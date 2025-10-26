International Series Philippines 2025 prize money payout: How much did each golfer earn from the $2M purse?

On Sunday, October 26, local boy Miguel Tabuena claimed the International Series Philippines to win his biggest title at home. He shot a 7-under 65 in the final round to beat Kazuki Higa and Yosuke Asaji by three strokes.
The purse for the International Series Philippines 2025 was $2 million and Tabuena bagged $360,000 as the winner's share. Kazuki Higa and Yosuke Asaji shared $173,000 each for a joint runner-up finish.
International Series Philippines 2025 prize money payout explored
Here's a look at the prize money payout for the International Series Philippines 2025:
- Winner. Miguel Tabuena - $360,000.00
- T2. Kazuki Higa - $173,000.00
- T2. Yosuke Asaji - $173,000.00
- T4. Sarit Suwannarut - $91,000.00
- T4. Sampson Zheng - $91,000.00
- 6. Marc Leishman - $66,600.00
- T7. Caleb Surratt - $53,000.00
- T7. Gaganjeet Bhullar - $53,000.00
- T9. Austen Truslow - $38,633.33
- T9. Soomin Lee - $38,633.33
- T9. Maximilian Rottluff - $38,633.33
- T12. Charl Schwartzel - $30,566.67
- T12. Chase Koepka - $30,566.67
- T12. Rattanon Wannasrichan - $30,566.67
- T15. Dustin Johnson - $25,900.00
- T15. Poom Saksansin - $25,900.00
- T15. Scott Vincent - $25,900.00
- T15. Kevin Yuan - $25,900.00
- 19. Charng-Tai Sudsom - $23,100.00
- T20. Taichi Kho - $19,690.00
- T20. Steve Lewton - $19,690.00
- T20. Matthew Cheung - $19,690.00
- T20. Charlie Lindh - $19,690.00
- T20. Peter Uihlein - $19,690.00
- T20. Patrick Reed - $19,690.00
- T20. Suteepat Prateeptienchai - $19,690.00
- T20. Justin Quiban - $19,690.00
- T20. Jazz Janewattananond - $19,690.00
- T20. Dean Burmester - $19,690.00
- T30. Richard Bland - $15,433.33
- T30. Angelo Que - $15,433.33
- T30. Jin, Zihao - $15,433.33
- T30. Pavit Tangkamolprasert - $15,433.33
- T30. Danthai Boonma - $15,433.33
- T30. Christian Banke - $15,433.33
- T36. Lee, Chieh-po - $13,400.00
- T36. George Kneiser - $13,400.00
- T36. Karandeep Kochhar - $13,400.00
- T36. Chonlatit Chuenboonngam - $13,400.00
- T40. Shahriffuddin Ariffin - $11,516.67
- T40. Jack Buchanan - $11,516.67
- T40. Ekpharit Wu - $11,516.67
- T40. Gunn Charoenkul - $11,516.67
- T40. Ajeetesh Sandhu - $11,516.67
- T40. Charles Porter - $11,516.67
- T46. Chen, Guxin - $9,800.00
- T46. Prom Meesawat - $9,800.00
- T46. Tomoyo Ikemura - $9,800.00
- T46. Ryan Peake - $9,800.00
- T46. Wang, Wei-hsuan - $9,800.00
- T51. Denzel Ieremia - $7,800.00
- T51. Todd Sinnott - $7,800.00
- T51. Wesley Bryan - $7,800.00
- T51. M.J. Maguire - $7,800.00
- T51. Kieran Vincent - $7,800.00
- T51. Chapchai Nirat - $7,800.00
- T57. Jaewoong Eom - $6,800.00
- T57. Aaron Wilkin - $6,800.00
- T57. Atiruj Winaicharoenchai - $6,800.00
- T60. Kosuke Hamamoto - $6,300.00
- T60. Jaco Ahlers - $6,300.00
- T62. Settee Prakongvech - $5,900.00
- T62. Seungsu Han - $5,900.00
- T64. Changwoo Lee - $5,500.00
- T64. Nick Voke - $5,500.00
- 66. Kevin Na - $5,200.00
Edited by Shobhit Kukreti