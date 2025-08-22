CPKC Women's Open 2025 Round 2 tee times and pairings explored

Following the first-round action at the CPKC Women's Open 2025, Akie Iwai took the early lead over the field. The Japanese star shot 7-under 64 to take a two-shot lead over Megan Khang, Jeeno Thitikul, and three others.
The second-day action at the CPKC Women's Open 2025 will begin on Friday, August 22, at 7 am ET, with Wichanee Meechai, Lauren Morris, and Alexa Pano teeing off from the first hole. Xiaowen Yin, Madison Young, and Arpichaya Yubol will be the first group to begin from the 11th tee and will tee off at 7:15 am ET.
Leader Akie Iwai will begin the second round of the CPKC Women's Open 2025 from the first hole at 8:28 am ET alongside Wei-Ling Hsu and Minami Katsu.
CPKC Women's Open 2025 tee times explored
Here's a look at the tee time details for the CPKC Women's Open 2025, Round 2 (all times ET):
Hole 1
- 7:00 am: Wichanee Meechai, Lauren Morris, Alexa Pano
- 7:11 am: Brittany Altomare, Aditi Ashok, Saki Baba
- 7:22 am: Hinako Shibuno, Jenny Shin, Kiara Romero (a)
- 7:33 am: Carla Bernat Escuder, Danielle Kang, Paula Reto
- 7:44 am: Brooke M. Henderson, Jeeno Thitikul, Lottie Woad
- 7:55 am: Chisato Iwai, Lydia Ko, Rose Zhang
- 8:06 am: Anna Nordqvist, Yuka Saso, Stephanie Kyriacou
- 8:17 am: Sarah Schmelzel, Minjee Lee, Somi Lee
- 8:28 am: Wei-Ling Hsu, Akie Iwai, Minami Katsu
- 8:39 am: Katie Cranston (a), Sung Hyun Park, Ruixin Liu
- 8:50 am: Manon De Roey, Ruihan Wang (a), Yuri Yoshida
- 9:01 am: Eun-Hee Ji, Haeji Kang, Aline Krauter
- 9:12 am: Julia Lopez Ramirez, Brianna Do, Celina Yeo (a)
- 12:10 pm: Sofia Garcia, Celine Borge, Ana Belac
- 12:21 pm: Frida Kinhult, Adela Cernousek, Emily Kristine Pedersen
- 12:32 pm: Ina Yoon, Yu Liu, Hira Naveed
- 12:43 pm: Jeongeun Lee6, Michelle Xing (a), Jessica Porvasnik
- 12:54 pm: Moriya Jutanugarn, Allisen Corpuz, Grace Kim
- 1:05 pm: Ariya Jutanugarn, Nasa Hataoka, Jin Young Ko
- 1:16 pm: Lilia Vu, Cassie Porter, Gaby Lopez
- 1:27 pm: Hye-Jin Choi, Patty Tavatanakit, Yealimi Noh
- 1:38 pm: Linn Grant, Esther Henseleit, Andrea Lee
- 1:49 pm: Yuna Nishimura, Hyo Joon Jang, Vanessa Borovilos (a)
- 2:00 pm: Caley McGinty, Yahui Zhang, Joline Truong (a)
- 2:11 pm: Dewi Weber, Jiwon Jeon, Monet Chun
- 2:22 pm: Peiyun Chien, Maria Fassi, Kristen Gillman
Hole 11
- 7:15 am: Xiaowen Yin, Madison Young, Arpichaya Yubol
- 7:26 am: Gemma Dryburgh, Jodi Ewart Shadoff, Kate Smith-Stroh
- 7:37 am: Soo Bin Joo, Tillie Claggett (a), Maude-Aimee Leblanc
- 7:48 am: In Gee Chun, Mary Liu, Yurang Li (a)
- 7:59 am: Miranda Wang, Chanettee Wannasaen, Amy Yang
- 8:10 am: Angel Yin, Auston Kim, Mi Hyang Lee
- 8:21 am: Pajaree Anannarukarn, Linnea Strom, Jasmine Suwannapura
- 8:32 am: Stacy Lewis, Leona Maguire, Madelene Sagstrom
- 8:43 am: A Lim Kim, Sei Young Kim, Jennifer Kupcho
- 8:54 am: Gigi Stoll, Polly Mack, Weiwei Zhang
- 9:05 am: Kumkang Park, Pornanong Phatlum, Caroline Masson
- 9:16 am: Mirim Lee, Jeongeun Lee5, Yan Liu
- 9:27 am: Robyn Choi, Amanda Doherty, Clara Ding (a)
- 12:25 pm: Ryann O'Toole, Olivia Cowan, Gabriela Ruffels
- 12:36 pm: Nataliya Guseva, Morgane Metraux, Daniela Darquea
- 12:47 pm: Anna Davis (a), Savannah Grewal, Lucy Li
- 12:58 pm: Aphrodite Deng (a), Benedetta Moresco, Gurleen Kaur
- 1:09 pm: Nelly Korda, Hannah Green, Mao Saigo
- 1:20 pm: Maja Stark, Rio Takeda, Megan Khang
- 1:31 pm: Bailey Tardy, Haeran Ryu, Nanna Koerstz Madsen
- 1:42 pm: Lindy Duncan, Lauren Coughlin, Jenny Bae
- 1:53 pm: Carlota Ciganda, Jin Hee Im, Lexi Thompson
- 2:04 pm: Bianca Pagdanganan, Sophia Popov, Soomin Oh (a)
- 2:15 pm: Jaravee Boonchant, Azahara Munoz, Lauren Kim (a)
- 2:26 pm: Alena Sharp, Mariel Galdiano, Anna Huang
- 2:37 pm: Lauren Hartlage, Shauna Liu (a), Ashleigh Buhai