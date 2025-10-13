  • home icon
Minami Katsu climbs in rankings despite Buick LPGA Shanghai playoff loss to Jeeno Thitikul

By Shobhit Kukreti
Modified Oct 13, 2025 01:41 GMT
Minami Katsu and Jeeno Thitikul (Image via Getty, Imagn)
Minami Katsu and Jeeno Thitikul (Image via Getty, Imagn)

Amid the heartbreaking loss against Jeeno Thitikul at the Buick LPGA Shanghai, Minami Katsu made a seven-spot move in the Rolex Women's Golf Rankings. The emerging star has moved inside the top 50 and is now ranked 43rd in the latest update.

On Sunday, October 12, Minami Katsu entered the Buick LPGA Shanghai with a 54-hole, two-stroke lead. She continued her good form on Day 4 as well, but Thitikul brought her top game and fired a low 63 to tie with Katsu. Both upped their game in the playoff, which went till the fifth hole for the result.

As per the latest rankings, Jeeno Thitikul strengthened her hold at the top with the Shanghai win, while Nelly Korda was second. Lydia Ko is currently third, followed by Minjee Lee, who also finished solo third this week.

Rolex Women's Golf Rankings ft. Minami Katsu and Jeeno Thitikul explored

Here's a look at the Rolex Women's Golf Rankings (as of Sunday, October 12)

  1. Jeeno Thitikul (THA) - 11.66
  2. Nelly Korda (USA) - 8.77
  3. Lydia Ko (NZL) - 6.26
  4. Minjee Lee (AUS) - 6.21
  5. Charley Hull (ENG) - 5.98
  6. Miyu Yamashita (JPN) - 5.56
  7. Ruoning Yin (CHN) - 5.15
  8. Hyo Joo Kim (KOR) - 4.96
  9. Mao Saigo (JPN) - 4.67
  10. Angel Yin (USA) - 4.44
  11. Lottie Woad (ENG) - 4.37
  12. Rio Takeda (JPN) - 4.25
  13. Haeran Ryu (KOR) - 4.21
  14. Maja Stark (SWE) - 3.94
  15. Lauren Coughlin (USA) - 3.58
  16. Ariya Jutanugarn (THA) - 3.42
  17. Hannah Green (AUS) - 3.34
  18. Jin Young Ko (KOR) - 3.32
  19. Andrea Lee (USA) - 3.30
  20. Akie Iwai (JPN) - 3.27
  21. Ayaka Furue (JPN) - 3.26
  22. Hye Jin Choi (KOR) - 3.24
  23. Celine Boutier (FRA) - 3.24
  24. Sei Young Kim (KOR) - 3.22
  25. Brooke M. Henderson (CAN) - 3.09
  26. Grace Kim (AUS) - 3.00
  27. Esther Henseleit (GER) - 2.97
  28. Yealimi Noh (USA) - 2.89
  29. Carlota Ciganda (ESP) - 2.82
  30. Chisato Iwai (JPN) - 2.81
  31. Lilia Vu (USA) - 2.80
  32. A Lim Kim (KOR) - 2.67
  33. Youmin Hwang (KOR) - 2.61
  34. Megan Khang (USA) - 2.60
  35. Hyunjo Yoo (KOR) - 2.58
  36. Seung Hui Ro (KOR) - 2.48
  37. Jin Hee Im (KOR) - 2.46
  38. Jennifer Kupcho (USA) - 2.42
  39. Madelene Sagstrom (SWE) - 2.39
  40. Stephanie Kyriacou (AUS) - 2.34
  41. Shinsil Bang (KOR) - 2.31
  42. Chanettee Wannasaen (THA) - 2.27
  43. Minami Katsu (JPN) - 2.26
  44. Nasa Hataoka (JPN) - 2.23
  45. Miranda Wang (CHN) - 2.21
  46. Ye Won Lee (KOR) - 2.17
  47. Ingrid Lindblad (SWE) - 2.16
  48. Linn Grant (SWE) - 2.13
  49. Auston Kim (USA) - 2.13
  50. Patty Tavatanakit (THA) - 2.09
About the author
Shobhit Kukreti

Shobhit Kukreti

Shobhit is one of Sportskeeda’s most seasoned golf journalists, having already authored 3600+ articles and received nearly 5.7 million reads. Prior to his current role, he worked with the Asiana Times after completing his MSc in Geology, giving him a solid foundation in understanding the terrain, variety and challenges posed by various golf courses.

He is a keen follower of the sport and keeps himself updated about the latest trends, news and updates via social media and various news platforms. Shobhit is also methodical about accuracy, going through multiple articles from leading media houses and reputed sources before writing his own. Simultaneously, he specializes in writing reader-friendly content that conveys the necessary information in simple language.

Shobhit was a fan of Tiger Woods growing up, but of late, Nelly Korda, Scottie Scheffler and Ludvig Aberg have caught his attention.

He likes to spend his downtime singing and writing, while he is also an avid watcher of cricket and tennis.

