  • home icon
  • Golf
  • LPGA Tour
  • Lotte Championship 2025 payout: How much did each golfer win from the $3M purse?

Lotte Championship 2025 payout: How much did each golfer win from the $3M purse?

By Shobhit Kukreti
Modified Oct 05, 2025 03:34 GMT
LOTTE Championship Presented By Hoakalei 2025 - Final Round - Source: Getty
Youmin Hwang wins the Lotte Championship (Image Source: Getty)

On Saturday, October 4, Youmin Hwang triumphed at the Lotte Championship 2025 after shooting 67 in the final round. Following the 72-hole action, she finished at 17-under to post a single-stroke win over fellow national Hyo Joo Kim.

Ad

The Lotte Championship had a purse of $3 million and Hwang claimed $450,000 as the winner's share for her maiden LPGA Tour title. Hyo Joo Kim bagged $277,054 for her solo runner-up finish while Minami Katsu took $200,983 home.

Lotte Championship 2025 payout explored

also-read-trending Trending
Hyo Joo Kim finishes runner-up at the Lotte Championship (Image Source: Getty)
Hyo Joo Kim finishes runner-up at the Lotte Championship (Image Source: Getty)

Here's a look at the complete payout for the Lotte Championship 2025:

  • WIN. Youmin Hwang: $450,000
  • 2. Hyo Joo Kim: $277,054
  • 3. Minami Katsu: $200,983
  • T4. Nelly Korda: $117,177
  • T4. Peiyun Chien: $117,177
  • T4. Akie Iwai: $117,177
  • T4. Jessica Porvasnik: $117,177
  • T8. Brooke Matthews: $71,293
  • T8. Nasa Hataoka: $71,293
  • T10. Pornanong Phatlum: $59,157
  • T10. A Lim Kim: $59,157
  • T12. Nataliya Guseva: $51,420
  • T12. Andrea Lee: $51,420
  • T14. Patty Tavatanakit: $40,045
  • T14. Allisen Corpuz: $40,045
  • T14. Somi Lee: $40,045
  • T14. Megan Khang: $40,045
  • T14. Chisato Iwai: $40,045
  • T14. Dewi Weber: $40,045
  • T14. Charley Hull: $40,045
  • T21. Jeongeun Lee5: $33,068
  • T21. Emily Kristine Pedersen: $33,068
  • T23. Jennifer Kupcho: $29,003
  • T23. Ruixin Liu: $29,003
  • T23. Linnea Strom: $29,003
  • T23. Yuna Nishimura: $29,003
  • T23. Miyu Yamashita: $29,003
  • T28. Brooke M. Henderson: $24,307
  • T28. Kumkang Park: $24,307
  • T28. Lauren Hartlage: $24,307
  • T28. Gabriela Ruffels: $24,307
  • T32. Robyn Choi: $21,083
  • T32. Stacy Lewis: $21,083
  • T32. Rio Takeda: $21,083
  • T35. Kristen Gillman: $17,206
  • T35. Jin Hee Im: $17,206
  • T35. Azahara Munoz: $17,206
  • T35. Elizabeth Szokol: $17,206
  • T35. Pajaree Anannarukarn: $17,206
  • T35. Hyo Joon Jang: $17,206
  • T35. Paula Reto: $17,206
  • T42. Ina Yoon: $12,958
  • T42. In Gee Chun: $12,958
  • T42. Ana Belac: $12,958
  • T42. Sofia Garcia: $12,958
  • T42. Kate Smith-Stroh: $12,958
  • T42. Cassie Porter: $12,958
  • T42. Lucy Li: $12,958
  • T49. Amy Yang: $10,188
  • T49. Jasmine Suwannapura: $10,188
  • T49. Madelene Sagstrom: $10,188
  • T49. Jaravee Boonchant: $10,188
  • T49. Sarah Schmelzel: $10,188
  • T49. Caroline Masson: $10,188
  • T55. Mariel Galdiano: $8,949
  • T55. Narin An: $8,949
  • T57. Alena Sharp: $8,343
  • T57. Ingrid Lindblad: $8,343
  • T59. Ryann O'Toole: $7,547
  • T59. Brianna Do: $7,547
  • T59. Stephanie Meadow: $7,547
  • T59. Yahui Zhang: $7,547
  • T63. Jodi Ewart Shadoff: $6,902
  • T63. Hye-Jin Choi: $6,902
  • T63. Frida Kinhult: $6,902
  • T63. Sung Hyun Park: $6,902
  • T67. Celine Borge: $6,371
  • T67. Adela Cernousek: $6,371
  • T67. Sophia Popov: $6,371
  • T70. Ilhee Lee: $5,992
  • T70. Jiwon Jeon: $5,992
  • T70. Hira Naveed: $5,992
  • 73. Polly Mack: $5,839
About the author
Shobhit Kukreti

Shobhit Kukreti

Shobhit is one of Sportskeeda’s most seasoned golf journalists, having already authored 3600+ articles and received nearly 5.7 million reads. Prior to his current role, he worked with the Asiana Times after completing his MSc in Geology, giving him a solid foundation in understanding the terrain, variety and challenges posed by various golf courses.

He is a keen follower of the sport and keeps himself updated about the latest trends, news and updates via social media and various news platforms. Shobhit is also methodical about accuracy, going through multiple articles from leading media houses and reputed sources before writing his own. Simultaneously, he specializes in writing reader-friendly content that conveys the necessary information in simple language.

Shobhit was a fan of Tiger Woods growing up, but of late, Nelly Korda, Scottie Scheffler and Ludvig Aberg have caught his attention.

He likes to spend his downtime singing and writing, while he is also an avid watcher of cricket and tennis.

Know More

Quick Links

Edited by Shobhit Kukreti
More from Sportskeeda
Fetching more content...
comments icon

What's your opinion?
Sportskeeda logo
Close menu
WWE
WWE
NBA
NBA
NFL
NFL
MMA
MMA
Tennis
Tennis
NHL
NHL
Golf
Golf
MLB
MLB
Soccer
Soccer
F1
F1
WNBA
WNBA
down arrow icon
More
Important Links
About Us
Write For Us
Policies
Grievance Redressal
Editorial Standards
Fact Check
Affiliate Program
Careers
CSR
Privacy Policy
Contact Us
bell-icon Manage notifications