  • home icon
  • Golf
  • International Series Philippines 2025 prize money payout: How much did each golfer earn from the $2M purse?

International Series Philippines 2025 prize money payout: How much did each golfer earn from the $2M purse?

By Shobhit Kukreti
Modified Oct 26, 2025 10:10 GMT
International Series Philippines - Final Round - Source: Getty
Miguel Tabuena poses with the trophy at the International Series Philippines (Image Source: Getty)

On Sunday, October 26, local boy Miguel Tabuena claimed the International Series Philippines to win his biggest title at home. He shot a 7-under 65 in the final round to beat Kazuki Higa and Yosuke Asaji by three strokes.

Ad

The purse for the International Series Philippines 2025 was $2 million and Tabuena bagged $360,000 as the winner's share. Kazuki Higa and Yosuke Asaji shared $173,000 each for a joint runner-up finish.

International Series Philippines 2025 prize money payout explored

also-read-trending Trending
Kazuki Higa at the International Series Philippines (Image Source: Getty)
Kazuki Higa at the International Series Philippines (Image Source: Getty)

Here's a look at the prize money payout for the International Series Philippines 2025:

  • Winner. Miguel Tabuena - $360,000.00
  • T2. Kazuki Higa - $173,000.00
  • T2. Yosuke Asaji - $173,000.00
  • T4. Sarit Suwannarut - $91,000.00
  • T4. Sampson Zheng - $91,000.00
  • 6. Marc Leishman - $66,600.00
  • T7. Caleb Surratt - $53,000.00
  • T7. Gaganjeet Bhullar - $53,000.00
  • T9. Austen Truslow - $38,633.33
  • T9. Soomin Lee - $38,633.33
  • T9. Maximilian Rottluff - $38,633.33
  • T12. Charl Schwartzel - $30,566.67
  • T12. Chase Koepka - $30,566.67
  • T12. Rattanon Wannasrichan - $30,566.67
  • T15. Dustin Johnson - $25,900.00
  • T15. Poom Saksansin - $25,900.00
  • T15. Scott Vincent - $25,900.00
  • T15. Kevin Yuan - $25,900.00
  • 19. Charng-Tai Sudsom - $23,100.00
  • T20. Taichi Kho - $19,690.00
  • T20. Steve Lewton - $19,690.00
  • T20. Matthew Cheung - $19,690.00
  • T20. Charlie Lindh - $19,690.00
  • T20. Peter Uihlein - $19,690.00
  • T20. Patrick Reed - $19,690.00
  • T20. Suteepat Prateeptienchai - $19,690.00
  • T20. Justin Quiban - $19,690.00
  • T20. Jazz Janewattananond - $19,690.00
  • T20. Dean Burmester - $19,690.00
  • T30. Richard Bland - $15,433.33
  • T30. Angelo Que - $15,433.33
  • T30. Jin, Zihao - $15,433.33
  • T30. Pavit Tangkamolprasert - $15,433.33
  • T30. Danthai Boonma - $15,433.33
  • T30. Christian Banke - $15,433.33
  • T36. Lee, Chieh-po - $13,400.00
  • T36. George Kneiser - $13,400.00
  • T36. Karandeep Kochhar - $13,400.00
  • T36. Chonlatit Chuenboonngam - $13,400.00
  • T40. Shahriffuddin Ariffin - $11,516.67
  • T40. Jack Buchanan - $11,516.67
  • T40. Ekpharit Wu - $11,516.67
  • T40. Gunn Charoenkul - $11,516.67
  • T40. Ajeetesh Sandhu - $11,516.67
  • T40. Charles Porter - $11,516.67
  • T46. Chen, Guxin - $9,800.00
  • T46. Prom Meesawat - $9,800.00
  • T46. Tomoyo Ikemura - $9,800.00
  • T46. Ryan Peake - $9,800.00
  • T46. Wang, Wei-hsuan - $9,800.00
  • T51. Denzel Ieremia - $7,800.00
  • T51. Todd Sinnott - $7,800.00
  • T51. Wesley Bryan - $7,800.00
  • T51. M.J. Maguire - $7,800.00
  • T51. Kieran Vincent - $7,800.00
  • T51. Chapchai Nirat - $7,800.00
  • T57. Jaewoong Eom - $6,800.00
  • T57. Aaron Wilkin - $6,800.00
  • T57. Atiruj Winaicharoenchai - $6,800.00
  • T60. Kosuke Hamamoto - $6,300.00
  • T60. Jaco Ahlers - $6,300.00
  • T62. Settee Prakongvech - $5,900.00
  • T62. Seungsu Han - $5,900.00
  • T64. Changwoo Lee - $5,500.00
  • T64. Nick Voke - $5,500.00
  • 66. Kevin Na - $5,200.00
About the author
Shobhit Kukreti

Shobhit Kukreti

Shobhit is one of Sportskeeda’s most seasoned golf journalists, having already authored 3600+ articles and received nearly 5.7 million reads. Prior to his current role, he worked with the Asiana Times after completing his MSc in Geology, giving him a solid foundation in understanding the terrain, variety and challenges posed by various golf courses.

He is a keen follower of the sport and keeps himself updated about the latest trends, news and updates via social media and various news platforms. Shobhit is also methodical about accuracy, going through multiple articles from leading media houses and reputed sources before writing his own. Simultaneously, he specializes in writing reader-friendly content that conveys the necessary information in simple language.

Shobhit was a fan of Tiger Woods growing up, but of late, Nelly Korda, Scottie Scheffler and Ludvig Aberg have caught his attention.

He likes to spend his downtime singing and writing, while he is also an avid watcher of cricket and tennis.

Know More
Edited by Shobhit Kukreti
More from Sportskeeda
Fetching more content...
comments icon

What's your opinion?
Sportskeeda logo
Close menu
WWE
WWE
NBA
NBA
NFL
NFL
MMA
MMA
Tennis
Tennis
NHL
NHL
Golf
Golf
MLB
MLB
Soccer
Soccer
F1
F1
WNBA
WNBA
down arrow icon
More
Important Links
About Us
Write For Us
Policies
Grievance Redressal
Editorial Standards
Fact Check
Affiliate Program
Careers
CSR
Privacy Policy
Contact Us
bell-icon Manage notifications