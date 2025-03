LPGA Ford Championship 2025 Round 3 tee times and pairings explored

Following the second round of the LPGA Ford Championship 2025, Lilia Vu took a two-shot lead over Jeeno Thitikul, Nelly Korda, Nanna Koerstz Madsen, and Charley Hull. She fired a 9-under 64 on Friday, March 28, to claim the 36-hole lead.

The third round of the Ford Championship 2025 will begin on Saturday, March 29, at 7:40 am ET. Bailey Tardy and Brooke Henderson will be the first group to tee off from the first hole. Leader Lilia Vu will resume play at Whirlwind Golf Club alongside Jeeno Thitikul at 1:40 pm ET.

Tee time details for the LPGA Ford Championship 2025, Day 3 explored

Here's a look at the tee time details for the LPGA Ford Championship 2025, Round 3:

7:40 am: Bailey Tardy (USA), Brooke M. Henderson (CAN)

7:50 am: Jenny Shin (KOR), Ashleigh Buhai (RSA)

8:00 am: Lauren Coughlin (USA), Hannah Green (AUS)

8:10 am: Yu Liu (CHN), Dani Holmqvist (SWE)

8:20 am: Pauline Roussin-Bouchard (FRA), Carlota Ciganda (ESP)

8:30 am: Leona Maguire (IRL), Sarah Kemp (AUS)

8:40 am: Celine Boutier (FRA), Patty Tavatanakit (THA)

8:50 am: Moriya Jutanugarn (THA), Lauren Hartlage (USA)

9:00 am: Ruoning Yin (CHN), Lexi Thompson (USA)

9:10 am: Mary Liu (CHN), Weiwei Zhang (CHN)

9:20 am: Madison Young (USA), Esther Henseleit (GER)

9:30 am: In Gee Chun (KOR), Dewi Weber (NED)

9:40 am: Jasmine Suwannapura (THA), Alexa Pano (USA)

9:50 am: Chisato Iwai (JPN), Paula Reto (RSA)

10:00 am: Minami Katsu (JPN), Julia Lopez Ramirez (ESP)

10:10 am: Hye-Jin Choi (KOR), Pajaree Anannarukarn (THA)

10:20 am: Gigi Stoll (USA), Amy Yang (KOR)

10:30 am: Emily Kristine Pedersen (DEN), Cassie Porter (AUS)

10:40 am: Hira Naveed (AUS), Ingrid Lindblad (SWE)

10:50 am: Yuri Yoshida (JPN), Elizabeth Szokol (USA)

11:00 am: Nataliya Guseva (UNA), Frida Kinhult (SWE)

11:10 am: Saki Baba (JPN), Angel Yin (USA)

11:20 am: A Lim Kim (KOR), Savannah Grewal (CAN)

11:30 am: Kate Smith-Stroh (USA), Yahui Zhang (CHN)

11:40 am: Azahara Munoz (ESP), Jennifer Kupcho (USA)

11:50 am: Mi Hyang Lee (KOR), Peiyun Chien (TPE)

12:00 pm: Gaby Lopez (MEX), Sarah Schmelzel (USA)

12:10 pm: Lindy Duncan (USA), Haeran Ryu (KOR)

12:20 pm: Yealimi Noh (USA), Somi Lee (KOR)

12:30 pm: Akie Iwai (JPN), Amanda Doherty (USA)

12:40 pm: Allisen Corpuz (USA), Stephanie Kyriacou (AUS)

12:50 pm: Lydia Ko (NZL), Nasa Hataoka (JPN)

1:00 pm: Auston Kim (USA), Hyo Joo Kim (KOR)

1:10 pm: Sei Young Kim (KOR), Ina Yoon (KOR)

1:20 pm: Charley Hull (ENG), Ayaka Furue (JPN)

1:30 pm: Nelly Korda (USA), Nanna Koerstz Madsen (DEN)

1:40 pm: Lilia Vu (USA), Jeeno Thitikul (THA)

