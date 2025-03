Hero Indian Open 2025 purse breakdown: How much does each golfer earn from the €2.5 million pool?

On Sunday, March 30, Eugenio Chacarra posted a two-shot win over Keita Nakajima to lift the Hero Indian Open 2025. He carded a 1-under 71 to claim his maiden title on the DP World Tour.

The purse size of the Hero Indian Open 2025 was €2.5 million, and Eugenio Chacarra bagged €354,641.38 as the winner's share. Keita Nakajima received €229,473.83 for his solo runner-up finish.

The payout details for the DP World Tour's Hero Indian Open 2025

Keita Nakajima finished runner-up at the Hero Indian Open 2025 (Image Source: Getty)

Here's a look at the payout for the Hero Indian Open 2025:

1. Eugenio Chacarra - €354,641.38

- €354,641.38 2. Keita Nakajima - €229,473.83

3. Joost Luiten - €131,425.92

4. Jens Dantorp - €104,306.29

5. Adrien Saddier - €88,451.73

T6. Brandon Stone - €62,583.77

T6. Andreas Halvorsen - €62,583.77

T6. Joshua Berry - €62,583.77

9. Edoardo Molinari - €46,729.22

T10. Pablo Larrazábal - €40,053.61

T10. Andrea Pavan - €40,053.61

12. Matthew Jordan - €35,881.36

T13. Tapio Pulkkanen - €31,396.19

T13. Kiradech Aphibarnrat - €31,396.19

T13. Frederic Lacroix - €31,396.19

T13. Nathan Kimsey - €31,396.19

T17. Troy Merritt - €23,503.68

T17. Ewen Ferguson - €23,503.68

T17. Deon Germishuys - €23,503.68

T17. Veer Ahlawat - €23,503.68

T17. Ricardo Gouveia - €23,503.68

T17. Ugo Coussaud - €23,503.68

T17. Alex Fitzpatrick - €23,503.68

T17. Benjamin Hebert - €23,503.68

T17. Gaganjeet Bhullar - €23,503.68

T17. Angel Hidalgo - €23,503.68

T17. Brandon Robinson Thompson - €23,503.68

T17. Om Prakash Chouhan - €23,503.68

T29. Aaron Cockerill - €18,879.44

T29. John Parry - €18,879.44

T31. Casey Jarvis - €15,576.41

T31. Ajeetesh Sandhu - €15,576.41

T31. Martin Couvra - €15,576.41

T31. Kristoffer Reitan - €15,576.41

T31. Jorge Campillo - €15,576.41

T31. Jason Scrivener - €15,576.41

T31. Gavin Green - €15,576.41

T31. Jeff Winther - €15,576.41

T31. Jeong Weon Ko - €15,576.41

T40. David Ravetto - €12,725.37

T40. Todd Clements - €12,725.37

T40. Julien Guerrier - €12,725.37

T43. Jack Senior - €11,056.47

T43. Yannik Paul - €11,056.47

T43. Marcus Armitage - €11,056.47

T43. Shubhankar Sharma - €11,056.47

T43. Nicolas Colsaerts - €11,056.47

T48. Justin Harding - €9,178.95

T48. Marcus Kinhult - €9,178.95

T48. Calum Hill - €9,178.95

T48. Daniel Hillier - €9,178.95

T52. Angel Ayora - €7,927.28

T52. Wilco Nienaber - €7,927.28

T54. Shaurya Bhattacharya - €7,092.83

T54. Tom Vaillant - €7,092.83

T54. Oliver Lindell - €7,092.83

57. Dan Erickson - €6,675.60

T58. Fabrizio Zanotti - €6,362.68

T58. Ross Fisher - €6,362.68

T60. Shiv Kapur - €5,841.15

T60. Alexander Knappe - €5,841.15

T60. Kshitij Naveed Kaul - €5,841.15

63. Daniel Gale - €5,423.93

64. Sachin Baisoya - €5,215.31

65. Jairaj Singh Sandhu - €5,006.70

66. Saptak Talwar - €4,798.09

67. Aman Raj - €4,589.48

68. N Thangaraja - €4,380.86

