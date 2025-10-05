On Saturday, October 4, Youmin Hwang triumphed at the Lotte Championship 2025 after shooting 67 in the final round. Following the 72-hole action, she finished at 17-under to post a single-stroke win over fellow national Hyo Joo Kim.
The Lotte Championship had a purse of $3 million and Hwang claimed $450,000 as the winner's share for her maiden LPGA Tour title. Hyo Joo Kim bagged $277,054 for her solo runner-up finish while Minami Katsu took $200,983 home.
Lotte Championship 2025 payout explored
Here's a look at the complete payout for the Lotte Championship 2025:
- WIN. Youmin Hwang: $450,000
- 2. Hyo Joo Kim: $277,054
- 3. Minami Katsu: $200,983
- T4. Nelly Korda: $117,177
- T4. Peiyun Chien: $117,177
- T4. Akie Iwai: $117,177
- T4. Jessica Porvasnik: $117,177
- T8. Brooke Matthews: $71,293
- T8. Nasa Hataoka: $71,293
- T10. Pornanong Phatlum: $59,157
- T10. A Lim Kim: $59,157
- T12. Nataliya Guseva: $51,420
- T12. Andrea Lee: $51,420
- T14. Patty Tavatanakit: $40,045
- T14. Allisen Corpuz: $40,045
- T14. Somi Lee: $40,045
- T14. Megan Khang: $40,045
- T14. Chisato Iwai: $40,045
- T14. Dewi Weber: $40,045
- T14. Charley Hull: $40,045
- T21. Jeongeun Lee5: $33,068
- T21. Emily Kristine Pedersen: $33,068
- T23. Jennifer Kupcho: $29,003
- T23. Ruixin Liu: $29,003
- T23. Linnea Strom: $29,003
- T23. Yuna Nishimura: $29,003
- T23. Miyu Yamashita: $29,003
- T28. Brooke M. Henderson: $24,307
- T28. Kumkang Park: $24,307
- T28. Lauren Hartlage: $24,307
- T28. Gabriela Ruffels: $24,307
- T32. Robyn Choi: $21,083
- T32. Stacy Lewis: $21,083
- T32. Rio Takeda: $21,083
- T35. Kristen Gillman: $17,206
- T35. Jin Hee Im: $17,206
- T35. Azahara Munoz: $17,206
- T35. Elizabeth Szokol: $17,206
- T35. Pajaree Anannarukarn: $17,206
- T35. Hyo Joon Jang: $17,206
- T35. Paula Reto: $17,206
- T42. Ina Yoon: $12,958
- T42. In Gee Chun: $12,958
- T42. Ana Belac: $12,958
- T42. Sofia Garcia: $12,958
- T42. Kate Smith-Stroh: $12,958
- T42. Cassie Porter: $12,958
- T42. Lucy Li: $12,958
- T49. Amy Yang: $10,188
- T49. Jasmine Suwannapura: $10,188
- T49. Madelene Sagstrom: $10,188
- T49. Jaravee Boonchant: $10,188
- T49. Sarah Schmelzel: $10,188
- T49. Caroline Masson: $10,188
- T55. Mariel Galdiano: $8,949
- T55. Narin An: $8,949
- T57. Alena Sharp: $8,343
- T57. Ingrid Lindblad: $8,343
- T59. Ryann O'Toole: $7,547
- T59. Brianna Do: $7,547
- T59. Stephanie Meadow: $7,547
- T59. Yahui Zhang: $7,547
- T63. Jodi Ewart Shadoff: $6,902
- T63. Hye-Jin Choi: $6,902
- T63. Frida Kinhult: $6,902
- T63. Sung Hyun Park: $6,902
- T67. Celine Borge: $6,371
- T67. Adela Cernousek: $6,371
- T67. Sophia Popov: $6,371
- T70. Ilhee Lee: $5,992
- T70. Jiwon Jeon: $5,992
- T70. Hira Naveed: $5,992
- 73. Polly Mack: $5,839
