FM Championship 2025 round 2 tee times and pairings explored

Following the first round of the FM Championship 2025, Sei Young Kim, Jodi Ewart Shadoff, and Allisen Corpuz took the shared lead. The trio fired 7-under 65 on Day 1 at TPC Boston to take a one-shot lead over Miranda Wang.
The second round of the FM Championship will begin on Friday, August 29, at 7:00 AM ET, with Savannah Grewal, Alexa Pano, and Ashleigh Buhai teeing off from Hole 1. Simultaneously, Yuna Nishimura, Mirim Lee, and Weiwei Zhang will be in the first threesome from the tenth tee.
Nelly Korda, Brooke M. Henderson, and Minjee Lee are in the featured group for the second round of the FM Championship and will tee off at 1:21 pm ET from the first hole. Another big group featuring World No. 1 Jeeno Thitikul, Lauren Coughlin, and Hannah Green will begin at 8:06 am ET from the tenth tee.
FM Championship 2025 round 2 pairings explored
Here's a look at the tee time details for the FM Championship 2025, round 2 (all times ET):
Hole 1
- 7:00 AM: Savannah Grewal, Alexa Pano, Ashleigh Buhai
- 7:11 AM: Caroline Masson, Bianca Pagdanganan, Lauren Hartlage
- 7:22 AM: Yahui Zhang, Kate Smith-Stroh, Brittany Altomare
- 7:33 AM: Jin Hee Im, Mao Saigo, Allisen Corpuz
- 7:44 AM: Manon De Roey, Pajaree Anannarukarn, Miyu Yamashita
- 7:55 AM: Chanettee Wannasaen, Amy Yang, Celine Boutier
- 8:06 AM: Sarah Schmelzel, Madelene Sagstrom, Angel Yin
- 8:17 AM: Maja Stark, Ariya Jutanugarn, Jennifer Kupcho
- 8:28 AM: Soo Bin Joo, Elizabeth Szokol, Miranda Wang
- 8:39 AM: Caroline Inglis, Benedetta Moresco, Azahara Munoz
- 8:50 AM: Aline Krauter, Bronte Law, Jeongeun Lee5
- 9:01 AM: Saki Baba, Celine Borge, Jodi Ewart Shadoff
- 12:15 PM: Pauline Roussin-Bouchard, Wichanee Meechai, Cassie Porter
- 12:26 PM: Yan Liu, Hinako Shibuno, Stephanie Meadow
- 12:37 PM: Hira Naveed, Dewi Weber, Ilhee Lee
- 12:48 PM: Anna Nordqvist, Linnea Strom, Lindy Duncan
- 12:59 PM: Stacy Lewis, Mi Hyang Lee, Yuka Saso
- 1:10 PM: Jin Young Ko, Rio Takeda, Nasa Hataoka
- 1:21 PM: Nelly Korda, Brooke M. Henderson, Minjee Lee
- 1:32 PM: Lottie Woad, Linn Grant, Rose Zhang
- 1:43 PM: Arpichaya Yubol, Polly Mack, Paula Reto
- 1:54 PM: Caley McGinty, Yuri Yoshida, Amelie Zalsman (a)
- 2:05 PM: Frida Kinhult, Morgane Metraux, Lauren Morris
- 2:16 PM: Perrine Delacour, Brianna Do, Amanda Doherty
Hole 10
- 7:00 AM: Yuna Nishimura, Mirim Lee, Weiwei Zhang
- 7:11 AM: Emily Kristine Pedersen, Narin An, Eun-Hee Ji
- 7:22 AM: Brittany Lincicome, Julia Lopez Ramirez, Hyo Joon Jang
- 7:33 AM: Jenny Bae, Jasmine Suwannapura, Hye-Jin Choi
- 7:44 AM: Ayaka Furue, Carlota Ciganda, A Lim Kim
- 7:55 AM: Akie Iwai, Chisato Iwai, Haeran Ryu
- 8:06 AM: Lauren Coughlin, Jeeno Thitikul, Hannah Green
- 8:17 AM: Megan Khang, Ingrid Lindblad, Lexi Thompson
- 8:28 AM: Megha Ganne (a), Xiaowen Yin, Ina Yoon
- 8:39 AM: Ryann O'Toole, Kumkang Park, Sung Hyun Park
- 8:50 AM: Jeongeun Lee6, Mary Liu, Ruixin Liu
- 9:01 AM: Gabriela Ruffels, Gigi Stoll, Wei-Ling Hsu
- 12:15 PM: Ssu-Chia Cheng, Jenny Shin, Jiwon Jeon
- 12:26 PM: Fiona Xu, Yu Liu, Muni He
- 12:37 PM: Madison Young, Robyn Choi, Lucy Li
- 12:48 PM: Auston Kim, Minami Katsu, Esther Henseleit
- 12:59 PM: Somi Lee, Gaby Lopez, Patty Tavatanakit
- 1:10 PM: Bailey Tardy, Nanna Koerstz Madsen, Stephanie Kyriacou
- 1:21 PM: Grace Kim, Lilia Vu, Leona Maguire
- 1:32 PM: Andrea Lee, Yealimi Noh, Sei Young Kim
- 1:43 PM: Danielle Kang, Peiyun Chien, Kristen Gillman
- 1:54 PM: Mariel Galdiano, Gurleen Kaur, Nataliya Guseva
- 2:05 PM: Brooke Matthews, Aditi Ashok, Gemma Dryburgh
- 2:16 PM: Jessica Porvasnik, Haeji Kang, Pornanong Phatlum