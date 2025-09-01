  • home icon
  FM Championship 2025 payout: How much did each golfer win from the $4.1M purse?

By Shobhit Kukreti
Published Sep 01, 2025 00:41 GMT
FM Championship 2025

Miranda Wang fired a 2-under 70 in the final round of the FM Championship 2025 to claim her maiden LPGA Tour title. Following the 72 holes, she finished at 20-under to beat Jeeno Thitikul by a one-stroke margin.

The FM Championship 2025 had a purse size of $4.1 million, and Wang pocketed $615,000 as the winner’s share. Notably, this is the biggest paycheck of her professional career so far. World No. 1 Thitikul went home with $378,640 as the runner-up.

FM Championship 2025 payout explored

Here's a look at the payout for the FM Championship 2025:

  • 1. Miranda Wang: $615,000
  • 2. Jeeno Thitikul: $378,640
  • 3. Sei Young Kim: $274,677
  • 4. Andrea Lee: $212,484
  • T5. Jin Hee Im: $155,478
  • T5. Rose Zhang: $155,478
  • T7. Celine Borge: $91,041
  • T7. Nasa Hataoka: $91,041
  • T7. Kumkang Park: $91,041
  • T7. Caley McGinty: $91,041
  • T7. Hye-Jin Choi: $91,041
  • T7. Miyu Yamashita: $91,041
  • T13. Chisato Iwai: $65,921
  • T13. Ayaka Furue: $65,921
  • T15. Nanna Koerstz Madsen: $54,313
  • T15. Madelene Sagstrom: $54,313
  • T15. Brooke Matthews: $54,313
  • T15. Lottie Woad: $54,313
  • T15. Brooke M. Henderson: $54,313
  • T20. Allisen Corpuz: $45,192
  • T20. Minjee Lee: $45,192
  • T20. Jeongeun Lee6: $45,192
  • T20. Rio Takeda: $45,192
  • T24. Megan Khang: $38,869
  • T24. Akie Iwai: $38,869
  • T24. Lexi Thompson: $38,869
  • T24. A Lim Kim: $38,869
  • T28. Hannah Green: $33,220
  • T28. Jin Young Ko: $33,220
  • T28. Haeran Ryu: $33,220
  • T28. Julia Lopez Ramirez: $33,220
  • T32. Aditi Ashok: $28,814
  • T32. Mi Hyang Lee: $28,814
  • T32. Cassie Porter: $28,814
  • T35. Jenny Bae: $24,462
  • T35. Nelly Korda: $24,462
  • T35. Nataliya Guseva: $24,462
  • T35. Gemma Dryburgh: $24,462
  • T35. Ariya Jutanugarn: $24,462
  • T40. Jeongeun Lee5: $19,901
  • T40. Soo Bin Joo: $19,901
  • T40. Gaby Lopez: $19,901
  • T40. Saki Baba: $19,901
  • T40. Yu Liu: $19,901
  • T45. Madison Young: $15,521
  • T45. Azahara Munoz: $15,521
  • T45. Ina Yoon: $15,521
  • T45. Celine Boutier: $15,521
  • T45. Auston Kim: $15,521
  • T45. Jodi Ewart Shadoff: $15,521
  • T45. Mao Saigo: $15,521
  • T45. Gabriela Ruffels: $15,521
  • T53. Lauren Coughlin: $12,645
  • T53. Bianca Pagdanganan: $12,645
  • T53. Polly Mack: $12,645
  • T53. Minami Katsu: $12,645
  • T53. Megha Ganne (a): $0
  • T58. Weiwei Zhang: $10,543
  • T58. Jenny Shin: $10,543
  • T58. Yahui Zhang: $10,543
  • T58. Yan Liu: $10,543
  • T58. Muni He: $10,543
  • T58. Ingrid Lindblad: $10,543
  • T58. Wei-Ling Hsu: $10,543
  • T65. Linn Grant: $9,329
  • T65. Caroline Masson: $9,329
  • T65. Sung Hyun Park: $9,329
  • 68. Lauren Morris: $8,915
  • T69. Pornanong Phatlum: $8,354
  • T69. Mirim Lee: $8,354
  • T69. Angel Yin: $8,354
  • T69. Amanda Doherty: $8,354
  • T69. Gurleen Kaur: $8,354
  • 74. Dewi Weber: $7,980
