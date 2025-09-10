Kroger Queen City Championship 2025 Round 1 tee times and pairings explored

The Kroger Queen City Championship 2025 begins on Thursday, September 11 at TPC River's Bend in Maineville, Ohio. The first round of the LPGA Tour event will start at 7:20 am ET with players going off split tees.
Daniela Darquea, Alexa Pano and Gemma Dryburgh will begin the opening round of the Kroger Queen City Championship from the first tee. Lauren Morris, Soo Bin Joo and Caroline Masson will simultaneously kick off the Day 1 from the tenth hole.
Kroger Queen City Championship Round 1 tee times explored
Here's a look at the tee time details for the Kroger Queen City Championship Round 1 (all times ET):
Hole 1
- 7:20 am: Daniela Darquea, Alexa Pano, Gemma Dryburgh
- 7:31 am: Madison Young, Jaravee Boonchant, Aditi Ashok
- 7:42 am: Yuri Yoshida, Danielle Kang, Hyo Joon Jang
- 7:53 am: Anna Nordqvist, Wei-Ling Hsu, Stacy Lewis
- 8:04 am: Chanettee Wannasaen, Manon De Roey, Megan Khang
- 8:15 am: Mao Saigo, Andrea Lee, Lindy Duncan
- 8:26 am: Linnea Strom, Hye-Jin Choi, Celine Boutier
- 8:37 am: Esther Henseleit, Jenny Shin, Ingrid Lindblad
- 8:48 am: Vidhi Lakhawala (a), Brittany Altomare, Yuna Nishimura
- 8:59 am: Gabriela Ruffels, Bianca Pagdanganan, Muni He
- 9:10 am: Mirim Lee, Stephanie Meadow, Caley McGinty
- 9:21 am: Sofia Garcia, Brianna Do, Perrine Delacour
- 12:20 pm: Savannah Grewal, Ryann O'Toole, Yahui Zhang
- 12:31 pm: Benedetta Moresco, Haeji Kang, Arpichaya Yubol
- 12:42 pm: Alison Lee, Emily Kristine Pedersen, Dewi Weber
- 12:53 pm: Minami Katsu, Akie Iwai, Somi Lee
- 1:04 pm: Bailey Tardy, Patty Tavatanakit, Mi Hyang Lee
- 1:15 pm: Julia Lopez Ramirez, Yealimi Noh, Cassie Porter
- 1:26 pm: Jennifer Kupcho, Stephanie Kyriacou, Hyo Joo Kim
- 1:37 pm: Chisato Iwai, Gurleen Kaur, A Lim Kim
- 1:48 pm: Kristen Gillman, Hinako Shibuno, Gigi Stoll
- 1:59 pm: Heather Lin, Ruixin Liu, Caroline Inglis
- 2:10 pm: Jeongeun Lee5, Bronte Law, Ilhee Lee
- 2:21 pm: Robyn Choi, Mariel Galdiano, Jessica Porvasnik
Hole 10
- 7:20 am: Lauren Morris, Soo Bin Joo, Caroline Masson
- 7:31 am: Wichanee Meechai, Eun-Hee Ji, Narin An
- 7:42 am: Azahara Munoz, Hira Naveed, Celine Borge
- 7:53 am: Nasa Hataoka, Madelene Sagstrom, Allisen Corpuz
- 8:04 am: Yan Liu, Gaby Lopez, Jenny Bae
- 8:15 am: Rio Takeda, Haeran Ryu, Hannah Green
- 8:26 am: Nelly Korda, Rose Zhang, Lottie Woad
- 8:37 am: Lexi Thompson, Maja Stark, Charley Hull
- 8:48 am: Jodi Ewart Shadoff, Paula Reto, Aline Krauter
- 8:59 am: Pornanong Phatlum, Polly Mack, Kate Smith-Stroh
- 9:10 am: Olivia Cowan, Mary Liu, Peiyun Chien
- 9:21 am: Maria Fassi, Adela Cernousek, Sophia Popov
- 12:20 pm: Karis Davidson, Elizabeth Szokol, Amanda Doherty
- 12:31 pm: Ashleigh Buhai, Xiaowen Yin, Lauren Hartlage
- 12:42 pm: Fiona Xu, Ina Yoon, Weiwei Zhang
- 12:53 pm: Lilia Vu, Nanna Koerstz Madsen, Amy Yang
- 1:04 pm: Yuka Saso, Jasmine Suwannapura, Jin Hee Im
- 1:15 pm: Jeeno Thitikul, Ayaka Furue, Sei Young Kim
- 1:26 pm: Lydia Ko, Minjee Lee, Miranda Wang
- 1:37 pm: Grace Kim, Jin Young Ko, Miyu Yamashita
- 1:48 pm: Brooke Matthews, Morgane Metraux, Kumkang Park
- 1:59 pm: Frida Kinhult, Jeongeun Lee6, Lucy Li
- 2:10 pm: Nataliya Guseva, Yu Liu, Jiwon Jeon
- 2:21 pm: Saki Baba, Ana Belac, Ssu-Chia Cheng
Edited by Shobhit Kukreti