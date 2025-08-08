PIF London Championship 2025 Round 1 tee times and pairing explored

The PIF London Championship 2025 will tee off on Friday, August 8 at Centurion Club in London. While top seed Charley Hull has pulled out right before the first round, the event still features several top names such as Mimi Rhodes, Annabell Fuller, Carlota Ciganda, Celine Boutier, and Georgia Hall.
The first round of the PIF London Championship 2025 will begin on Friday, August 8, at 9:45 with Team Gainer (Cara Gainer, Anna Foster, Noora Komulainen, Virginia Elena Carta) teeing off from the first hole. Simultaneously, Team Delacour (Perrine Delacour, Kim Metraux, Chiara Noja, Anna Huang) will begin from the tenth tee.
PIF London Championship 2025, Round 1 tee times explored
Here's a look at the tee time details for the PIF London Championship 2025, Round 1 (all times local):
Hole 1
- 9:45: Team Gainer (Cara Gainer, Anna Foster, Noora Komulainen, Virginia Elena Carta)
- 9:57: Team Tan (Shannon Tan, Amy Taylor, Kelsey Macdonald, Natacha Host Husted)
- 10:09: Team Rhodes (Mimi Rhodes, Lorna McClymont, Dorthea Forbrigd, Adela Cernousek)
- 10:21: Team De Roey (Manon De Roey, Marta Martin, Maria Hernandez, Jess Baker)
- 10:33: Team Alexander (Casandra Alexander, Brianna Navarrosa, Charlotte Laffar, Lisa Pettersson)
- 10:45: Team Briem (Helen Briem, Patricia Isabel Schmidt, Agathe Sauzon, Avani Prashanth)
- 11:02: Team Tamburlini (Chiara Tamburlini, Daniela Darquea, Rosie Davies, Sara Byrne)
- 11:14: Team Roussin-Bouchard (Pauline Roussin-Bouchard, Nuria Iturrioz, Aunchisa Utama, Meghan MacLaren)
- 11:26: Team Hall (Georgia Hall, Pia Babnik, Ginnie Ding, Teresa Toscano)
- 11:38: Team Tavatanakit (Patty Tavatanakit, Polly Mack, Moa Folke, Blanca Fernandez)
- 11:50: Team Ciganda (Carlota Ciganda, Fatima Fernandez Cano, Eleanor Givens, Luna Sobron Galmes)
- 12:02: Team Boutier (Celine Boutier, April Angurasaranee, Anna Zanusso, Billie-Jo Smith)
- 12:14: Team Du Toit (Danielle Du Toit, Sarah Kemp, Marta Sanz Barrio, Megan Dennis)
Hole 10
- 9:45: Team Delacour (Perrine Delacour, Kim Metraux, Chiara Noja, Anna Huang)
- 9:57: Team Kouskova (Sara Kouskova, Lee-Anne Pace, Alexandra Swayne, Klara Davidson Spilkova)
- 10:09: Team Nadaud (Nastasia Nadaud, Laura Fuenfstueck, Sofie Bringner, Johanna Wrigley)
- 10:21: Team Ashok (Aditi Ashok, Pranavi Urs, Ursula Wikstrom, Ayako Uehara)
- 10:33: Team Spitz (Emma Spitz, Kelsey Bennett, Yani Tseng, Trichat Cheenglab)
- 10:45: Team Rudgeley (Kirsten Rudgeley, Diksha Dagar, Momoka Kobori, Chloe Williams)
- 11:02: Team Walsh (Lauren Walsh, Kajsa Arwefjall, Smilla Tarning Soenderby, Liz Young)
- 11:14: Team Fuller (Annabell Fuller, Hannah Screen, Annabel Wilson, Sarah Schober)
- 11:26: Team Forsterling (Alexandra Forsterling, Darcey Harry, Paris Hilinski, Alessia Nobilio)
- 11:38: Team Fanali (Alessandra Fanali, Amelia Garvey, Tina Mazarino, Trish Johnson)
- 11:50: Team Van Dam (Anne Van Dam, Olivia Cowan, Anna Magnusson, Celine Herbin)
- 12:02: Team Law (Bronte Law, Alice Hewson, Maha Haddioui, Kristyna Napoleaova)
- 12:14: Team Pedersen (Emily Kristine Pedersen, Marianne Skarpnord, Carmen Alonso, Ariane Klotz)