FM Championship 2025: Round 1 tee times and pairings explored

The FM Championship 2025 is all set to begin on Thursday, August 28, at the TPC Boston in Norton in Massachusetts. The 144-player field will feature some big names such as Jeeno Thitikul, Nelly Korda, and Minjee Lee in action.
The Thursday at the TPC Boston will tee off on Thursday at 7 am ET with Ssu-Chia Cheng, Jenny Shin, and Jiwon Jeon starting from Tee 1. Simultaneously, Pauline Roussin-Bouchard, Wichanee Meechai, and Cassie Porter will start the FM Championship from the tenth tee.
World No. 1 and this week's favorite Jeeno Thitikul will begin from the first hole at 1:21 pm ET alongside Lauren Coughlin and Hannah Green. Nelly Korda will start her week alongside Brooke M. Henderson and Minjee Lee from the tenth tee at 8:06 am ET.
Haeran Ryu is the defending champion at the FM Championship and is looking to win here back-to-back. The purse size has increased to $4.1 million, and the winner will receive $615K.
FM Championship 2025, Round 1 tee times explored
Here's a look at the tee time details for the FM Championship 2025, Round 1:
Hole 1
- 7:00 am: Ssu-Chia Cheng, Jenny Shin, Jiwon Jeon
- 7:11 am: Fiona Xu, Yu Liu, Muni He
- 7:22 am: Madison Young, Robyn Choi, Lucy Li
- 7:33 am: Auston Kim, Minami Katsu, Esther Henseleit
- 7:44 am: Somi Lee, Gaby Lopez, Patty Tavatanakit
- 7:55 am: Bailey Tardy, Nanna Koerstz Madsen, Stephanie Kyriacou
- 8:06 am: Grace Kim, Lilia Vu, Leona Maguire
- 8:17 am: Andrea Lee, Yealimi Noh, Sei Young Kim
- 8:28 am: Danielle Kang, Peiyun Chien, Kristen Gillman
- 8:39 am: Mariel Galdiano, Gurleen Kaur, Nataliya Guseva
- 8:50 am: Brooke Matthews, Aditi Ashok, Gemma Dryburgh
- 9:01 am: Jessica Porvasnik, Haeji Kang, Pornanong Phatlum
- 12:15 pm: Yuna Nishimura, Mirim Lee, Weiwei Zhang
- 12:26 pm: Emily Kristine Pedersen, Narin An, Eun-Hee Ji
- 12:37 pm: Brittany Lincicome, Julia Lopez Ramirez, Hyo Joon Jang
- 12:48 pm: Jenny Bae, Jasmine Suwannapura, Hye-Jin Choi
- 12:59 pm: Ayaka Furue, Carlota Ciganda, A Lim Kim
- 1:10 pm: Akie Iwai, Chisato Iwai, Haeran Ryu
- 1:21 pm: Lauren Coughlin, Jeeno Thitikul, Hannah Green
- 1:32 pm: Megan Khang, Ingrid Lindblad, Lexi Thompson
- 1:43 pm: Megha Ganne (a), Xiaowen Yin, Ina Yoon
- 1:54 pm: Ryann O'Toole, Kumkang Park, Sung Hyun Park
- 2:05 pm: Jeongeun Lee6, Mary Liu, Ruixin Liu
- 2:16 pm: Gabriela Ruffels, Gigi Stoll, Wei-Ling Hsu
Hole 10
- 7:00 am: Pauline Roussin-Bouchard, Wichanee Meechai, Cassie Porter
- 7:11 am: Yan Liu, Hinako Shibuno, Stephanie Meadow
- 7:22 am: Hira Naveed, Dewi Weber, Ilhee Lee
- 7:33 am: Anna Nordqvist, Linnea Strom, Lindy Duncan
- 7:44 am: Stacy Lewis, Mi Hyang Lee, Yuka Saso
- 7:55 am: Jin Young Ko, Rio Takeda, Nasa Hataoka
- 8:06 am: Nelly Korda, Brooke M. Henderson, Minjee Lee
- 8:17 am: Lottie Woad, Linn Grant, Rose Zhang
- 8:28 am: Arpichaya Yubol, Polly Mack, Paula Reto
- 8:39 am: Caley McGinty, Yuri Yoshida, Amelie Zalsman (a)
- 8:50 am: Frida Kinhult, Morgane Metraux, Lauren Morris
- 9:01 am: Perrine Delacour, Brianna Do, Amanda Doherty
- 12:15 pm: Savannah Grewal, Alexa Pano, Ashleigh Buhai
- 12:26 pm: Caroline Masson, Bianca Pagdanganan, Lauren Hartlage
- 12:37 pm: Yahui Zhang, Kate Smith-Stroh, Brittany Altomare
- 12:48 pm: Jin Hee Im, Mao Saigo, Allisen Corpuz
- 12:59 pm: Manon De Roey, Pajaree Anannarukarn, Miyu Yamashita
- 1:10 pm: Chanettee Wannasaen, Amy Yang, Celine Boutier
- 1:21 pm: Sarah Schmelzel, Madelene Sagstrom, Angel Yin
- 1:32 pm: Maja Stark, Ariya Jutanugarn, Jennifer Kupcho
- 1:43 pm: Soo Bin Joo, Elizabeth Szokol, Miranda Wang
- 1:54 pm: Caroline Inglis, Benedetta Moresco, Azahara Munoz
- 2:05 pm: Aline Krauter, Bronte Law, Jeongeun Lee5
- 2:16 pm: Saki Baba, Celine Borge, Jodi Ewart Shadoff