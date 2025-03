Did Tiger Woods win the Seminole pro-member 2025? Final leaderboard explored

On Monday, March 3, Tiger Woods participated in the Seminole Pro-Member 2025. However, his performance in the exhibition was underwhelming, as he and Seth Waugh finished at 1-under 71. They tied for 54th on the gross leaderboard while scoring 67 to tie for 26th in the net results.

The Seminole Pro-Member 2025 took place on Monday at Seminole Golf Club in Juno Beach, Florida, featuring 94 pairs of popular golfers competing in the exhibition event. Using a better-ball format, the event was divided into "Gross" and "Net" titles.

Bill Davis and Billy Horschel fired an 8-under 64 to win the Gross title at the Seminole Pro-Member 2025, while Ryan Fox and Jimmy Dunne III claimed the Net title with an 11-under 61.

Among the other popular names at Seminole Pro-Member 2025, Rory McIlroy tied for 13th in the gross format while Nelly Korda finished at T54th.

Final leaderboard explored for the Seminole Pro-Member 2025

Here's a look at the final leaderboard for the Seminole Pro-Member 2025:

Gross Results

1. Bill Davis / Billy Horschel: 64

2. Jimmy Dunne III / Ryan Fox: 64

T3. Peter Pedersen / Kevin Kisner: 66

T3. Bret Baier / Ben An: 66

T3. David Novak / Collin Morikawa: 66

T3. Peter Broome / Corey Conners: 66

T3. Mike Walrath / Justin Thomas: 66

T8. Eugene Schatz / Chris Gotterup: 67

T8. Rob Manfred / Eric Cole: 67

T8. Terry McGuirk / Chris Kirk: 67

T8. Tom Lape / Jacob Bridgeman: 67

T8. Mark Loomis / Will Gordon: 67

T13. Gerry van Arkel / Justin Lower: 68

T13. John Bannon / Jhonattan Vegas: 68

T13. Kelly Miller / Webb Simpson: 68

T13. Bryan Morton / Jackson Suber: 68

T13. Greg Mondre / Nicolai Højgaard: 68

T13. Jarrett Kling / Christiaan Bezuidenhout: 68

T13. Shane Battier / Keegan Bradley: 68

T13. Gerry McIlroy / Rory McIlroy: 68

T13. Alan Fadel / Ernie Els: 68

T22. Bill Haugland / Nick Hardy: 69

T22. Gui Costin / Matt McCarty: 69

T22. Herb May / Karl Vilips: 69

T22. John Idol / Beau Hossler: 69

T22. Michael McBride / Ryan Gerard: 69

T22. Tom Brady / Matt Cahill: 69

T22. Mohammed Farooq / Rasmus Højgaard: 69

T22. Steve Lessing Jr. / Taylor Moore: 69

T22. Scott Mahoney / Brandt Snedeker: 69

T22. Jim Smith / Gene Sauers: 69

T22. Jimmy Kirchdorfer / Harry Hall: 69

T22. Tom Roush / Matthew Riedel: 69

T22. Mike McCoy / Zach Johnson: 69

T22. Stan Druckenmiller / Adam Scott: 69

T22. Scott Malpass / Nico Echavarria: 69

T22. Ed Garno / Richard S. Johnson: 69

T22. Brad Richards / Taylor Pendrith: 69

T22. Buddy Manicci / Rickie Fowler: 69

T40. John Powers / Lucas Glover: 70

T40. Gary Hendrickson / Billy Hurley III: 70

T40. Craig Johnson / Danny Willett: 70

T40. Nathaniel Crosby / Julian Perico: 70

T40. Paul Kaneb / Bill Haas: 70

T40. Joe Miller / Justin Leonard: 70

T40. Jerome Brown / Sungjae Im: 70

T40. Spider Miller / Doug Ghim: 70

T40. Jeff Smith / Bo Van Pelt: 70

T40. John Baer / Chad Ramey: 70

T40. Ed Herlihy / Shane Lowry: 70

T40. Andrew Biggadike / Luke Clanton: 70

T40. Brett Overman / Brian Campbell: 70

T40. Tommy Frist / Max Greyserman: 70

T54. Zirk Ziff / Alex Fitzpatrick: 71

T54. Steve Siegfried / Denny McCarthy: 71

T54. Seth Waugh / Tiger Woods: 71

T54. Brad Bradbeer / Ben Griffin: 71

T54. Brett Pickett / Austin Eckroat: 71

T54. Tom Frazier / Sam Ryder: 71

T54. Tom Gibane III / Ben Polland: 71

T54. Brooke Cooper / Camilo Villegas: 71

T54. John Waldron / Nelly Korda: 71

T54. John Carey / Patrick Fishburn: 71

T54. Vinny Giles / Gary Koch: 71

Net-Results

1. Jimmy Dunne III / Ryan Fox: 61

2. Peter Broome / Corey Conners: 62

T3. Bill Davis / Billy Horschel: 63

T3. Kelly Miller / Webb Simpson: 63

T5. Shane Battier / Keegan Bradley: 64

T5. Terry McGuirk / Chris Kirk: 64

T5. Mark Loomis / Will Gordon: 64

T8. Greg Mondre / Nicolai Højgaard: 65

T8. Alan Fadel / Ernie Els: 65

T8. David Novak / Collin Morikawa: 65

T8. Bret Baier / Ben An: 65

T8. Mike Walrath / Justin Thomas: 65

T8. Peter Pedersen / Kevin Kisner: 65

T8. Eugene Schatz / Chris Gotterup: 65

T8. Dick Sideworf / Jerry Pate: 65

T16. Tom Brady / Matt Cahill: 66

T16. Steve Lessing Jr. / Taylor Moore: 66

T16. Gerry van Arkel / Justin Lower: 66

T16. Rob Manfred / Eric Cole: 66

T16. Tommy Frist / Max Greyserman: 66

T16. Jarrett Kling / Christiaan Bezuidenhout: 66

T16. Tom Roush / Matthew Riedel: 66

T16. Tom Lape / Jacob Bridgeman: 66

T16. Alan Breed / Dani Holmqvist: 66

T26. John Bannon / Jhonattan Vegas: 67

T26. Seth Waugh / Tiger Woods: 67

T26. Steve Siegfried / Denny McCarthy: 67

T26. Craig Johnson / Danny Willett: 67

T26. Jerome Brown / Sungjae Im: 67

T26. John Powers / Lucas Glover: 67

T26. Ed Herlihy / Shane Lowry: 67

T26. Scott Mahoney / Brandt Snedeker: 67

T26. John Idol / Beau Hossler: 67

T26. Gui Costin / Matt McCarty: 67

T26. John Carey / Patrick Fishburn: 67

T26. Spider Miller / Doug Ghim: 67

T26. Paul Kaneb / Bill Haas: 67

