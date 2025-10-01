  • home icon
Lotte Championship 2025 Round 1 tee times and pairings explored

By Shobhit Kukreti
Modified Oct 01, 2025 00:43 GMT
A Lim Kim is the defending champion at the Lotte Championship (Image Source: Getty)
A Lim Kim is the defending champion at the Lotte Championship (Image Source: Getty)

The Lotte Championship 2025 is set to commence on Wednesday, October 1, at Hoakalei Country Club in Ewa Beach, Hawaii. The LPGA event will feature 120 players in action over the next four days for a $3 million purse.

The first round of the Lotte Championship 2025 will begin on Wednesday at 7 am ET. Soo Bin Joo, In Gee Chun, and Hyo Joon Jang will start from tee 1, while Lauren Morris, Ana Belac, and Sophia Popov will tee off from the tenth tee simultaneously.

Lotte Championship 2025 Round 1 tee times and pairings explored

Nelly Korda will be in action at the Lotte Championship 2025 (Image Source: Imagn)
Nelly Korda will be in action at the Lotte Championship 2025 (Image Source: Imagn)

Here's a look at the tee times and pairings for the Lotte Championship 2025 (all times ET):

Hole 1

  • 7:00 am: Soo Bin Joo, In Gee Chun, Hyo Joon Jang
  • 7:11 am: Alison Lee, Frida Kinhult, Caroline Masson
  • 7:22 am: Pauline Roussin-Bouchard, Yuka Saso, Pajaree Anannarukarn
  • 7:33 am: Anna Nordqvist, Hye-Jin Choi, Dewi Weber
  • 7:44 am: Minami Katsu, Narin An, Brooke Matthews
  • 7:55 am: Jasmine Suwannapura, Amy Yang, Robyn Choi
  • 8:06 am: Jin Hee Im, Peiyun Chien, Jennifer Kupcho
  • 8:17 am: Maude-Aimee Leblanc, Lauren Hartlage, Soyoung Lee
  • 8:28 am: Alexa Takai (a), Jaravee Boonchant, Caroline Inglis
  • 8:39 am: Xiaowen Yin, Pornanong Phatlum, Tagiralani Luafalealo
  • 11:30 am: Kaitlyn Papp Budde, Yuna Nishimura, Yahui Zhang
  • 11:41 am: Madison Young, Dani Holmqvist, Pernilla Lindberg
  • 11:52 am: Leona Maguire, Yuri Yoshida, Arpichaya Yubol
  • 12:03 pm: Andrea Lee, Allisen Corpuz, Jenny Shin
  • 12:14 pm: A Lim Kim, Hyo Joo Kim, Brooke M. Henderson
  • 12:25 pm: Nelly Korda, Charley Hull, Nataliya Guseva
  • 12:36 pm: Stacy Lewis, Megan Khang, Sarah Schmelzel
  • 12:47 pm: Hae In Sung (a), Yu Liu, Danielle Kang
  • 12:58 pm: Stephanie Meadow, Hira Naveed, Honorine Nobuta Ferry (a)
  • 1:09 pm: Amanda Doherty, Mariel Galdiano, Sofia Garcia
Hole 10

  • 7:00 am: Lauren Morris, Ana Belac, Sophia Popov
  • 7:11 am: Brianna Do, Alena Sharp, Sarah Kemp
  • 7:22 am: Miyu Yamashita, Rio Takeda, Nasa Hataoka
  • 7:33 am: Patty Tavatanakit, Lucy Li, Gabriela Ruffels
  • 7:44 am: Bailey Tardy, Auston Kim, Emily Kristine Pedersen
  • 7:55 am: Jeongeun Lee5, Ruixin Liu, Kumkang Park
  • 8:06 am: Saki Baba, Akie Iwai, Chisato Iwai
  • 8:17 am: Brittany Altomare, Heather Lin, Caley McGinty
  • 8:28 am: Annie Kim, Jodi Ewart Shadoff, Hinako Shibuno
  • 8:39 am: Youmin Hwang, Sung Hyun Park, Gigi Stoll
  • 11:30 am: Jessica Porvasnik, Morgane Metraux, Azahara Munoz
  • 11:41 am: Jeongeun Lee6, Jiwon Jeon, Savannah Grewal
  • 11:52 am: Ingrid Lindblad, Kristen Gillman, Ilhee Lee
  • 12:03 pm: Linnea Strom, Celine Borge, Ina Yoon
  • 12:14 pm: Aline Krauter, Madelene Sagstrom, Jenny Bae
  • 12:25 pm: Elizabeth Szokol, Alexa Pano, Paula Reto
  • 12:36 pm: Lindy Duncan, Cassie Porter, Somi Lee
  • 12:47 pm: Ryann O'Toole, Bianca Pagdanganan, Kate Smith-Stroh
  • 12:58 pm: Mina Kreiter, Polly Mack, Olivia Cowan
  • 1:09 pm: Adela Cernousek, Daniela Darquea, Perrine Delacour
