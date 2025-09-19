The first round of the FedEx Open de France concluded with Marcus Armitage taking the early lead. The Englishman carded 7-under 64 on Thursday, September 18, and had a two-shot lead over Min Woo Lee and Julien Guerrier.

The second day action of the FedEx Open de France will begin on Friday, September 19. Aaron Van Hauwe, Davis Bryant and Andrew Wilson will tee off from Hole 1 at 7:45 am local time, while Alexander Levy, Marcel Schneider and Jacob Skov Olesen begin from the tenth tee simultaneously.

Leader Daniel Brown is paired alongside Julien Guerrier and Keita Nakajima for round 2 of the FedEx Open de France. The trio will begin the Friday round at 8:50 am ET from the tenth tee.

FedEx Open de France Round 2 tee times explored

Min Woo Lee is off to a decent start at the FedEx Open de France 2025 (Image Source: Getty)

Here's a look at the tee time details for the FedEx Open de France, Round 2 (all times ET):

Hole 1

7:45 am: Aaron Van Hauwe, Davis Bryant, Andrew Wilson

7:55 am: Hamish Brown, Björn Åkesson, Troy Merritt

8:05 am: Alexander Knappe, Benjamin Hebert, Alexander George Frances

8:15 am: Manuel Elvira, Julien Quesne, Callum Shinkwin

8:25 am: Jordan Gumberg, Joel Girrbach, Jens Dantorp

8:35 am: Rafa Cabrera Bello, Gavin Green, Oihan Guillamondeguy

8:45 am: Matthew Southgate, Julien Sale, Thomas Aiken

8:55 am: Pablo Larrazábal, Ugo Malcor, Richie Ramsay

9:05 am: Jorge Campillo, Joost Luiten, Fabrizio Zanotti

9:15 am: Shubhankar Sharma, Fabian Lang, Matthew Baldwin

9:25 am: Adam Blomme, Lucas Bjerregaard, Deon Germishuys

9:35 am: Corey Shaun, Tadeas Tetak, Andreas Halvorsen

9:45 am: Mikael Lindberg, Danny List, Jean Bekirian

12:45 pm: Julien Brun, Ryan Van Velzen, Brandon Robinson Thompson

12:55 pm: Alex Fitzpatrick, Jayden Schaper, Adrian Meronk

1:05 pm: Marcel Siem, Clément Sordet, Michael Kim

1:15 pm: Ugo Coussaud, Niklas Norgaard, Joakim Lagergren

1:25 pm: Matthieu Pavon, Dan Bradbury, Daniel Hillier

1:35 pm: Martin Couvra, John Parry, Brooks Koepka

1:45 pm: Romain Langasque, Jordan Smith, Harry Hall

1:55 pm: Min Woo Lee, Grant Forrest, Angel Hidalgo

2:05 pm: Connor Syme, Guido Migliozzi, Nacho Elvira

2:15 pm: Jack Senior, Bernd Wiesberger, Adrian Otaegui

2:25 pm: Tom Vaillant, Wenyi Ding, Aaron Cockerill

2:35 pm: MK Kim, Daniel Gale, Ben Schmidt

2:45 pm: Gregorio De Leo, Jannik De Bruyn, Zihao Jin

Hole 10

7:50 am: Alexander Levy, Marcel Schneider, Jacob Skov Olesen

8:00 am: Richard Mansell, Eugenio Chacarra, Kazuma Kobori

8:10 am: Frederic Lacroix, Nicolai Von Dellingshausen, Elvis Smylie

8:20 am: Antoine Rozner, Jacques Kruyswijk, Kristoffer Reitan

8:30 am: Victor Perez, Laurie Canter, Corey Conners

8:40 am: Adrien Saddier, Thomas Detry, Ryan Fox

8:50 am: Julien Guerrier, Daniel Brown, Keita Nakajima

9:00 am: Angel Ayora, Johannes Veerman, Ewen Ferguson

9:10 am: Calum Hill, Dylan Naidoo, Joe Dean

9:20 am: Darius Van Driel, Sam Bairstow, Jeff Winther

9:30 am: Andy Sullivan, Francesco Laporta, David Ravetto

9:40 am: Richard Sterne, Brandon Wu, Justin Harding

9:50 am: Simon Forsström, David Micheluzzi, Alfredo Garcia-Heredia

12:50 pm: Niklas Lemke, Tapio Pulkkanen, Joshua Berry

1:00 pm: Veer Ahlawat, Conor Purcell, Masahiro Kawamura

1:10 pm: Martin Trainer, Pierre Pineau, Nicolas Colsaerts

1:20 pm: Ross Fisher, Wil Besseling, Bastien Amat

1:30 pm: Dan Erickson, Joel Moscatel, Callum Tarren

1:40 pm: Todd Clements, Darren Fichardt, Yannik Paul

1:50 pm: Chris Wood, Andrea Pavan, Dale Whitnell

2:00 pm: Noa Auch Roy, Clement Charmasson, Maximilian Kieffer

2:10 pm: Pablo Ereno, Kiradech Aphibarnrat, Zander Lombard

2:20 pm: Marcus Armitage, Scott Jamieson, Alexis Leray

2:30 pm: Casey Jarvis, Freddy Schott, Matthias Schwab

2:40 pm: Marcus Kinhult, Jeong Weon Ko, Ricardo Gouveia

2:50 pm: Nathan Kimsey, Robin Williams, Sam Hutsby

