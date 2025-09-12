Kroger Queen City Championship 2025 Round 2 tee times and pairings explored

On Thursday, September 11, Chanettee Wannasaen of Thailand took the early lead at the Kroger Queen City Championship after firing a 9-under 63. Following the first day of action, she held a one-shot lead over Gigi Stoll.
The second round of the Kroger Queen City Championship will begin on Friday, September 12, at 7:20 a.m. ET. Karis Davidson, Elizabeth Szokol, and Amanda Doherty will start from the first tee, while Savannah Grewal, Ryann O'Toole, and Yahui Zhang will begin from the tenth hole simultaneously.
Kroger Queen City Championship, Round 2 tee times explored
Here's a look at the tee time details for the Kroger Queen City Championship, Round 2:
Hole 1
- 7:20 am: Karis Davidson, Elizabeth Szokol, Amanda Doherty
- 7:31 am: Ashleigh Buhai, Xiaowen Yin, Lauren Hartlage
- 7:42 am: Fiona Xu, Ina Yoon, Weiwei Zhang
- 7:53 am: Lilia Vu, Nanna Koerstz Madsen, Amy Yang
- 8:04 am: Yuka Saso, Jasmine Suwannapura, Jin Hee Im
- 8:15 am: Jeeno Thitikul, Ayaka Furue, Sei Young Kim
- 8:26 am: Lydia Ko, Minjee Lee, Miranda Wang
- 8:37 am: Grace Kim, Jin Young Ko, Miyu Yamashita
- 8:48 am: Brooke Matthews, Morgane Metraux, Kumkang Park
- 8:59 am: Frida Kinhult, Jeongeun Lee6, Lucy Li
- 9:10 am: Nataliya Guseva, Yu Liu, Jiwon Jeon
- 9:21 am: Saki Baba, Ana Belac, Ssu-Chia Cheng
- 12:20 pm: Alena Sharp, Soo Bin Joo, Caroline Masson
- 12:31 pm: Wichanee Meechai, Eun-Hee Ji, Narin An
- 12:42 pm: Azahara Munoz, Hira Naveed, Celine Borge
- 12:53 pm: Nasa Hataoka, Madelene Sagstrom, Allisen Corpuz
- 1:04 pm: Yan Liu, Gaby Lopez, Jenny Bae
- 1:15 pm: Rio Takeda, Haeran Ryu, Hannah Green
- 1:26 pm: Nelly Korda, Rose Zhang, Lottie Woad
- 1:37 pm: Lexi Thompson, Maja Stark, Charley Hull
- 1:48 pm: Jodi Ewart Shadoff, Paula Reto, Aline Krauter
- 1:59 pm: Pornanong Phatlum, Polly Mack, Kate Smith-Stroh
- 2:10 pm: Olivia Cowan, Mary Liu, Peiyun Chien
- 2:21 pm: Maria Fassi, Adela Cernousek, Sophia Popov
Hole 10
- 7:20 am: Savannah Grewal, Ryann O'Toole, Yahui Zhang
- 7:31 am: Benedetta Moresco, Haeji Kang, Arpichaya Yubol
- 7:42 am: Alison Lee, Emily Kristine Pedersen, Dewi Weber
- 7:53 am: Minami Katsu, Akie Iwai, Somi Lee
- 8:04 am: Bailey Tardy, Patty Tavatanakit, Mi Hyang Lee
- 8:15 am: Julia Lopez Ramirez, Yealimi Noh, Cassie Porter
- 8:26 am: Jennifer Kupcho, Stephanie Kyriacou, Hyo Joo Kim
- 8:37 am: Chisato Iwai, Gurleen Kaur, A Lim Kim
- 8:48 am: Kristen Gillman, Hinako Shibuno, Gigi Stoll
- 8:59 am: Heather Lin, Ruixin Liu, Caroline Inglis
- 9:10 am: Jeongeun Lee5, Bronte Law, Ilhee Lee
- 9:21 am: Robyn Choi, Mariel Galdiano, Jessica Porvasnik
- 12:20 pm: Daniela Darquea, Alexa Pano, Gemma Dryburgh
- 12:31 pm: Madison Young, Jaravee Boonchant, Aditi Ashok
- 12:42 pm: Yuri Yoshida, Danielle Kang, Hyo Joon Jang
- 12:53 pm: Anna Nordqvist, Wei-Ling Hsu, Stacy Lewis
- 1:04 pm: Chanettee Wannasaen, Manon De Roey, Megan Khang
- 1:15 pm: Mao Saigo, Andrea Lee, Lindy Duncan
- 1:26 pm: Linnea Strom, Hye-Jin Choi, Celine Boutier
- 1:37 pm: Esther Henseleit, Jenny Shin, Ingrid Lindblad
- 1:48 pm: Vidhi Lakhawala (a), Brittany Altomare, Yuna Nishimura
- 1:59 pm: Gabriela Ruffels, Bianca Pagdanganan, Muni He
- 2:10 pm: Mirim Lee, Stephanie Meadow, Caley McGinty
- 2:21 pm: Sofia Garcia, Brianna Do, Perrine Delacour
