roey, Ruihan Wang (a), Yuri Yoshida
  • 2:26 pm: Eun-Hee Ji, Haeji Kang, Aline Krauter
  • 2:37 pm: Julia Lopez Ramirez, Brianna Do, Celina Yeo (a)
About the author
Shobhit Kukreti

Shobhit Kukreti

Shobhit is one of Sportskeeda’s most seasoned golf journalists, having already authored 3600+ articles and received nearly 5.7 million reads. Prior to his current role, he worked with the Asiana Times after completing his MSc in Geology, giving him a solid foundation in understanding the terrain, variety and challenges posed by various golf courses.

He is a keen follower of the sport and keeps himself updated about the latest trends, news and updates via social media and various news platforms. Shobhit is also methodical about accuracy, going through multiple articles from leading media houses and reputed sources before writing his own. Simultaneously, he specializes in writing reader-friendly content that conveys the necessary information in simple language.

Shobhit was a fan of Tiger Woods growing up, but of late, Nelly Korda, Scottie Scheffler and Ludvig Aberg have caught his attention.

He likes to spend his downtime singing and writing, while he is also an avid watcher of cricket and tennis.

Know More

Quick Links

Edited by Shobhit Kukreti
More from Sportskeeda
Fetching more content...
comments icon

What's your opinion?
Sportskeeda logo
Close menu
WWE
WWE
NBA
NBA
NFL
NFL
MMA
MMA
Tennis
Tennis
NHL
NHL
Golf
Golf
MLB
MLB
Soccer
Soccer
F1
F1
WNBA
WNBA
down arrow icon
More
Important Links
About Us
Write For Us
Policies
Grievance Redressal
Editorial Standards
Fact Check
Affiliate Program
Careers
CSR
Privacy Policy
Contact Us
bell-icon Manage notifications